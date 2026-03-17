Plany ewakuacji gotowe. Rząd szykuje akcję na gigantyczną skalę
Koniec 2025 roku zamknął największą operację planistyczną w historii polskiej administracji. Wszystkie 2477 gmin w Polsce przekazało do urzędów wojewódzkich dokumenty określające procedury ewakuacji mieszkańców – wynika z informacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Plany gotowe są do użycia już teraz, bo cel całego systemu jest jeden: decyzja o wyprowadzeniu ludności ma zapaść w godzinach, nie w dniach. Kto może ją wydać, kogo ewakuują w pierwszej kolejności, co grozi za dezinformację i jak polskie procedury wypadają na tle Finlandii czy państw bałtyckich – wyjaśniamy.
Ustawa z 2024 roku, która zmieniła podejście państwa do bezpieczeństwa
Obowiązek opracowania planów ewakuacyjnych wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024, poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Na jej mocy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast otrzymali dokładnie 12 miesięcy na opracowanie tzw. wkładów do wojewódzkiego planu ewakuacji ludności.
Szczegółowy sposób realizacji tych działań określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia (Dz. U. 2025, poz. 765). Każda gmina musiała zidentyfikować zagrożenia na swoim terenie, wyznaczyć trasy ewakuacyjne i miejsca zbiórek, ustalić procedury komunikacji i zarządzania transportem. W praktyce prace w gminach musiały zakończyć się przed 31 grudnia 2025 r. – bo ten sam 12-miesięczny termin obowiązywał jednocześnie wszystkie szczeble: gminny, powiatowy, wojewódzki i krajowy.
27 maja 2025 r. Rada Ministrów przyjęła Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – pierwszy tak kompleksowy dokument planistyczny po dekadach zapaści w tej dziedzinie. To on nadaje ramy wszystkim pracom prowadzonym na niższych szczeblach. W efekcie w styczniu 2026 r. RCB potwierdziło, że wszystkie 16 województw przekazało swoje plany ewakuacji, które są teraz uzgadniane z centrum pod kątem spójności z planowanym Krajowym Planem Ewakuacji.
– Gdyby zaszła nagła potrzeba, województwa korzystałyby właśnie z tych planów, które przygotowały. Zbliżamy się do końca prac nad Krajowym Planem, ale nie możemy go sfinalizować, dopóki nie będą uzgodnione wszystkie plany wojewódzkie – mówił Zbigniew Muszyński, dyrektor RCB, w rozmowie z portalem InfoSecurity24.pl.
Co musi znaleźć się w każdym gminnym planie ewakuacji
Dokumenty gminne to nie ogólne deklaracje – rozporządzenie z 30 maja 2025 r. precyzuje, co dokładnie musi się w nich znaleźć. Każda gmina musiała określić zagrożenia charakterystyczne dla swojego terenu: bliskość granicy, zagrożenie powodziowe, obecność zakładów przemysłowych wysokiego ryzyka. Na tej podstawie wyznaczono konkretne trasy ewakuacyjne z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego dróg i lokalnych „wąskich gardeł” komunikacyjnych.
Plany zawierają wykaz obiektów publicznych przeznaczonych na miejsca czasowego pobytu ewakuowanej ludności: hal sportowych, szkół, ośrodków kultury. Norma zakwaterowania wynosi 2-3 m² powierzchni mieszkalnej na osobę. Gminy oszacowały dostępną liczbę miejsc noclegowych i środki transportu możliwe do uruchomienia: autobusy, pojazdy komunalne, transport kolejowy.
Kluczowym założeniem jest też samoewakuacja. Rozporządzenie wprost mówi, że organy obrony cywilnej muszą ją uwzględniać i koordynować. Szacuje się, że ok. 50 proc. ludności opuści strefy zagrożenia własnymi środkami transportu, znajdując zakwaterowanie poza rejonem kryzysu we własnym zakresie. Państwo organizuje i zabezpiecza trasy, nie zakłada, że będzie transportować wszystkich.
Kto i w jakiej kolejności zostanie ewakuowany
Rozporządzenie precyzyjnie określa priorytety. Pierwszeństwo przy ewakuacji zorganizowanej mają osoby najbardziej wrażliwe: dzieci, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży, chorzy wymagający stałej opieki medycznej, podopieczni domów pomocy społecznej i szpitali. Dopiero w dalszej kolejności organizowany jest transport dla pozostałej części populacji.
Plany zakładają, że ewakuacja umożliwia rodzinom wspólne przemieszczanie się. W miejscach czasowego pobytu zapewnione będą podstawowe warunki przetrwania: żywność, woda, odzież, środki higieniczne i pomoc medyczna. Dokumenty gminne obejmują scenariusze od lokalnej awarii technicznej lub klęski żywiołowej – gdzie decyzję podejmuje wójt – po zagrożenie o zasięgu ogólnokrajowym, gdzie uruchamiane są procedury wojenne.
Kto może zarządzić ewakuację i w jakim trybie
Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej precyzuje kompetencje na każdym szczeblu. W czasie stanu wojennego i wojny ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej – na wniosek właściwego wojewody, po konsultacji z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. W przypadkach niecierpiących zwłoki wojewoda może zarządzić ewakuację samodzielnie, niezwłocznie informując o tym Szefa Obrony Cywilnej.
Na poziomie lokalnym wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zarządzić natychmiastową ewakuację podległego terenu, jeśli nie ma innego sposobu na usunięcie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi – np. w przypadku powodzi, wybuchu, skażenia chemicznego lub innej awarii technologicznej. To uprawnienie nie wymaga zgody wyższych szczebli. Czas reakcji ma być liczony w godzinach.
Rozporządzenie nakłada na wójta uruchamiającego ewakuację obowiązek powołania zespołu ds. zarządzania ewakuacją, uruchomienia punktów i drużyn ewakuacyjnych, zorganizowania komunikacji między służbami oraz – co ważne – aktywnego przeciwdziałania dezinformacji. Wójtowie i starostowie muszą weryfikować komunikaty pojawiające się publicznie i reagować na fałszywe informacje. Dezinformacja w czasie ewakuacji może fizycznie zablokować trasy i wywołać panikę zagrażającą życiu.
Jak dowiesz się o zarządzonej ewakuacji
Kanały informowania są określone w rozporządzeniu. Podstawowym narzędziem jest Alert RCB – wiadomość SMS wysyłana do wszystkich telefonów zarejestrowanych lub aktywnych w danej chwili na obszarze objętym zagrożeniem – oraz syreny alarmowe. Uruchamiane zostaną wszystkie dostępne media: telewizja, radio, oficjalne strony internetowe organów administracji. Mieszkańcom trafią też ulotki i wiadomości elektroniczne z konkretnymi instrukcjami.
Warto wiedzieć, że RCB nie planuje przejścia na technologię Cell Broadcast (stosowaną m.in. w Niemczech i Niderlandach), która dociera do wszystkich telefonów bez potrzeby rejestrowania numerów. – System SMS-owy jest zaprojektowany tak, aby był elastyczny i dopasowany do każdej sytuacji – wyjaśniał dyrektor Muszyński. Trwają jednak prace nad procedurą SPO-13, dotyczącą ostrzegania ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
Mieszkańcy powinni reagować wyłącznie na oficjalne komunikaty z kanałów rządowych i samorządowych. Informacje z mediów społecznościowych i nieoficjalnych źródeł w czasie kryzysu mogą być celową dezinformacją lub wynikiem paniki – w obu przypadkach są równie groźne.
Polska w Europie: umowa 10 państw i lekcja z Ukrainy
Polska ewakuacja planistyczna nie istnieje w próżni. 4 marca 2026 r. szwedzkie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że 10 państw północnoeuropejskich podpisało porozumienie o przygotowaniu wspólnych planów transgranicznych ewakuacji cywilów na wypadek kryzysu lub konfliktu zbrojnego. Poza Polską są to: Niemcy, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, Islandia, Estonia, Łotwa i Litwa. Porozumienie obejmuje koordynację systemu transportu, kontrolę graniczną, korytarze ewakuacyjne, rejestrację ludności i ochronę grup szczególnie wrażliwych.
– Doświadczenie Ukrainy pokazało, że tymczasowe przemieszczenie ludności pozwala na kontynuowanie obrony kraju przy jednoczesnej ochronie cywilów – stwierdziło szwedzkie Ministerstwo Obrony. Od pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 r. z Ukrainy uciekło blisko 6 mln osób – to największy ruch migracyjny w Europie od II wojny światowej. Państwa bałtyckie podpisały analogiczne porozumienie między sobą już w 2025 r., a Finlandia i Szwecja – bilateralnie – w 2024 r.
Polska jest więc aktywnym uczestnikiem regionalnego systemu, nie tylko wewnętrznych procedur. To oznacza, że w scenariuszu kryzysu regionalnego ewakuowani z Polski mogliby trafić na terytorium innych państw-sygnatariuszy, a ci z zagrożonych stref wschodniej flanki NATO – do Polski.
Finlandia: 50 500 schronów dla 4,8 mln osób – wzorzec, do którego Polska zmierza
Najczęstszym punktem odniesienia dla oceny polskich przygotowań jest Finlandia – i nie bez powodu. Finlandia dysponuje ok. 50 500 schronami obrony cywilnej z łączną pojemnością 4,8 mln osób – przy populacji wynoszącej ok. 5,6 mln. Prawna podstawa to fińska ustawa ratownicza, która nakłada obowiązek budowy schronu dla każdego budynku o powierzchni przekraczającej 1200 m², przeznaczonego na stałe zamieszkanie lub miejsce pracy.
Co wyróżnia fiński system? Schrony nie stoją puste. W czasie pokoju służą jako parkingi podziemne, hale sportowe, baseny, magazyny i sale lekcyjne. Największy schron w Helsinkach, wydrążony 20 metrów pod ziemią, mieści 6000 osób i na co dzień funkcjonuje jako hala koszykówki i siłownia. Może być przekształcony w pełnoprawny schron w ciągu kilku godzin. Fińska ustawa wymaga, by każdy schron był gotowy do uruchomienia w ciągu 72 godzin od wydania rozkazu przez władze ratownicze.
Schrony są budowane tak, by wytrzymały detonację konwencjonalną w bezpośrednim sąsiedztwie. Wyposażone są w autonomiczne systemy zasilania i wentylacji, zaplecze sanitarne i zapasy awaryjne. Kontrole techniczne są obowiązkowe co 10 lat, a ich wyniki monitorują służby ratownicze. System działa od lat zimnej wojny, kiedy Finlandia – mimo oficjalnej neutralności – konsekwentnie rozwijała infrastrukturę ochrony ludności i wplatała ją w planowanie przestrzenne miast.
Po przystąpieniu do NATO w 2023 r. Finlandia nie zwolniła tempa. Kraj realizuje model „obrony totalnej” – obejmującej siły zbrojne, struktury cywilne i zaangażowanie całego społeczeństwa. Inwestycje w obronę cywilną sięgają ok. 2 proc. PKB, z planami wzrostu do 5 proc. Na każdym obywatelu od 18. do 68. roku życia ciąży ustawowy obowiązek uczestnictwa w zadaniach ratowniczych, pierwszej pomocy lub obrony cywilnej w razie zagrożenia.
Estonia, Litwa, Łotwa: mały kraj, poważny plan
Państwa bałtyckie to przykład planowania ewakuacyjnego w warunkach permanentnego poczucia realnego zagrożenia. Estonia, Łotwa i Litwa podpisały porozumienie trójstronne w 2025 r., ustalając procedury na wypadek potrzeby masowego przemieszczenia setek tysięcy osób przez granicę. To nie teoria – łącznie te trzy kraje mają mniej niż 6 mln mieszkańców, a granica z Rosją lub jej sojusznikiem Białorusią przebiega w bliskiej odległości od każdego z nich.
Estonia szczegółowo opracowała scenariusze przemieszczenia ludności z regionów przygranicznych do Finlandii i Szwecji drogą morską lub przez terytorium Łotwy i Litwy. Litwa przyjęła zasadę, że każdy obywatel powinien wiedzieć, co zabrać, dokąd jechać i jak dotrzeć do wyznaczonego miejsca recepcji – bez potrzeby czekania na indywidualne instrukcje. Tamtejsze ministerstwa obrony regularnie aktualizują publicznie dostępne poradniki dla mieszkańców.
Polska na tle regionu: start późny, ale prawidłowy kierunek
Na tle Finlandii polskie przygotowania wypadają skromnie – szczególnie w kwestii infrastruktury schronowej. Według inwentaryzacji Państwowej Straży Pożarnej z 2023 r. Polska dysponowała ok. 2000 schronów dla ok. 300 tys. osób, ok. 9000 ukryć dla 1,1 mln i ok. 224 000 miejsc tymczasowych w tunelach i przejściach podziemnych – łącznie chroniąc poniżej 4 proc. populacji – wynika z analizy portalu Defence24. Finlandia chroni schronami ok. 86 proc. mieszkańców. To przepaść.
Nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej adresuje ten problem: od 2026 r. nowe wielorodzinne budynki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej będą musiały być wyposażone w schrony lub ukrycia. Warszawa zaplanowała ok. 117 mln zł na modernizację istniejącej infrastruktury, choć eksperci wskazują, że to kwota niewystarczająca wobec skali zaległości. Budowa nowej infrastruktury schronowej to perspektywa lat, nie miesięcy.
To, co Polska ma już teraz – i co jest realną wartością – to plany proceduralne: kto decyduje, kogo ewakuują najpierw, jakimi trasami, z jakimi środkami transportu i jak komunikuje się z mieszkańcami. Finlandia budowała swój system przez 8 dekad. Polska zaczęła serio pracować w 2025 r. Kierunek jest właściwy, ale droga długa.
Co powinieneś zrobić jeszcze dziś?
- Przygotuj pakiet 72-godzinny. Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. wprost zakłada, że mieszkańcy ograniczają się do mienia niezbędnego do przetrwania przez 3 doby. Spakuj: co najmniej 3 litry wody pitnej na osobę dziennie (czyli min. 9 litrów na osobę w plecaku awaryjnym), podstawowe produkty spożywcze niewymagające gotowania (tuny, konserwy, batony energetyczne), niezbędne leki na minimum tydzień, dokumenty tożsamości i ich kopie (zdjęcia w telefonie i w chmurze), gotówkę w małych nominałach, powerbank, latarkę z zapasowymi bateriami i radio bateryjne.
- Poznaj swoje otoczenie. Sprawdź, gdzie w Twojej gminie wyznaczone są miejsca zbiórki i tymczasowego pobytu. Poznaj podstawowe trasy ewakuacyjne – Twoja gmina wyznaczyła je w planach i może je publikować na stronie urzędu lub w BIP. Wiedza o alternatywnych drogach wyjazdu z miasta skraca czas reakcji, gdy główne arterie są zablokowane.
- Ustal plan komunikacji z rodziną. Zapisz kontakty do bliskich w telefonie i na kartce papieru – w czasie awarii sieci komórkowej kartkę nadal możesz odczytać. Wyznacz konkretne miejsce spotkania w pobliżu domu na wypadek braku łączności. Finowie zalecają, by każde gospodarstwo domowe miało wyznaczoną osobę koordynującą kontakt z rodziną w sytuacji kryzysowej.
- Reaguj wyłącznie na oficjalne kanały. Alert RCB, syrena alarmowa, komunikaty telewizji publicznej, radio i strony urzędów to jedyne wiarygodne źródła w czasie kryzysu. Każda wiadomość z mediów społecznościowych – nawet od znajomego – może być dezinformacją. Fałszywy komunikat o ewakuacji może zablokować trasy i narazić życie tysiące osób.
- Samoewakuacja jest opcją – i to preferowaną. Plany zakładają, że ok. połowa ludności opuści strefę zagrożenia własnym transportem. Nie czekaj na autobus gminy, jeśli masz samochód i znasz trasę. Wcześniejsze wyjście zmniejsza tłok na drogach i odciąża zasoby przeznaczone dla tych, którzy nie mogą ewakuować się samodzielnie.
- Sprawdź, czy w Twoim budynku jest schron lub ukrycie. W Polsce to nadal rzadkość, ale warto to wiedzieć. Plan ratunkowy Twojego budynku (wymagany przez prawo od zarządcy nieruchomości) powinien zawierać tę informację. Jeśli go nie ma – Twój zarządca ma zaległości wobec prawa.
