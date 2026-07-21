Po deszczu natychmiast utworzył się korek. Zderzenie dwóch aut na Wale Miedzeszyńskim

21 lipca 2026 18:36 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Opady deszczu dały się we znaki kierowcom w Warszawie. Na skrzyżowaniu Wału Miedzeszyńskiego z ul. Fieldorfa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W miejscu zdarzenia pracowały służby, a w kierunku Wawra szybko utworzył się długi korek.

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Zderzenie
Fot. Czytelnik

Do kolizji doszło na skrzyżowaniu Wału Miedzeszyńskiego z ul. Fieldorfa, na jezdni prowadzącej w stronę Wawra. Z dotychczasowych informacji wynika, że uczestniczyły w niej dwa samochody osobowe.

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Na miejsce skierowano zastęp straży pożarnej, który zabezpieczył miejsce zdarzenia. Na zdjęciach widać uszkodzone pojazdy oraz wóz strażacki stojący przy skrzyżowaniu.

Kierowcy podróżujący Wałem Miedzeszyńskim muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Korek zaczął tworzyć się już od ul. Paryskiej i z każdą minutą może się wydłużać.

Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach kolizji. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.

Jeżeli podróżujecie w kierunku Wawra, warto rozważyć wybór alternatywnej trasy i zachować szczególną ostrożność – mokra nawierzchnia znacząco wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko kolejnych zdarzeń drogowych.

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