Po deszczu natychmiast utworzył się korek. Zderzenie dwóch aut na Wale Miedzeszyńskim
Opady deszczu dały się we znaki kierowcom w Warszawie. Na skrzyżowaniu Wału Miedzeszyńskiego z ul. Fieldorfa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W miejscu zdarzenia pracowały służby, a w kierunku Wawra szybko utworzył się długi korek.
Do kolizji doszło na skrzyżowaniu Wału Miedzeszyńskiego z ul. Fieldorfa, na jezdni prowadzącej w stronę Wawra. Z dotychczasowych informacji wynika, że uczestniczyły w niej dwa samochody osobowe.
Na miejsce skierowano zastęp straży pożarnej, który zabezpieczył miejsce zdarzenia. Na zdjęciach widać uszkodzone pojazdy oraz wóz strażacki stojący przy skrzyżowaniu.
Kierowcy podróżujący Wałem Miedzeszyńskim muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Korek zaczął tworzyć się już od ul. Paryskiej i z każdą minutą może się wydłużać.
Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach kolizji. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.
Jeżeli podróżujecie w kierunku Wawra, warto rozważyć wybór alternatywnej trasy i zachować szczególną ostrożność – mokra nawierzchnia znacząco wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko kolejnych zdarzeń drogowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.