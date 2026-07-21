Pierwszy taki przystanek w Warszawie i trzeci w Polsce. Otwarcie w przyszłym roku

21 lipca 2026 20:17 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Konstrukcja stoi, ściana oddzielająca ją od tunelu została wyburzona, perony czekają na tory. Pod Dworcem Zachodnim powstał pierwszy w historii Warszawy podziemny przystanek tramwajowy. Stolica jest trzecim miastem w Polsce, gdzie powstały takie konstrukcje.

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Zjazd w podziemia Dworca Zachodniego.
Fot. UM Warszawa

Co dokładnie stanęło na poziomie -2

Przystanek znajduje się około 15 metrów pod peronami kolejowymi, na wysokości budynku dworca od strony Alej Jerozolimskich. Docelowo znajdą się tam dwa perony boczne, a pasażerowie dostaną się na nie z antresoli na poziomie -1 za pomocą wind, ruchomych schodów i schodów stałych. Wyjście z przystanku prowadzi wprost do wejść na perony kolejowe, co ma skrócić przesiadkę między tramwajem a pociągiem do minimum. Sam tunel, którym tramwaje dojadą do przystanku, liczy około 600 metrów i biegnie pod Parkiem Pięciu Sióstr oraz Alejami Jerozolimskimi, łącząc się z resztą trasy przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

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Miasto sfinansowało budowę samego przystanku i fragmentu przejścia podziemnego kwotą 156 mln zł netto, a wykonanie całej trasy tramwajowej od ul. Grójeckiej do dworca kosztuje 295 mln zł netto. To jednak fragment znacznie większej inwestycji – budowy trasy tramwajowej do Wilanowa, wartej łącznie ponad 2,05 mld zł, z czego 900 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Sam ten projekt bywa opisywany jako największe przedsięwzięcie tramwajowe realizowane obecnie w Polsce – i to jest superlatyw, który akurat ma pełne pokrycie w faktach.

Tramwaje pojadą później, niż pierwotnie zapowiadano

Harmonogram już się przesunął. Miasto pierwotnie liczyło na uruchomienie przejazdów jeszcze w 2026 roku, jednak mroźna zima wstrzymała część prac zewnętrznych. Dopiero pod koniec kwietnia udało się fizycznie połączyć tunel pod Parkiem Pięciu Sióstr z podziemną komorą przystankową. Robimy wszystko, by trasa była gotowa jeszcze w tym roku – zapowiadał wcześniej Wojciech Bartelski, prezes Tramwajów Warszawskich, zastrzegając jednak, że zależy to od wielu czynników. Obecnie miasto mówi o wjeździe pierwszego tramwaju testowego jesienią 2026 roku, a realny start przewozów pasażerskich – biorąc pod uwagę czas potrzebny na odbiory techniczne – przypada raczej na początek 2027 roku.

Kraków i Poznań były pod ziemią wcześniej

Tu warto sprostować narrację, która przy okazji kolejnych etapów budowy pojawiała się w wielu miejscach, także w naszych własnych wcześniejszych tekstach. Warszawa nie buduje pierwszego w Polsce podziemnego przystanku tramwajowego – Kraków ma taką infrastrukturę od 11 grudnia 2008 roku, gdy otwarto tunel Krakowskiego Szybkiego Tramwaju z dwoma podziemnymi przystankami: Dworzec Główny Tunel oraz Politechnika. Kraków rozbudowuje tę sieć zresztą do dziś – w ramach nowej linii do Mistrzejowic powstaje kolejny podziemny przystanek, tym razem przy rondzie Polsad. Drugim miastem z tunelami tramwajowymi i podziemnymi przystankami jest Poznań.

Po uruchomieniu przystanku przy Dworcu Zachodnim Warszawa dołączy więc do Krakowa i Poznania jako trzecie miasto w Polsce z podziemną infrastrukturą tramwajową – nie jako pierwsze. To wciąż istotny moment dla samej stolicy, bo dotąd cała warszawska sieć tramwajowa działała wyłącznie na powierzchni, a nowy przystanek będzie pierwszym tego typu obiektem w mieście.

Dlaczego ten węzeł ma znaczenie także poza Warszawą

Dworzec Zachodni to stacja o największej w Polsce liczbie zatrzymujących się tam pociągów pasażerskich – ponad 1100 składów na dobę, czyli mniej więcej co piąty pociąg pasażerski kursujący w kraju. Docelowe połączenie kolei z tramwajem pod ziemią oznacza, że pasażerowie przyjeżdżający do Warszawy z całego kraju będą mogli przesiąść się do tramwaju bez wychodzenia na powierzchnię – z szacunkiem na ponad 1,2 mln przejazdów rocznie po uruchomieniu całej trasy.

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Sprawdź, jak dojechać do Zachodniego?

Do czasu uruchomienia przewozów pasażerskich, realnie na początku 2027 roku, dojazd do Dworca Zachodniego pozostaje możliwy istniejącą siecią tramwajową, autobusami oraz koleją – nowe, otwarte już w listopadzie 2025 roku przejście podziemne pod peronami skraca przesiadki między tymi środkami transportu już teraz, niezależnie od tego, kiedy ruszy tunel tramwajowy. Mieszkańcy Ochoty, Woli i Śródmieścia planujący podróże przez ten węzeł w najbliższych miesiącach nadal korzystają z dotychczasowych linii tramwajowych i autobusowych dojeżdżających w rejon dworca od strony Alej Jerozolimskich i Grójeckiej.

Aktualny postęp prac i realny termin uruchomienia tramwaju do Dworca Zachodniego najszybciej sprawdza się w komunikatach Tramwajów Warszawskich, które publikują kolejne etapy odbiorów technicznych na bieżąco – to źródło dokładniejsze niż wcześniejsze zapowiedzi urzędowe, które w tym przypadku okazały się zbyt optymistyczne o niemal rok.

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