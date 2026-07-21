Zaniepokojeni mieszkańcy donoszą, że syreny alarmowe słychać na warszawskim Gocławiu mimo końca ćwiczeń. Sprawdzamy, co się dzieje
Ogólnokrajowe ćwiczenia ALARM-26 miały zakończyć się we wtorek o godzinie 19. Mieszkańcy Gocławia zgłaszają jednak w mediach społecznościowych, że syreny wciąż są słyszalne w ich okolicy – mimo że sam sygnał dźwiękowy, według komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, powinien być już wyłączony.
Co potwierdzają służby, a czego jeszcze nie wiadomo?
Ćwiczenia pod kryptonimem ALARM-26 rzeczywiście obejmowały okno czasowe od 7 do 19 – w tym czasie wojewódzkie, powiatowe i miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego mogły wielokrotnie uruchamiać syreny na terenie całego Mazowsza. RCB wysłało jednak o godzinie 13:27 alert informujący o zakończeniu komponentu ćwiczeń wykorzystującego syreny – po tej godzinie w planie pozostawały już tylko działania sztabowe, bez dźwięku. Jeśli zgłoszenia mieszkańców Gocławia dotyczą syren słyszalnych już po tej porze, nie mieści się to w oficjalnie zapowiedzianym przebiegu ćwiczeń.
Na ten moment żadna instytucja – ani Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ani Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, ani warszawska straż miejska – nie potwierdziła awarii systemu ostrzegania w tym rejonie. Doniesienia mieszkańców pochodzą wyłącznie z mediów społecznościowych i nie zostały jeszcze zweryfikowane przez służby.
To już się kiedyś zdarzyło w podobnej okolicy
Warto pamiętać, że przedłużające się działanie syren zdarzyło się w Warszawie już wcześniej. We wrześniu 2025 roku doszło do potwierdzonej awarii Wojewódzkiego Systemu Ostrzegania Ludności w rejonie ulic Międzynarodowej, Niekłańskiej i Londyńskiej – a więc w bezpośrednim sąsiedztwie Gocławia. Wtedy przyczyna oraz czas usunięcia usterki pozostawały nieznane jeszcze długo po zgłoszeniu problemu.
Słyszysz syreny? Zgłoś i zweryfikuj sygnał
Mieszkaniec Gocławia, który wciąż słyszy syrenę po godzinie 19, zgłasza to poprzez formularz uruchomiony na potrzeby ćwiczeń w serwisie Warszawa 19115 albo bezpośrednio przez infolinię pod tym samym numerem – to kanał, który trafia wprost do służb odpowiedzialnych za system ostrzegania, a nie tylko do lokalnej grupy sąsiedzkiej w mediach społecznościowych. Przedłużające się dźwięki syren nie oznaczają automatycznie realnego zagrożenia – w oficjalnym systemie alarm rzeczywisty ma formę trzyminutowego modulowanego sygnału, a jego odwołanie to trzyminutowy dźwięk ciągły, więc długotrwałe, niezmienne wycie wskazuje raczej na usterkę techniczną niż na nowy komunikat alarmowy.
Do czasu oficjalnego potwierdzenia przyczyny najbezpieczniej jest sprawdzić komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w mediach społecznościowych, zamiast polegać wyłącznie na nieoficjalnych relacjach – to od tych instytucji, nie od pojedynczych zgłoszeń mieszkańców, pochodzi rozstrzygające potwierdzenie, czy chodzi o przedłużające się ćwiczenia, usterkę techniczną, czy coś innego.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.