Podatek od nieruchomości w 2027 roku. W Warszawie ta podwyżka jest niemal pewna?
2,7 proc. – o tyle wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości w przyszłym roku, i to prawie dwukrotnie mniej niż rok temu. Dla większości polskich gmin to tylko górny sufit, od którego można odstąpić. Dla Warszawy to w praktyce gotowa stawka na 2027 rok.
Skąd w ogóle biorą się nowe stawki
15 lipca Główny Urząd Statystyczny ogłosił wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze 2026 roku – wyniósł on 2,7 proc., czyli 1,8 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej, gdy sięgnął 4,5 proc. Ten jeden wskaźnik decyduje o górnych granicach stawek kwotowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych na cały przyszły rok – dla milionów właścicieli mieszkań, domów, gruntów i firm w całej Polsce.
Mechanizm reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 707). Minister finansów co roku, w drodze obwieszczenia, waloryzuje górne granice stawek o wskaźnik inflacji z pierwszego półrocza poprzedniego roku. To jednak wyłącznie sufit – konkretną wysokość podatku w danej gminie i tak ustala rada gminy w drodze własnej uchwały, więc teoretycznie każdy samorząd może przyjąć stawkę niższą od maksimum albo w ogóle jej nie podnosić.
Teoretycznie, bo w praktyce duże miasta rzadko z tego rezygnują – a Warszawa robi to najkonsekwentniej ze wszystkich.
Ile zapłaci właściciel mieszkania w 2027 roku
Nowe maksymalne stawki dla budynków mieszkalnych rosną z 1,25 zł do 1,28 zł za m² powierzchni użytkowej, dla lokali firmowych z 35,53 zł do 36,49 zł za m², a dla gruntów – z 1,45 zł do 1,49 zł za m² w przypadku działalności gospodarczej i z 0,77 zł do 0,79 zł za m² w przypadku gruntów prywatnych. Wzrost podatków od nieruchomości będzie w 2027 roku marginalny – ocenia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFaktu, dodając, że różnica na metrze kwadratowym mieszkania sprowadza się do trzech groszy.
W praktyce dla mieszkania o powierzchni 50 m² oznacza to podatek rzędu 64 zł rocznie zamiast tegorocznych 62,50 zł – różnica półtora złotego w skali całego roku. Dla mieszkania 65-metrowego różnica wynosi około dwóch złotych. To kwoty, których statystyczny podatnik może nawet nie zauważyć przy kolejnej racie.
Dlaczego dla stolicy to nie prognoza, tylko pewnik
Tu ujawnia się różnica między Warszawą a resztą kraju. Stolica od lat konsekwentnie przyjmuje stawki podatku od nieruchomości równe 100 proc. maksimum ogłaszanego przez ministerstwo finansów – jako jedyne spośród dużych polskich miast robi to bez wyjątku, rok po roku. Obowiązująca w 2026 roku uchwała nr XXIX/1066/2025 Rady m.st. Warszawy z 20 listopada 2025 r. ustaliła stawkę mieszkalną dokładnie na poziomie maksimum, czyli 1,25 zł za m². Skoro tak było przy każdej dotychczasowej podwyżce, nowa stawka 1,28 zł za m² na 2027 rok z dużym prawdopodobieństwem trafi do warszawskiej uchwały bez żadnych korekt w dół.
To nie jest dla miasta drobna pozycja w budżecie. Sam podatek od nieruchomości ma w 2026 roku przynieść stołecznej kasie ponad 1,8 mld zł, czyli około 6,3 proc. całego budżetu Warszawy, który przekracza 28,5 mld zł. Przy tej skali nawet pozornie kosmetyczna podwyżka o 2,7 proc. oznacza dla miasta dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych wpływów rocznie.
Firmy transportowe zapłacą wyraźnie więcej
Znacznie mocniej niż właściciele mieszkań odczują zmianę firmy dysponujące flotą pojazdów ciężarowych. Podatek od środków transportowych dla ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton wzrośnie do 4939,56 zł, czyli o niemal 130 zł względem 2026 roku. Za ciągnik siodłowy przystosowany do jazdy z naczepą o masie do 36 ton przedsiębiorca zapłaci 3817,94 zł, czyli o ponad 100 zł więcej niż obecnie. Podobne podwyżki, rzędu 80-100 zł rocznie na pojeździe, czekają właścicieli autobusów oraz przyczep i naczep powyżej 7 ton. Przy flocie liczącej kilkanaście czy kilkadziesiąt pojazdów – a takie firmy transportowe i logistyczne mają swoje siedziby w Warszawie i na jej obrzeżach w dużej liczbie – te pojedyncze kwoty szybko sumują się w tysiące złotych rocznie.
Opłaty lokalne rosną, ale nie każdą z nich zapłacisz w stolicy
Wśród opłat lokalnych najbardziej zauważalnie – o 31,77 zł – wzrośnie opłata targowa, do poziomu 1208,44 zł dziennie dla podmiotu prowadzącego handel w miejscu do tego wyznaczonym. Maksymalna opłata od posiadania psa pójdzie w górę z 178,26 zł do 191,32 zł rocznie za jednego czworonoga.
Warszawa akurat tej ostatniej opłaty od lat nie pobiera w ogóle – Rada m.st. Warszawy nigdy nie podjęła uchwały wprowadzającej taki obowiązek, więc podwyżka maksymalnej stawki nie zmieni niczego w portfelach warszawskich właścicieli psów. To rzadki przykład sytuacji, w której stolica odstępuje od swojej zwykłej praktyki przyjmowania pełnego maksimum – w przypadku podatku od nieruchomości robi to jednak konsekwentnie od lat.
Sprawdź, kiedy poznasz swoją nową stawkę
Ogłoszony przez GUS wskaźnik inflacji to na razie wyłącznie podstawa do obliczeń, nie gotowa decyzja podatkowa. Rada m.st. Warszawy przyjmuje uchwałę ustalającą konkretne stawki na kolejny rok zwykle jesienią, najczęściej w listopadzie – tak było w przypadku obecnie obowiązującej uchwały z 20 listopada 2025 r. Właściciel mieszkania w stolicy poznaje więc ostateczną wysokość podatku na 2027 rok dopiero po tym głosowaniu, a nie już teraz, latem 2026 roku.
Decyzję podatkową za 2027 rok warszawscy właściciele nieruchomości otrzymują listownie lub przez platformę ePUAP na początku przyszłego roku, z pierwszą ratą płatną tradycyjnie do 15 marca. Osoba planująca zakup mieszkania lub domu w Warszawie w najbliższych miesiącach uwzględnia w swoich wyliczeniach różnicę rzędu pojedynczych złotych rocznie względem stawek z 2026 roku – to koszt praktycznie pomijalny przy podejmowaniu decyzji o zakupie, w przeciwieństwie do znacznie bardziej odczuwalnej podwyżki podatku od środków transportowych, którą warto wliczyć w koszty prowadzenia floty pojazdów firmowych już od stycznia 2027 roku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.