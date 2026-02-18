Podatek już obowiązuje, część Polaków nawet o tym nie wie. Wciąż nie mogą uwierzyć, że to zostało opodatkowane. Gminy sprawdzają z satelity
Jedni płacą 10 razy mniej niż rok temu i nawet o tym nie wiedzą. Inni wciąż przepłacają, bo nie sprawdzili, co się zmieniło. A jeszcze inni dostają pisma z urzędu gminy z nakazem zapłaty. Zmiany w podatku weszły w życie 1 stycznia 2025 roku – i choć minęło już ponad roku, świadomość nowych zasad jest zaskakująco niska.
Wyrok Trybunału zmienił wszystko – na korzyść wielu właścicieli
Przez lata system opodatkowania garaży działał w sposób, który trudno było obronić logicznie. Jeśli właściciel mieszkania miał miejsce postojowe w hali garażowej wpisane do tej samej księgi wieczystej co lokal, płacił podatek według niskiej stawki mieszkalnej. Jeśli jednak ten sam garaż miał odrębną księgę wieczystą – płacił wielokrotnie więcej, mimo że funkcjonalnie różnicy nie było żadnej. Trybunał Konstytucyjny uznał te przepisy za niezgodne z konstytucją, wskazując na nierówne traktowanie właścicieli. Efektem jest ustawa z 19 listopada 2024 roku o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2024 poz. 1757), która zaczęła obowiązywać od początku 2025 roku.
Zmiana jest prosta: wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych – niezależnie od statusu prawnego – są teraz opodatkowane jednolitą, niższą stawką właściwą dla budynków mieszkalnych. W 2025 roku to maksymalnie 1,19 zł za m², w 2026 – do 1,25 zł za m². Dla porównania: poprzednia wyższa stawka dla „budynków pozostałych” wynosiła w 2025 roku do 11,48 zł za m², a w 2026 wzrasta do 11,99 zł za m². Właściciele garaży z osobną księgą wieczystą w blokach i apartamentowcach mogą zatem płacić teraz nawet 10 razy mniej niż przed zmianą.
Co ważne – gmina nalicza nową stawkę automatycznie. Właściciel, który złożył kiedykolwiek formularz IN-1, nie musi go składać ponownie tylko po to, żeby skorzystać z obniżki. Nowe decyzje podatkowe trafiają pocztą lub przez ePUAP. Jeśli ktoś jednak nadal widzi na decyzji starą, wyższą stawkę „pozostałą” zamiast mieszkalnej – powinien skontaktować się z urzędem i wyjaśnić sprawę.
Wolnostojący garaż przy domu? Tu się nic nie zmieniło – i budzi to kontrowersje
Reforma nie objęła garaży wolnostojących – tych, które stoją osobno na działce przy domu jednorodzinnym. One nadal płacą stawkę „budynków pozostałych”, czyli wielokrotnie wyższą niż garaż w bloku. Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zwróciła się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując właśnie na tę nierówność: właściciel domu z garażem w jednej bryle płaci mniej niż właściciel domu z garażem wolnostojącym, choć przeznaczenie jest identyczne. Na rozstrzygnięcie TK wciąż czekamy.
Podobnie bez zmian pozostają garaże wykorzystywane na cele działalności gospodarczej – nawet jeśli fizycznie stoją przy domu lub w budynku mieszkalnym. Gdy garaż służy jako magazyn, warsztat czy w inny sposób jest powiązany z firmą, obowiązuje najwyższa stawka: do 34 zł za m² w 2025 roku i do 35,53 zł w 2026. Samo formalne przypisanie garażu do środków trwałych firmy wystarczy, by urząd zastosował tę kategorię.
Blaszak i namiot – fiskus zaczął sprawdzać satelity
Nowe przepisy wywołały niespodziewany efekt uboczny: gminy zintensyfikowały weryfikację ewidencji nieruchomości. Urzędnicy analizują zdjęcia satelitarne i dane z ewidencji budynków – wielu właścicieli blaszanych garaży dostało już pisma z pytaniami o to, czy ich obiekt ma fundamenty i w jaki sposób jest użytkowany. Stawką jest to, czy blaszak zostanie zakwalifikowany jako budynek podlegający opodatkowaniu, czy nie.
Zasada jest prosta, choć w praktyce budzi spory. Zgodnie z przepisami budynkiem – a więc obiektem podlegającym opodatkowaniu – jest każdy obiekt trwale związany z gruntem, z dachem i ścianami, wzniesiony w wyniku robót budowlanych. Jeśli blaszany garaż stoi na fundamencie lub betonowej płycie trwale osadzonej w ziemi, gmina może uznać go za budynek i naliczyć podatek. Popularne blaszaki bez fundamentów – postawione bezpośrednio na gruncie lub na kruszywie – nie spełniają tej definicji i nie podlegają opodatkowaniu od nieruchomości. Każdy przypadek gmina rozpatruje indywidualnie.
Podobnie traktowane są hale namiotowe i konstrukcje pneumatyczne. Podlegają opodatkowaniu jako budowle tylko wtedy, gdy są trwale związane z gruntem i służą działalności gospodarczej. Namiot rozkładany sezonowo na prywatnej posesji – nie.
Co zrobić, jeśli dostałeś decyzję podatkową w 2026 roku
Decyzje na 2026 rok trafiają do właścicieli na początku roku. Warto je sprawdzić pod kątem kilku rzeczy. Jeśli masz miejsce postojowe lub garaż w budynku mieszkalnym i widzisz stawkę wyższą niż 1,25 zł za m², coś się nie zgadza – skontaktuj się z wydziałem podatkowym gminy. Jeśli kupiłeś garaż lub mieszkanie z miejscem postojowym po 1 stycznia 2025 roku i nie złożyłeś jeszcze formularza IN-1, masz 14 dni od daty nabycia na dopełnienie tego obowiązku – formularz można wysłać przez platformę ePUAP bez wychodzenia z domu. Jeśli zmieniłeś sposób użytkowania garażu – na przykład zacząłeś go używać do działalności gospodarczej – również powinieneś to zgłosić, bo inaczej urząd nalicza podatek według danych, które ma w ewidencji, a te mogą być nieaktualne.
