Podatek od nieruchomości 2026 w Warszawie: Policzyliśmy, ile faktycznie płacą właściciele mieszkań różnej wielkości
Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2026 roku, decyzje trafiają do mieszkańców od początku roku, a termin pierwszej raty – lub jednorazowej wpłaty – mija 15 marca. Wiele urzędów nie wysłało jednak podatku i właściciele nadal czekają. Przeanalizowaliśmy uchwałę Rady m.st. Warszawy, obliczenia dla różnych metraży i zmiany w przepisach, które zaszły w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Wyniki mogą zaskoczyć – nie wysokością podatku, ale tym, jak wiele rzeczy działa inaczej, niż większość właścicieli mieszkań zakłada.
Na jakiej podstawie i ile – stawki dla Warszawy w 2026 roku
Wysokość podatku od nieruchomości w Warszawie reguluje uchwała nr XXIX/1066/2025 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 listopada 2025 roku, przyjęta w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2023 poz. 70 ze zm.). Górne granice stawek na 2026 rok wyznacza obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 r. (Monitor Polski, poz. 726). Warszawa – jak co roku – przyjęła stawki na poziomie maksymalnych dopuszczonych przez ministra.
Dla właściciela mieszkania w budynku wielorodzinnym kluczowe stawki wyglądają następująco: budynki mieszkalne – 1,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (rok wcześniej: 1,19 zł, wzrost o 6 groszy na metrze); grunty pozostałe, czyli m.in. udziały w działce pod blokiem – 0,77 zł od 1 m² (wzrost o 4 grosze); budynki i grunty związane z działalnością gospodarczą – odpowiednio 35,53 zł i 1,45 zł od m², co dotyczy lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych i tu podwyżka jest odczuwalna – budynkowa stawka wzrosła o 1,53 zł na metrze.
Podwyżka wynika bezpośrednio z mechanizmu waloryzacji o wskaźnik inflacji – w tym przypadku z pierwszego półrocza 2025 roku, który wyniósł 4,5%. W 2026 roku Warszawa planuje zebrać z podatku od nieruchomości ponad 1,8 miliarda złotych – to dane z materiałów budżetowych Ratusza. Całkowity budżet miasta przekracza 28,5 mld zł.
Ile to jest w złotówkach – nasze obliczenia dla różnych metraży
Poniższa tabela to nasze własne obliczenia na podstawie oficjalnych stawek z uchwały nr XXIX/1066/2025. Przyjęliśmy dwie składowe: podatek za lokal mieszkalny (1,25 zł × powierzchnia użytkowa) oraz szacowany podatek za udział w gruncie pod budynkiem (0,77 zł × orientacyjny udział w działce, wyliczony proporcjonalnie do metrażu). Udziały w gruncie różnią się między budynkami, więc kolumna „grunt” ma charakter orientacyjny.
|Metraż mieszkania
|Podatek za lokal
|Podatek za grunt (orientacyjnie)
|Łącznie rocznie
|Tryb płatności
|40 m²
|50,00 zł
|~9,24 zł
|~59 zł
|jednorazowo do 15 marca
|50 m²
|62,50 zł
|~11,55 zł
|~74 zł
|jednorazowo do 15 marca
|60 m²
|75,00 zł
|~13,86 zł
|~89 zł
|jednorazowo do 15 marca
|65 m²
|81,25 zł
|~15,02 zł
|~96 zł
|jednorazowo do 15 marca
|70 m²
|87,50 zł
|~16,17 zł
|~104 zł
|4 raty
|80 m²
|100,00 zł
|~18,48 zł
|~118 zł
|4 raty
|100 m²
|125,00 zł
|~23,10 zł
|~148 zł
|4 raty
Wynika z tego jeden nieoczywisty wniosek: właściciel typowego warszawskiego mieszkania o powierzchni do ok. 65 m² – a takie mieszkania stanowią w stolicy zdecydowaną większość transakcji – płaci podatek w wariancie jednorazowym, nie ratalnym. Jeśli łączna kwota zobowiązania nie przekracza 100 zł, cała kwota jest wymagalna do 15 marca, bez możliwości rozbicia na raty. To wynika wprost z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest zasadą, o której wielu właścicieli nie wie – czekając na kolejne raty, które nigdy nie przychodzą, bo urząd wystawił jedną decyzję na całość.
Kto w ogóle wystawia decyzję i do kogo ją wysyła
Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych jest naliczany i egzekwowany przez Prezydenta m.st. Warszawy (w praktyce – przez Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57). Właściciel lokalu dostaje indywidualną decyzję podatkową – nie zarządca, nie wspólnota. Decyzje za 2026 rok są wydawane systematycznie od 2 stycznia 2026 roku.
Od 1 stycznia 2026 roku zmieniły się zasady doręczeń elektronicznych. ePUAP służy teraz wyłącznie do przekazywania dokumentów do urzędu (m.in. formularz IN-1), natomiast decyzje podatkowe urząd wysyła przez system e-Doręczeń – elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Podatnicy, którzy aktywowali skrzynkę e-Doręczeń, mogą nie otrzymać wersji papierowej w ogóle. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji – do czasu jej odebrania nie ma obowiązku zapłaty i odsetki nie biegną. Jeśli decyzja nie zostanie doręczona na 14 dni przed terminem pierwszej raty, termin ten automatycznie przesuwa się.
Warto też wiedzieć, że od 17 listopada 2025 roku podatek od nieruchomości można opłacić bezprowizyjnie przez aplikację mObywatel – kartą lub BLIK-iem, korzystając z danych z decyzji podatkowej.
Wspólnota płaci osobno – i wlicza to w czynsz
Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot odpowiada za część wspólną budynku – klatki schodowe, dachy, elewacje, instalacje. Koszty jej utrzymania, w tym podatek od nieruchomości wspólnej, są rozliczane wewnętrznie i wchodzą w skład miesięcznych zaliczek na koszty zarządu, płatnych przez właścicieli do 10. dnia każdego miesiąca. Nie są widoczne osobno w żadnej decyzji podatkowej – są „schowane” w stawce eksploatacyjnej.
Oznacza to, że efektywny koszt podatku od nieruchomości ponoszony przez mieszkańca to suma dwóch pozycji: decyzji wystawionej przez urząd na jego nazwisko oraz jego proporcjonalnego udziału w podatkach opłacanych przez wspólnotę za części wspólne. Drugiej pozycji większość właścicieli nie widzi i nie liczy.
Garażowe zaskoczenie: zmiana stawki, którą przeoczają właściciele miejsc parkingowych
Od 1 stycznia 2025 roku garaże w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przestały być traktowane jak lokale użytkowe. Na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych garaże i miejsca postojowe w podziemiach bloków są opodatkowane stawką mieszkalną – 1,25 zł/m². Wcześniej płaciło się stawkę jak za działalność gospodarczą, czyli kilkadziesiąt złotych za metr.
Urząd Warszawy poinformował, że korekty dokonał automatycznie, bez konieczności składania formularza IN-1. Mimo to nadal spotykamy się – w tym na forach zarządców i grupach właścicieli – z pytaniami o to, dlaczego kwota w decyzji za garaż jest inna niż rok wcześniej. Odpowiedź jest prosta: bo stawka spadła radykalnie. Jeśli decyzja za 2025 lub 2026 rok nie uwzględnia zmienionej stawki dla garażu w budynku mieszkalnym, warto skontaktować się z Centrum Obsługi Podatnika pod numerem 22 19115.
Co musi zrobić nowy właściciel – i kiedy?
Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik nabył nieruchomość. Po podpisaniu aktu notarialnego właściciel ma 14 dni na złożenie formularza IN-1 (Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych) do Urzędu Miasta – elektronicznie przez e-Doręczenia, przez ePUAP w zakresie przesyłania dokumentów lub osobiście przy ul. Obozowej 57. Brak zgłoszenia w terminie może skutkować decyzją z datą wsteczną.
Sprawdź decyzję, zanim minie termin marcowej raty
- Otwórz skrzynkę e-Doręczeń i sprawdź, czy decyzja podatkowa za 2026 rok już do ciebie dotarła. Jeśli podałeś adres elektroniczny przy rejestracji, urząd mógł wysłać ją wyłącznie tą drogą. Nie odebranie korespondencji nie zatrzymuje biegu terminów po jej formalnym doręczeniu.
- Sprawdź łączną kwotę na decyzji. Jeśli nie przekracza 100 zł – masz obowiązek zapłacić całość jednorazowo do 15 marca, nie w ratach. Dla mieszkania o powierzchni ok. 60-65 m² z typowym udziałem w gruncie roczny podatek oscyluje właśnie w tym przedziale – jednorazowym.
- Masz garaż lub miejsce postojowe w podziemiach bloku? Sprawdź stawkę na decyzji. Powinna wynosić 1,25 zł/m², a nie kilkadziesiąt złotych. Jeśli tak nie jest, zadzwoń pod 22 19115 i zapytaj o korektę.
- Kupiłeś mieszkanie w ostatnich miesiącach? Masz 14 dni od daty aktu notarialnego na złożenie IN-1. Formularz możesz złożyć przez e-Doręczenia lub osobiście przy ul. Obozowej 57 w Warszawie.
- Do płatności możesz użyć aplikacji mObywatel – bez prowizji, kartą lub BLIK-iem. Numer rachunku znajdziesz w decyzji. W tytule przelewu wpisz numer decyzji lub adres nieruchomości. Ogólny numer rachunku dla podatków to 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144, ale bezpieczniej używać indywidualnego numeru z decyzji.
