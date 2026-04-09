„Podatek od płotów” uderza Polaków po kieszeniach. Tysiące złotych za ogrodzenia, transformatory czy węzły cieplne
Od ponad roku w Polsce obowiązują nowe przepisy o podatku od nieruchomości. Ministerstwo Finansów zapewniało, że zmiana jest porządkująca i nie powinna uderzyć po kieszeniach. Pierwsze wyroki sądów administracyjnych pokazują co innego. Ogrodzenia, transformatory i węzły cieplne zostały uznane za budowle – a to oznacza rachunek liczony od wartości obiektu, nie od metrów kwadratowych.
Nowe przepisy miały „nie zmieniać opodatkowania”. Zmieniły
1 stycznia 2025 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzona ustawą z 19 listopada 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 1757). Jej głównym celem było ujednolicenie definicji budynku i budowli, które do tej pory były niejasne i generowały liczne spory, głównie pomiędzy firmami a gminami. Ministerstwo Finansów konsekwentnie zapewniało, że reforma ma charakter porządkujący i nie powinna wpłynąć na wysokość obciążeń podatkowych. Pierwsze wyroki sądów mówią coś innego.
Sedno problemu tkwi w tym, jak nowe przepisy rozróżniają budynek od budowli. Budynek opodatkowany jest kwotowo – płaci się określoną kwotę za 1 m² powierzchni użytkowej, a stawki ustalają rady gmin. Budowla to zupełnie inny mechanizm: stawka wynosi maksymalnie 2 procent wartości obiektu rocznie, przy czym wartość bywa liczona według wyceny, a nie ceny nabycia. Dla dużych obiektów przemysłowych różnica między tymi dwoma trybami może wynosić dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych rocznie. Nowy załącznik nr 4 do ustawy zawiera zamknięty katalog 28 kategorii obiektów uznawanych za budowle – i to właśnie jego interpretacja stała się przedmiotem sporów sądowych.
Sądy orzekają: płot, zbiornik i transformator – płacisz od wartości
Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, pierwsze wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych zapadły i w większości są niekorzystne dla podatników. Za budowle sądy uznały m.in. transformatory i rozdzielnice stanowiące elementy zakładowej sieci elektroenergetycznej, centrale wentylacyjne, zbiorniki na wodę i do magazynowania surowców oraz wyrobów gotowych, zbiorniki stabilizujące ciśnienie wraz z fundamentem, ogrodzenia terenu oraz węzły cieplne. WSA w Gdańsku w nieprawomocnym wyroku z 27 stycznia 2026 r. (sygn. I SA/Gd 795/25) potwierdził interpretację prezydenta Gdańska, zgodnie z którą transformatory i rozdzielnice są bezpośrednio związane z liniami elektroenergetycznymi – a tym samym podlegają opodatkowaniu jako budowle. Jedynym jasnym wyjątkiem okazały się doki przeładunkowe, gdzie WSA w Poznaniu orzekł, że stanowią część budynku i same w sobie nie podlegają opodatkowaniu.
Większość dotychczasowych orzeczeń pozostaje nieprawomocna, a ostateczne rozstrzygnięcie sporów prawdopodobnie należeć będzie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na wyrok NSA firmy mogą jednak czekać latami – tymczasem gminy wydają interpretacje i naliczają podatki już teraz.
Eksperci: przepisy stosowane szerzej, niż zakładał ustawodawca
Branżowi doradcy podatkowi zwracają uwagę na istotną rozbieżność między intencją ustawodawcy a tym, jak przepisy stosują organy podatkowe. Piotr Kalemba, doradca podatkowy i dyrektor w kancelarii Thedy&Partners, wskazał w rozmowie z serwisem prawo.pl, że „organy podatkowe pomijają, że urządzenia takie jak węzły cieplne i transformatory w budynkach mieszkalnych czy przemysłowych nie są związane z siecią czy linią, lecz z maszynami i urządzeniami lub stanowią istotną część infrastruktury instalacyjnej budynku”. Kancelaria wystąpiła do Ministerstwa Finansów o pilną interwencję w zakresie stosowania zmienionych przepisów, analogiczną do interpretacji ogólnej wydanej 2 stycznia 2026 r. (nr DPL2.8401) dotyczącej obiektów kontenerowych. Chodzi o to, by MF ujednoliciło praktykę – podobnie jak zrobiło to wcześniej w sprawie kontenerów.
Kogo tak naprawdę dotknie wyższy podatek od płotu
Tu pojawia się kwestia, którą warto wyjaśnić, bo w popularnych omówieniach bywa pomijana. Właściciel domu jednorodzinnego z ogrodzeniem nie zapłaci wyższego podatku – podatek od budowli obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy ich użytkowanie związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika to wprost z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Płot przy zakładzie produkcyjnym, magazynie czy terenie przedsiębiorstwa – owszem, podlega opodatkowaniu. Płot wokół prywatnej działki – nie.
Problem dotyka więc przede wszystkim firm: zakłady przemysłowe z rozbudowaną infrastrukturą sieciową, deweloperów, spółdzielnie ciepłownicze, centra logistyczne czy podmioty z własnymi zbiornikietami i instalacjami. Dla największych z nich różnica między opodatkowaniem instalacji jako elementu budynku a traktowaniem jej jako osobnej budowli może oznaczać skok rocznych kosztów podatkowych o kilkadziesiąt tysięcy złotych – i to bez żadnej zmiany w samej infrastrukturze, wyłącznie na skutek zmiany kwalifikacji prawnej.
Co to oznacza dla Ciebie? Prywatny płot bezpieczny, firmowe instalacje – niekoniecznie
Jeśli jesteś właścicielem domu i masz ogrodzenie – obecne przepisy Cię nie dotyczą i nie musisz się obawiać dodatkowych obciążeń. Jeśli natomiast prowadzisz firmę i posiadasz nieruchomości z własną infrastrukturą – transformatorami, zbiornikami, węzłami cieplnymi lub rozległym ogrodzeniem terenu – warto teraz sprawdzić, jak gmina kwalifikuje te obiekty i czy nie nalicza podatku od budowli tam, gdzie do tej pory go nie było. Spory z organami podatkowymi można składać do WSA, ale warto pamiętać, że dotychczasowe orzecznictwo jest niekorzystne, a finalne stanowisko NSA może zająć lata. Dopóki Ministerstwo Finansów nie wyda interpretacji ogólnej ujednolicającej stosowanie przepisów, każda firma musi liczyć się z ryzykiem wyższego podatku już za 2025 rok.
