„Podatek od płotów” uderza Polaków po kieszeniach. Tysiące złotych za ogrodzenia, transformatory czy węzły cieplne

9 kwietnia 2026 23:00 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Od ponad roku w Polsce obowiązują nowe przepisy o podatku od nieruchomości. Ministerstwo Finansów zapewniało, że zmiana jest porządkująca i nie powinna uderzyć po kieszeniach. Pierwsze wyroki sądów administracyjnych pokazują co innego. Ogrodzenia, transformatory i węzły cieplne zostały uznane za budowle – a to oznacza rachunek liczony od wartości obiektu, nie od metrów kwadratowych.

Dom na zielonej działce ogrodzony płotem. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini).
Dom na zielonej działce ogrodzony płotem. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini).

Nowe przepisy miały „nie zmieniać opodatkowania”. Zmieniły

1 stycznia 2025 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzona ustawą z 19 listopada 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 1757). Jej głównym celem było ujednolicenie definicji budynku i budowli, które do tej pory były niejasne i generowały liczne spory, głównie pomiędzy firmami a gminami. Ministerstwo Finansów konsekwentnie zapewniało, że reforma ma charakter porządkujący i nie powinna wpłynąć na wysokość obciążeń podatkowych. Pierwsze wyroki sądów mówią coś innego.

Sedno problemu tkwi w tym, jak nowe przepisy rozróżniają budynek od budowli. Budynek opodatkowany jest kwotowo – płaci się określoną kwotę za 1 m² powierzchni użytkowej, a stawki ustalają rady gmin. Budowla to zupełnie inny mechanizm: stawka wynosi maksymalnie 2 procent wartości obiektu rocznie, przy czym wartość bywa liczona według wyceny, a nie ceny nabycia. Dla dużych obiektów przemysłowych różnica między tymi dwoma trybami może wynosić dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych rocznie. Nowy załącznik nr 4 do ustawy zawiera zamknięty katalog 28 kategorii obiektów uznawanych za budowle – i to właśnie jego interpretacja stała się przedmiotem sporów sądowych.

Sądy orzekają: płot, zbiornik i transformator – płacisz od wartości

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, pierwsze wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych zapadły i w większości są niekorzystne dla podatników. Za budowle sądy uznały m.in. transformatory i rozdzielnice stanowiące elementy zakładowej sieci elektroenergetycznej, centrale wentylacyjne, zbiorniki na wodę i do magazynowania surowców oraz wyrobów gotowych, zbiorniki stabilizujące ciśnienie wraz z fundamentem, ogrodzenia terenu oraz węzły cieplne. WSA w Gdańsku w nieprawomocnym wyroku z 27 stycznia 2026 r. (sygn. I SA/Gd 795/25) potwierdził interpretację prezydenta Gdańska, zgodnie z którą transformatory i rozdzielnice są bezpośrednio związane z liniami elektroenergetycznymi – a tym samym podlegają opodatkowaniu jako budowle. Jedynym jasnym wyjątkiem okazały się doki przeładunkowe, gdzie WSA w Poznaniu orzekł, że stanowią część budynku i same w sobie nie podlegają opodatkowaniu.

Większość dotychczasowych orzeczeń pozostaje nieprawomocna, a ostateczne rozstrzygnięcie sporów prawdopodobnie należeć będzie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na wyrok NSA firmy mogą jednak czekać latami – tymczasem gminy wydają interpretacje i naliczają podatki już teraz.

Eksperci: przepisy stosowane szerzej, niż zakładał ustawodawca

Branżowi doradcy podatkowi zwracają uwagę na istotną rozbieżność między intencją ustawodawcy a tym, jak przepisy stosują organy podatkowe. Piotr Kalemba, doradca podatkowy i dyrektor w kancelarii Thedy&Partners, wskazał w rozmowie z serwisem prawo.pl, że „organy podatkowe pomijają, że urządzenia takie jak węzły cieplne i transformatory w budynkach mieszkalnych czy przemysłowych nie są związane z siecią czy linią, lecz z maszynami i urządzeniami lub stanowią istotną część infrastruktury instalacyjnej budynku”. Kancelaria wystąpiła do Ministerstwa Finansów o pilną interwencję w zakresie stosowania zmienionych przepisów, analogiczną do interpretacji ogólnej wydanej 2 stycznia 2026 r. (nr DPL2.8401) dotyczącej obiektów kontenerowych. Chodzi o to, by MF ujednoliciło praktykę – podobnie jak zrobiło to wcześniej w sprawie kontenerów.

Kogo tak naprawdę dotknie wyższy podatek od płotu

Tu pojawia się kwestia, którą warto wyjaśnić, bo w popularnych omówieniach bywa pomijana. Właściciel domu jednorodzinnego z ogrodzeniem nie zapłaci wyższego podatku – podatek od budowli obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy ich użytkowanie związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika to wprost z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Płot przy zakładzie produkcyjnym, magazynie czy terenie przedsiębiorstwa – owszem, podlega opodatkowaniu. Płot wokół prywatnej działki – nie.

Problem dotyka więc przede wszystkim firm: zakłady przemysłowe z rozbudowaną infrastrukturą sieciową, deweloperów, spółdzielnie ciepłownicze, centra logistyczne czy podmioty z własnymi zbiornikietami i instalacjami. Dla największych z nich różnica między opodatkowaniem instalacji jako elementu budynku a traktowaniem jej jako osobnej budowli może oznaczać skok rocznych kosztów podatkowych o kilkadziesiąt tysięcy złotych – i to bez żadnej zmiany w samej infrastrukturze, wyłącznie na skutek zmiany kwalifikacji prawnej.

Co to oznacza dla Ciebie? Prywatny płot bezpieczny, firmowe instalacje – niekoniecznie

Jeśli jesteś właścicielem domu i masz ogrodzenie – obecne przepisy Cię nie dotyczą i nie musisz się obawiać dodatkowych obciążeń. Jeśli natomiast prowadzisz firmę i posiadasz nieruchomości z własną infrastrukturą – transformatorami, zbiornikami, węzłami cieplnymi lub rozległym ogrodzeniem terenu – warto teraz sprawdzić, jak gmina kwalifikuje te obiekty i czy nie nalicza podatku od budowli tam, gdzie do tej pory go nie było. Spory z organami podatkowymi można składać do WSA, ale warto pamiętać, że dotychczasowe orzecznictwo jest niekorzystne, a finalne stanowisko NSA może zająć lata. Dopóki Ministerstwo Finansów nie wyda interpretacji ogólnej ujednolicającej stosowanie przepisów, każda firma musi liczyć się z ryzykiem wyższego podatku już za 2025 rok.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

