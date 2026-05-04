Podatek w górę. Nawet kilka tysięcy dodatkowego obciążenia rocznie. Są jednak wyjątki
Pierwsze wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych nie pozostawiają wątpliwości co do kierunku interpretacji nowych przepisów o podatku od nieruchomości. Ogrodzenia, transformatory, zbiorniki i węzły cieplne – sądy uznają je za budowle, a podatek od budowli naliczany jest od wartości, nie od metrów kwadratowych. To kilka tysięcy złotych dodatkowego obciążenia rocznie. Są jednak kluczowe wyjątki.
Rewolucja cicha i droga – co zmieniło się od 1 stycznia 2025 roku
Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku, miała cel deklarowany przez Ministerstwo Finansów jako porządkujący – nie fiskalny. Dotychczasowa ustawa nie zawierała własnej definicji budowli i odsyłała do prawa budowlanego, co przez lata prowadziło do sporów interpretacyjnych. Ustawodawca postanowił problem rozwiązać przez dodanie załącznika nr 4 zawierającego katalog 28 kategorii budowli, obejmujących konkretne rodzaje obiektów podlegających opodatkowaniu.
Skutek okazał się odwrotny od zamierzonego: zamiast jasności pojawiły się nowe wątpliwości. W pozycji 22. nowego załącznika znalazło się wprost słowo „ogrodzenie”. W pozycjach wcześniejszych – transformatory, centrale wentylacyjne, zbiorniki różnego rodzaju, węzły cieplne, zbiorniki stabilizujące ciśnienie. Każda z tych pozycji oznacza potencjalnie wyższy podatek – i każda z nich stała się przedmiotem sporów, które trafiły na wokandę sądów administracyjnych.
Fundamentalna różnica, o którą toczy się gra, jest prosta i bolesna finansowo. Budynek opodatkowany jest stawką kwotową za metr kwadratowy powierzchni użytkowej – ustalaną przez rady gmin w uchwałach, z ustawowymi górnym limitami. Budowla opodatkowana jest od wartości, stawką ustawową 2 proc. rocznie – bez możliwości jej obniżenia przez gminę.
W praktyce: ogrodzenie o wartości 100 000 zł generuje 2 000 zł podatku rocznie. Parking utwardzony wart 500 000 zł – 10 000 zł rocznie. Transformator stacyjny wart 300 000 zł – 6 000 zł rocznie. Te kwoty dla dużych zakładów produkcyjnych, magazynów czy stacji benzynowych sumują się do dziesiątek tysięcy złotych w skali roku – i to z obiektów, które do końca 2024 roku mogły nie generować takiego obciążenia lub były kwalifikowane jako element budynku.
Wyroki sądów – tabela niekorzystna dla firm
Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, pierwsze wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych dają obraz linii orzeczniczej, która kształtuje się niekorzystnie dla podatników. Z zestawienia dotychczasowych orzeczeń wynika, że za budowle uznano: transformatory, centrale wentylacyjne, różnego rodzaju zbiorniki (na wodę, surowce czy wyroby gotowe), zbiorniki stabilizujące ciśnienie wraz z fundamentem, ogrodzenia o wysokości poniżej 2,20 m, a także węzły cieplne.
Szczególnie głośnym stał się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 18 lutego 2026 r. dotyczący właśnie ogrodzeń. Podatnik bronił się argumentem, że budowlą może być wyłącznie obiekt powstały w wyniku robót budowlanych wymagających stosowania przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a ogrodzenie o wysokości poniżej 2,20 m nie wymaga ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę – więc nie może być budowlą. Sąd nie podzielił tej argumentacji.
Jedynym potwierdzonym wyjątkiem korzystnym dla podatników jest wyrok WSA w Poznaniu, który orzekł, że doki przeładunkowe stanowią część budynku – nie odrębną budowlę, i dlatego nie podlegają samodzielnemu opodatkowaniu. To rozstrzygnięcie wskazuje, że obiekty funkcjonalnie stanowiące element budynku mogą być traktowane inaczej niż samodzielne budowle. Większość wyroków jest jednak nieprawomocna. Ostateczne stanowisko w sprawie zasad opodatkowania zajmie Naczelny Sąd Administracyjny – i dopiero jego orzeczenia ukształtują trwałą linię interpretacyjną.
Ministerstwo Finansów mówi: to nie nowy podatek. Sądy mówią: zapłać
Lawinę pytań podatników i medialne poruszenie wywołało to, że Ministerstwo Finansów w komunikacie z 19 stycznia 2025 r. wyraźnie zapewniło: „Ministerstwo Finansów nie wprowadziło nowego podatku od ogrodzeń. Do końca 2024 roku ogrodzenie było uznawane za budowlę w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i podlegało podatkowi od nieruchomości od jego wartości początkowej, pod warunkiem że jego użytkowanie związane było z prowadzeniem działalności gospodarczej.”
Resort miał rację w sensie formalnym – podatek od budowli związanych z działalnością gospodarczą istniał przed 2025 rokiem. Zmiana polega na tym, że nowa ustawa wymienia ogrodzenie wprost w załączniku nr 4, eliminując dotychczasową furtkę interpretacyjną, przez którą część podatników kwestionowała zaliczenie płotu do budowli. Wyraźne wskazanie ustawowe utrudnia obronę argumentem, że ogrodzenie „budowlą nie jest” – i właśnie to potwierdzają sądy.
Pozostaje niezmieniona najważniejsza zasada, którą MF podkreśla: podatek od nieruchomości może być pobierany od budowli tylko wtedy, gdy są one wykorzystywane do działalności gospodarczej. Nie zmienił tego żaden wyrok ani żadna nowelizacja.
Kluczowa linia podziału: działalność gospodarcza czy nie?
Tu tkwi sedno sprawy, które decyduje o tym, kto ma problem, a kto nie. Przepisy są w tym zakresie jednoznaczne i potwierdzone przez sądy oraz komunikat MF:
Ogrodzenie związane z działalnością gospodarczą – podlega opodatkowaniu jako budowla, podatek = 2 proc. wartości rocznie. Przykłady: płot otaczający halę produkcyjną lub magazyn, ogrodzenie parkingu firmowego, zabezpieczenie terenu, na którym przechowywane są maszyny lub towary, ogrodzenie stacji benzynowej, zakładu usługowego czy biurowca.
Ogrodzenie niezwiązane z działalnością – nie podlega podatkowi jako budowla. Przykłady: płot przy domu jednorodzinnym, ogrodzenie działki rekreacyjnej, ogrodzenie przy budynku mieszkalnym – nawet jeśli w tym budynku mieści się gabinet lekarski, kancelaria czy biuro rachunkowe. Zajęcie części budynku mieszkalnego na działalność nie pozbawia go charakteru mieszkalnego, a budynki mieszkalne są z kategorii „związanych z działalnością gospodarczą” ustawowo wyłączone.
Budowle niezwiązane z działalnością gospodarczą ani leśną – także nie podlegają podatkowi. Jeśli transformator lub zbiornik służy wyłącznie celom prywatnym lub leśnym, nie ma podstawy do obciążenia podatkiem budowlanym.
Problem polega na tym, że „związek z działalnością gospodarczą” to pojęcie interpretowane przez organy podatkowe i sądy – i jak pokazują wyroki z 2026 roku, ta interpretacja nie zawsze jest zgodna z oczekiwaniami przedsiębiorców.
Warszawa i Mazowsze – gdzie stawka boli najmocniej
Dla warszawskich przedsiębiorców sprawa jest szczególnie dotkliwa z kilku powodów. Po pierwsze, wartość nieruchomości w stolicy i wartość środków trwałych w ewidencji firm stołecznych należy do najwyższych w kraju – co przy podatku liczonym procentowo od wartości przekłada się wprost na wyższe kwoty. Ogrodzenie terenu magazynowego lub hali usługowej w Warszawie i na Mazowszu może być wycenione na kilkaset tysięcy złotych ze względu na wyższe koszty robocizny i materiałów.
Po drugie, Warszawa to zagłębie firm usługowych, biur, centrów logistycznych, obiektów handlowych i stacji paliw – czyli dokładnie tych podmiotów, których ogrodzenia i instalacje techniczne są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą. Transformatory zasilające biurowce, zbiorniki w zakładach usługowych, węzły cieplne obsługujące kompleksy mieszkalno-usługowe – to w stolicy obiekty powszechne.
Ważne: stawka podatku od budowli wynosi ustawowo 2 proc. i gminy nie mają prawa jej obniżać. To odróżnia podatek od budowli od podatku od budynków, gdzie rady gmin (w tym Rada m.st. Warszawy) mogą w swoich uchwałach kształtować stawki w granicach ustawowych. Niezależnie od tego, ile gmina „liczy” za metr kwadratowy budynku – budowla zawsze kosztuje 2 proc. wartości.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź inwentarz, zanim zrobi to urząd
1. Jesteś przedsiębiorcą z ogrodzonym terenem – audyt podatkowy to teraz priorytet. Sprawdź, czy Twoje ogrodzenie jest ujęte w ewidencji środków trwałych i jaką ma wartość początkową. Oblicz 2 proc. tej kwoty – tyle możesz być zobowiązany płacić rocznie jako podatek od nieruchomości. Jeśli ta kwota istotnie różni się od tego, co płaciłeś dotychczas, warto skonsultować się z doradcą podatkowym przed złożeniem deklaracji podatkowej.
2. Sprawdź wszystkie obiekty ujęte w załączniku nr 4. Ogrodzenie to pozycja 22 – ale katalog liczy 28 pozycji. Przejrzyj go pod kątem posiadanych obiektów: centrale wentylacyjne, zbiorniki, stacje transformatorowe, węzły cieplne, place składowe, parkingi, wiaty. Każdy z tych obiektów może generować podatek od wartości, jeśli jest związany z Twoją działalnością.
3. Mieszkasz w domu jednorodzinnym i prowadzisz działalność z jego adresem – nie masz obowiązku płacenia podatku od ogrodzenia. Komunikat MF z 19 stycznia 2025 r. potwierdza, że ogrodzenie budynku mieszkalnego jest wolne od tego obciążenia, nawet jeśli w budynku mieści się biuro rachunkowe lub gabinet. Upewnij się jednak, że budynek rzeczywiście ma charakter mieszkalny – nie jest całkowicie zajęty na działalność.
4. Jeśli organ podatkowy zakwestionował Twoją klasyfikację – nie czekaj biernie. Większość wyroków WSA jest jeszcze nieprawomocna. Masz prawo odwołać się od decyzji podatkowej do dyrektora izby administracji skarbowej, a następnie wnieść skargę do WSA. Kwestia ta trafi w końcu do NSA – a NSA może ukształtować linię korzystniejszą dla podatników. Twoja sprawa może stać się jedną z tych, które przesądzą o ogólnej interpretacji.
5. Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój obiekt podlega podatkowi od budowli, kosztujący 40 zł wniosek o interpretację daje Ci ochronę. Organ podatkowy nie może nałożyć zaległości za okres, który był objęty ważną interpretacją potwierdzającą Twoje stanowisko.
6. Dokumentacja wartości to Twoja tarcza. Podatek liczony jest od wartości początkowej przyjętej do ewidencji środków trwałych. Jeśli Twoje ogrodzenie zostało wybudowane kilkanaście lat temu i jego wartość w ewidencji jest niska, podatek będzie proporcjonalnie niższy. Pilnuj, aby wartości w ewidencji były udokumentowane faktyczną historią nakładów – organ podatkowy nie może samodzielnie przeszacować wartości budowli na Twoją niekorzyść bez podstawy w dokumentach.
