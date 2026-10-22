Podatkowa rewolucja przegłosowana! Sejm zmienia progi PIT dla milionów Polaków. Sprawdz kto zyska, a kto zapłaci słony rachunek?

22 października 2026 19:42 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Sejm przetasował zasady rozliczania dochodów, otwierając drogę do wyższych pensji dla ponad 3,5 miliona pracujących Polaków. W ustawie pojawiła się niespotykana dotąd stawka podatku oraz wyższe progi skali, jednak koszty tych ulg przerzucono na inną, starannie wyselekcjonowaną grupę. Zobacz, ile zyskasz na zmianach i kogo czeka bolesne zderzenie z fiskusem!

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa stawka 24% i podniesione progi. 3,5 miliona Polaków zyska na zmianach

Koniec wieloletniego zamrożenia kluczowych progów podatkowych. Sejm przyjął pakiet fundamentalnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Za rządowym projektem opowiedziało się 240 posłów, 58 było przeciw, a 135 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafia teraz pod obrady Senatu, a ostateczny los przepisów spocznie na biurku prezydenta Karola Nawrockiego.

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Głównym filarem reformy jest przebudowa tradycyjnej skali podatkowej, na której zyskać ma około 3,5 miliona etatowców oraz przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Zmiany wprowadzają zupełnie nową architekturę obciążeń:

  • Próg 12% rośnie do 130 tys. zł – dotychczasowy limit pierwszego progu (120 tys. zł) został podniesiony o 10 tysięcy złotych, co oznacza szersze pasmo najniższego opodatkowania.
  • Debiut stawki 24% – rząd wprowadza stawkę pośrednią dla dochodów mieszczących się w przedziale od 130 do 150 tysięcy złotych.
  • 32% dopiero powyżej 150 tys. zł – najwyższa, karna stawka podatkowa przestaje uderzać w klasę średnią zarabiającą nieco ponad 10 tys. zł miesięcznie i przesuwa się w stronę wyższych dochodów.

Ryczałtowcy, milionerzy i wielkie korporacje sfinansują ulgi

Podatkowa ulga dla milionów pracowników ma jednak swoją ciemną stronę – ktoś musi pokryć ubytek w dochodach państwa. Ustawodawca postanowił drastycznie sięgnąć do kieszeni najlepiej zarabiających, korporacji oraz przedsiębiorców korzystających dotychczas z ryczałtu ewidencjonowanego.

Prawdziwe trzęsienie ziemi czeka sektor B2B. Ustawodawca aż ośmiokrotnie obniżył limit przychodów uprawniający do korzystania z ryczałtu – z 2 mln euro do zaledwie 250 tys. euro (z ok. 8,5 mln zł do ok. 1,06 mln zł). Zmiana ta wyrzuci z ryczałtu nawet 54 tysiące firm, zmuszając je do przejścia na mniej korzystne formy opodatkowania. Dodatkowo dla tych, którzy przekroczą 300 tys. euro przychodu w trakcie roku, wprowadzona zostanie nowa, karna stawka ryczałtu w wysokości 17%.

Kolejny cios wymierzono w najzamożniejszych. Danina solidarnościowa, którą płacą osoby o rocznych dochodach przekraczających 1 milion złotych, wzrośnie z 4% do 5%. Z kolei największe przedsiębiorstwa o przychodach powyżej 50 mln euro (ok. 200 mln zł) zapłacą podatek CIT według wyższej stawki – 22 proc. zamiast dotychczasowych 19 proc.

Podatkowy węzeł gordyjski w stolicy: Mokotów, Wola i Śródmieście liczą zyski i straty

Skutki przetasowań podatkowych nigdzie nie będą widoczne tak wyraźnie, jak w Warszawie, która skupia największy odsetek specjalistów, korporacji i zamożnych rezydentów w kraju.

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Na stołecznym Mokotowie, w zagłębiach technologicznych i na osiedlach zamieszkanych przez rzesze programistów oraz konsultantów, reforma wywoła mieszane nastroje: etatowcy ucieszą się z przesunięcia progu 32%, jednak tysiące specjalistów na ryczałcie straci preferencje podatkowe. Z kolei w szklanych wieżowcach na Woli wyższy CIT (22%) bezpośrednio dotknie międzynarodowe koncerny i centrale banków, choć pracownicy korporacyjni zyskają na buforze 24%. W zabytkowym Śródmieściu, gdzie koncentrują się kancelarie prawne, topowi menedżerowie i właściciele firm z dochodami powyżej miliona złotych, nowa 5-procentowa stawka daniny solidarnościowej wywoła kolejną falę optymalizacji majątkowych. W realiach Mokotowa, Woli i Śródmieścia nowelizacja Sejmu to dla jednych realny zastrzyk w portfelu, a dla drugich koniec podatkowego eldorado.

Najważniejsze punkty podatkowej rewolucji w PIT i CIT

Zobacz zestawienie kluczowych zmian uchwalonych przez Sejm:

  • Wyższy próg 12% – podniesienie granicy ze 120 tys. zł do 130 tys. zł dochodu.
  • Nowa stawka 24% – podatek dla dochodów w przedziale 130 000 – 150 000 zł.
  • Stawka 32% przesunięta – najwyższe opodatkowanie dopiero od nadwyżki ponad 150 tys. zł.
  • Rzeź ryczałtu – limit ścięty z 2 mln euro do 250 tys. euro, co dotknie 54 tys. przedsiębiorców.
  • Wyższa danina solidarnościowa – 5% zamiast 4% od dochodów powyżej 1 miliona złotych.
  • CIT dla gigantów w górę – 22% dla firm z przychodem ponad 50 mln euro.
  • Decyzja w rękach prezydenta – ustawa trafi do Senatu, a ostateczny podpis złoży Karol Nawrocki.

 

 

Źródło: businessinsider

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