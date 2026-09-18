Podczas ewakuacji nigdy tego nie rób. RCB wydało ważne zalecenie dotyczące dokumentów
Ktoś proponuje Ci podwiezienie podczas ewakuacji? Rządowe zalecenia mówią jasno: nie przekazuj takiej osobie swoich dokumentów. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z transportu osoby, której nie znasz, powinieneś wcześniej wysłać bliskim numer rejestracyjny pojazdu oraz informację o miejscu, w którym aktualnie się znajdujesz. To jedna z najbardziej konkretnych zasad zapisanych w rządowym „Poradniku bezpieczeństwa”.
Poradnik został przygotowany wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dotyczy reagowania nie tylko podczas wojny, lecz także m.in. w czasie klęsk żywiołowych, awarii infrastruktury czy innych sytuacji kryzysowych.
Nie oddawaj dokumentów osobie, która proponuje transport
W części dotyczącej ewakuacji rządowy poradnik zawiera bardzo wyraźne ostrzeżenie.
Jeżeli ktoś oferuje pomoc lub transport, nie należy przekazywać mu swoich dokumentów.
To może wydawać się oczywiste w spokojnych warunkach. Podczas realnego zagrożenia sytuacja wygląda jednak inaczej. Ludzie działają pod presją czasu, są zdenerwowani, mogą nie znać okolicy ani sposobu organizacji ewakuacji.
W takich warunkach łatwiej zaufać osobie, która deklaruje, że „wie, gdzie jechać” albo może szybko wywieźć rodzinę z zagrożonego miejsca.
Oficjalne zalecenia są jednak jednoznaczne: dokumenty zostają przy właścicielu.
Jedziesz z obcą osobą? Wyślij bliskim numer rejestracyjny
Rząd podaje również drugą zasadę.
Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z transportu oferowanego przez inną osobę, przekaż rodzinie lub innej zaufanej osobie:
numer rejestracyjny samochodu, którym jedziesz, oraz swoje aktualne miejsce pobytu.
To prosty krok, który zajmuje kilkanaście sekund, a pozwala pozostawić bliskim informację o tym, z kim i skąd się przemieszczasz.
Warto zrobić zdjęcie samochodu lub tablicy rejestracyjnej i wysłać je razem z krótką wiadomością o kierunku podróży.
Najbezpieczniejszy jest transport zorganizowany
Poradnik wskazuje, że podczas zarządzonej ewakuacji należy przede wszystkim korzystać ze zorganizowanego transportu albo udać się pieszo do wyznaczonego miejsca zgodnie z instrukcjami służb.
Nie warto samodzielnie wymyślać alternatywnych tras, jeżeli oficjalne komunikaty wskazują konkretny kierunek.
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki dodatkowo przypomina, aby korzystać z wyznaczonej trasy i nie próbować jechać „na skróty”.
Jedziesz własnym autem? Nie blokuj dróg
Jeżeli rodzina ma możliwość ewakuacji własnym samochodem, rząd zwraca uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną zasadę:
nie wolno blokować dróg ewakuacyjnych.
Podczas dużej operacji tymi samymi trasami mogą poruszać się pojazdy ratownicze, transport zorganizowany oraz inne służby.
Dlatego należy bezwzględnie stosować się do poleceń kierujących ruchem.
Przed wyjazdem powiadom rodzinę
Rząd rekomenduje, aby jeszcze przed opuszczeniem miejsca zamieszkania poinformować bliskich:
że się ewakuujemy, dokąd jedziemy i w jaki sposób się przemieszczamy.
Jeżeli sieć telefoniczna nadal działa, wystarczy krótka wiadomość.
W sytuacji kryzysowej nie należy jednak zakładać, że przez cały czas będzie możliwe swobodne dzwonienie. Dlatego warto wcześniej ustalić w rodzinie osobę kontaktową i miejsce spotkania na wypadek rozdzielenia.
Dokumenty powinny znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym
Rząd nie zaleca pozostawiania dokumentów w domu.
Wręcz przeciwnie – dokumenty oraz ich kopie powinny znaleźć się w przygotowanym wcześniej plecaku ewakuacyjnym. Wśród zalecanego wyposażenia są również m.in. gotówka w różnych nominałach, leki, woda, telefon, powerbank, latarka i radio.
Dobrym rozwiązaniem jest również przygotowanie elektronicznych kopii najważniejszych dokumentów na zabezpieczonym nośniku.
Dzieci też powinny mieć przy sobie dane kontaktowe
Osobna zasada dotyczy najmłodszych.
Rząd zaleca, aby dzieci podczas ewakuacji miały przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz ważne informacje medyczne.
Może to mieć ogromne znaczenie, gdyby w dużym tłumie albo podczas transportu rodzina została chwilowo rozdzielona.
Zwierzęta również trzeba uwzględnić
W oficjalnej instrukcji znalazła się również kwestia zwierząt domowych.
Jeżeli to możliwe, należy zabrać je podczas ewakuacji. Jeśli nie da się ich ewakuować, rząd zaleca ich zabezpieczenie oraz pozostawienie odpowiedniego zapasu jedzenia i wody.
W praktyce dlatego transporter dla kota, smycz dla psa czy zapas karmy nie powinny być szukane dopiero w momencie otrzymania alarmu.
Skąd będziemy wiedzieć, że należy się ewakuować?
Decyzja o ewakuacji nie jest czymś, czego mieszkańcy mają domyślać się na podstawie wpisów w mediach społecznościowych.
Jeżeli władze lub służby zdecydują o ewakuacji, informacje mają być przekazywane za pośrednictwem oficjalnych stron, Alertów RCB, Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz mediów. Rząd zaleca bezwzględne stosowanie się do wydawanych wtedy poleceń.
Sam „Poradnik bezpieczeństwa” nie oznacza przy tym, że obecnie zarządzono ewakuację. Dokument został przygotowany jako instrukcja na różne scenariusze kryzysowe. Rząd podkreśla, że jego publikacja nie jest informacją o wzroście zagrożenia atakiem na Polskę.
Jedna rzecz, którą warto zapamiętać
W stresującej sytuacji trudno przypomnieć sobie długą listę zasad. Tę warto zapamiętać już teraz:
jeżeli podczas ewakuacji obca osoba proponuje Ci transport, nie oddawaj jej dokumentów.
Jeżeli mimo wszystko korzystasz z takiego przejazdu, wyślij komuś bliskiemu numer rejestracyjny samochodu, swoją lokalizację i informację, dokąd jedziesz.
To niewielka czynność, a właśnie ją rządowy poradnik wyróżnia jako osobne ostrzeżenie dla osób opuszczających zagrożony teren.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.