Tylko w sobotę. Gigantyczne promocje w Biedronce. Ceny mocno w dół, ale tylko 19 września
Biedronka przygotowała na sobotę 19 września kolejną serię jednodniowych promocji. W ramach akcji „Najtańsza Sobota w Mojej” mocno przecenione będą mięso, kiełbasa, kawa oraz Nutella. Niektóre rabaty sięgają nawet 62 proc., ale część ofert wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka. Najważniejsze: ceny obowiązują tylko w sobotę.
To kolejna akcja sieci skoncentrowana na jednym dniu. Tym razem wśród produktów znalazły się zarówno artykuły na weekendowy obiad, jak i rzeczy kupowane na zapas.
Łopatka wieprzowa za 7,99 zł/kg
Jedną z najmocniejszych promocji jest łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, marki Kraina Mięs.
W sobotę jej cena spada do:
7,99 zł za kilogram
Biedronka oznacza ofertę jako 40 proc. taniej.
Promocja jest przeznaczona dla klientów korzystających z programu Moja Biedronka. Sieć wprowadziła również limit zakupowy.
Przy takiej cenie produkt może być jednym z najmocniej poszukiwanych w sobotni poranek.
Kiełbasa Morlińska. Druga aż 62 proc. taniej
Promocją objęta została również kiełbasa Morlińska z szynki Morliny w opakowaniu 500 g.
Przy zakupie dwóch opakowań drugi produkt jest 62 proc. tańszy, a średnia cena każdej z dwóch sztuk wynosi:
9,99 zł
Cena regularna widoczna w gazetce to 14,49 zł za opakowanie.
To oferta szczególnie interesująca dla osób planujących większe weekendowe zakupy albo spotkanie przy grillu.
Kilogram kawy Cafe d’Or za 54,99 zł
Duża przecena obejmuje również kawę ziarnistą Cafe d’Or Oro w opakowaniu 1 kg.
W sobotę jej cena wyniesie:
54,99 zł za kilogram
Cena przed obniżką wskazana w gazetce to 79,99 zł.
Oznacza to oszczędność 25 zł na jednym kilogramowym opakowaniu.
Do uzyskania promocyjnej ceny potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Nutella po 11,99 zł za sztukę
Kolejnym produktem, który może przyciągnąć klientów, jest Nutella 350 g.
Mechanizm jest prosty: trzeba kupić dwa opakowania i użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Wtedy każda z dwóch sztuk kosztuje:
11,99 zł
Cena poza promocją wynosi 18,99 zł za opakowanie.
Za dwa słoiki klient zapłaci więc 23,98 zł zamiast 37,98 zł, co oznacza oszczędność 14 zł.
Przy tej ofercie obowiązuje limit 4 sztuk dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.
Wszystko tylko w sobotę 19 września
Najważniejsze zastrzeżenie znajduje się już na samej stronie gazetki:
„Najlepsze promocje w sobotę. Tylko 19.09”
Nie jest to więc standardowa akcja trwająca kilka dni.
W sobotę klienci znajdą m.in. łopatkę wieprzową po 7,99 zł/kg, kiełbasę Morlińską po 9,99 zł przy zakupie dwóch opakowań, kilogram kawy Cafe d’Or za 54,99 zł oraz Nutellę po 11,99 zł przy zakupie dwóch sztuk.
Przy jednodniowych promocjach dostępność może zależeć od zapasu konkretnego sklepu, dlatego najbardziej atrakcyjne produkty mogą znikać z półek szybciej niż zwykle.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.