Poderwane myśliwce i pilny alert RCB nad Polską. Wojsko zakończyło operację. Znamy szczegóły nocnego incydentu

15 września 2026 08:56 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat | Brak komentarzy

W noc z poniedziałku na wtorek w polskiej przestrzeni powietrznej doszło do pełnej mobilizacji sił zbrojnych. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) z siedzibą w Warszawie wydało rozkaz natychmiastowego poderwania polskich i sojuszniczych par dyżurnych oraz postawienia w stan najwyższej gotowości naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej. Działania te miały bezpośredni związek ze zmasowanym atakiem rakietowym i dronowym przeprowadzonym przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy. We wtorek przed godziną 9:00 wojsko oficjalnie ogłosiło zakończenie działań operacyjnych.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

alert RCB
Fot. Warszawa w Pigułce

Służby w Warszawie i dowództwo wstrzymały loty. Stan gotowości i paraliż lotniska

Nocna akcja Wojska Polskiego i lotnictwa NATO miała charakter prewencyjny i była ukierunkowana na zabezpieczenie wschodniej granicy państwa oraz przestrzeni powietrznej RP. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.), DORSZ odpowiada za operacyjne dowodzenie siłami zbrojnymi w czasie pokoju i kryzysu. W trakcie trwania manewrów obronnych Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu cywilnych operacji lotniczych na lotnisku w Lublinie, aby zapewnić pełną swobodę manewrową dla wojskowych odrzutowców. Działania te były ściśle koordynowane ze służbami ruchu lotniczego w Warszawie.

Zobacz również:

Równolegle Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozesłało masowe alerty SMS do mieszkańców kilkudziesięciu powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Obywateli wezwano do zachowania ostrożności i śledzenia oficjalnych komunikatów. Przed godziną 8:00 przywrócono cywilne loty komercyjne, a tuż przed 9:00 wojsko wydało oficjalny komunikat na platformie X, potwierdzając, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a wszystkie systemy radiolokacyjne powróciły do standardowej działalności operacyjnej.

Zmasowany atak na Kijów i Odessę. Bilans zniszczeń za wschodnią granicą

Powodem poderwania polskich myśliwców był jeden z największych w ostatnich tygodniach ataków powietrznych na cele w obwodach kijowskim i odeskim. Z danych przekazanych przez stronę ukraińską wynika, że Rosja użyła ponad 175 środków napadu powietrznego. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 2 rakiety balistyczne, 31 pocisków manewrujących Ch-101/Iskander-K oraz 142 drony bojowe. Odnotowano trafienia w 29 lokalizacjach oraz upadek zestrzelonych szczątków w 9 miejscach. W samym Kijowie zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych po uderzeniu w budynki mieszkalne i placówkę edukacyjną.

Jak krok po kroku postępować w przypadku wydania alertu RCB i poderwania wojska

Zobacz zestaw kluczowych instrukcji, które pozwolą zachować bezpieczeństwo podczas operacji wojskowych w przestrzeni powietrznej:

  • Śledź oficjalne komunikaty DORSZ oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – czerp informacje wyłącznie ze sprawdzonych i oficjalnych źródeł rządowych.
  • Nie utrudniaj pracy służbom i powstrzymaj się od publikowania nagrań w sieci – dbaj o bezpieczeństwo operacyjne (OPSEC) i nie ujawniaj pozycji poderwanych myśliwców.
  • Sprawdzaj status lotów cywilnych przed udaniem się na lotnisko – w przypadku wstrzymania operacji weryfikuj komunikaty PAŻP oraz przewoźników.
  • Stosuj się do zaleceń zawartych w wiadomościach SMS z Alertu RCB – w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia przejdź do bezpiecznego pomieszczenia.
  • Zachowaj spokój podczas odwoływania alarmu przez wojsko – wyłączenie syren i powrót myśliwców do baz oznacza opanowanie sytuacji przez siły zbrojne.

 

Źródło: PAP

Zobacz również:

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna