Poderwane myśliwce i pilny alert RCB nad Polską. Wojsko zakończyło operację. Znamy szczegóły nocnego incydentu
W noc z poniedziałku na wtorek w polskiej przestrzeni powietrznej doszło do pełnej mobilizacji sił zbrojnych. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) z siedzibą w Warszawie wydało rozkaz natychmiastowego poderwania polskich i sojuszniczych par dyżurnych oraz postawienia w stan najwyższej gotowości naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej. Działania te miały bezpośredni związek ze zmasowanym atakiem rakietowym i dronowym przeprowadzonym przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy. We wtorek przed godziną 9:00 wojsko oficjalnie ogłosiło zakończenie działań operacyjnych.
Służby w Warszawie i dowództwo wstrzymały loty. Stan gotowości i paraliż lotniska
Nocna akcja Wojska Polskiego i lotnictwa NATO miała charakter prewencyjny i była ukierunkowana na zabezpieczenie wschodniej granicy państwa oraz przestrzeni powietrznej RP. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.), DORSZ odpowiada za operacyjne dowodzenie siłami zbrojnymi w czasie pokoju i kryzysu. W trakcie trwania manewrów obronnych Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu cywilnych operacji lotniczych na lotnisku w Lublinie, aby zapewnić pełną swobodę manewrową dla wojskowych odrzutowców. Działania te były ściśle koordynowane ze służbami ruchu lotniczego w Warszawie.
Równolegle Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozesłało masowe alerty SMS do mieszkańców kilkudziesięciu powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Obywateli wezwano do zachowania ostrożności i śledzenia oficjalnych komunikatów. Przed godziną 8:00 przywrócono cywilne loty komercyjne, a tuż przed 9:00 wojsko wydało oficjalny komunikat na platformie X, potwierdzając, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a wszystkie systemy radiolokacyjne powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
Zmasowany atak na Kijów i Odessę. Bilans zniszczeń za wschodnią granicą
Powodem poderwania polskich myśliwców był jeden z największych w ostatnich tygodniach ataków powietrznych na cele w obwodach kijowskim i odeskim. Z danych przekazanych przez stronę ukraińską wynika, że Rosja użyła ponad 175 środków napadu powietrznego. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 2 rakiety balistyczne, 31 pocisków manewrujących Ch-101/Iskander-K oraz 142 drony bojowe. Odnotowano trafienia w 29 lokalizacjach oraz upadek zestrzelonych szczątków w 9 miejscach. W samym Kijowie zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych po uderzeniu w budynki mieszkalne i placówkę edukacyjną.
Jak krok po kroku postępować w przypadku wydania alertu RCB i poderwania wojska
Zobacz zestaw kluczowych instrukcji, które pozwolą zachować bezpieczeństwo podczas operacji wojskowych w przestrzeni powietrznej:
- Śledź oficjalne komunikaty DORSZ oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – czerp informacje wyłącznie ze sprawdzonych i oficjalnych źródeł rządowych.
- Nie utrudniaj pracy służbom i powstrzymaj się od publikowania nagrań w sieci – dbaj o bezpieczeństwo operacyjne (OPSEC) i nie ujawniaj pozycji poderwanych myśliwców.
- Sprawdzaj status lotów cywilnych przed udaniem się na lotnisko – w przypadku wstrzymania operacji weryfikuj komunikaty PAŻP oraz przewoźników.
- Stosuj się do zaleceń zawartych w wiadomościach SMS z Alertu RCB – w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia przejdź do bezpiecznego pomieszczenia.
- Zachowaj spokój podczas odwoływania alarmu przez wojsko – wyłączenie syren i powrót myśliwców do baz oznacza opanowanie sytuacji przez siły zbrojne.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.