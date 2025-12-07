Podwyżki podatków w całym kraju. W większości miast maksymalne stawki
Od stycznia 2026 roku właściciele domów i mieszkań w większości dużych miast zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. Maksymalne stawki określone przez Ministra Finansów i Gospodarki wzrosną o około 4,5 procent. Zgodnie z analizą GetHome.pl, aż 13 z 18 stolic województw zdecydowało się na zastosowanie górnych granic opłat.
Ile wyniosą maksymalne stawki w 2026 roku
Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 roku określa górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych. W nadchodzącym roku stawki podatku od budynków mieszkalnych nie mogą przekroczyć 1,25 złotych za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. To wzrost o 6 groszy w porównaniu z obecnymi 1,19 złotych.
Stawka maksymalna dla gruntów pod budynkami mieszkalnymi wyniesie 0,77 złotych za metr kwadratowy. W tym roku obowiązuje limit 0,73 złotych, co oznacza podwyżkę o 4 grosze. Wzrost wynika bezpośrednio ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze 2025 roku, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny 15 lipca.
Dla przedsiębiorców maksymalna stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie do 35,53 złotych za metr kwadratowy. Obecna górna granica to 34 złote.
W których miastach zapłacimy najmniej
Opole po raz drugi z rzędu okazuje się najbardziej przyjaznym fiskalnie dużym miastem. Właściciele nieruchomości zapłacą tam w przyszłym roku 1,06 złotych za metr kwadratowy budynku mieszkalnego i 0,55 złotych za metr gruntu. To jedyne miasto wojewódzkie z tak niskimi stawkami.
Druga w kolejności jest Zielona Góra ze stawkami 0,99 i 0,68 złotych. Radni tego miasta zdecydowali o pozostawieniu opłat na poziomie z roku bieżącego. W Gorzowie Wielkopolskim podatek wzrośnie do 1,05 i 0,71 złotych, w Rzeszowie wyniesie 1,24 i 0,64 złotych, a w Kielcach 1,19 i 0,73 złotych.
W pozostałych trzynastu stolicach województw radni przyjęli uchwały ustalające stawki na maksymalnym dopuszczalnym poziomie. Dotyczy to takich miast jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice, Lublin, Białystok, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń i Olsztyn.
Ile konkretnie zapłacisz
Właściciel domu o powierzchni 200 metrów kwadratowych, położonego na działce o powierzchni 1000 metrów kwadratowych, zapłaci w miastach stosujących maksymalne stawki 1020 złotych rocznie. To wzrost o 52 złote w porównaniu z rokiem bieżącym.
W Opolu ten sam właściciel zapłaci 762 złote, czyli o 28 złotych więcej niż obecnie. W Zielonej Górze podatek wyniesie 878 złotych i pozostanie bez zmian w stosunku do roku bieżącego. W Rzeszowie trzeba będzie zapłacić 888 złotych, co oznacza wzrost o 40 złotych. W Gorzowie Wielkopolskim podatek wzrośnie o 52 złote do kwoty 920 złotych. W Kielcach właściciel przykładowej nieruchomości zapłaci 968 złotych.
Dla mieszkania o powierzchni 65 metrów kwadratowych w miastach z maksymalnymi stawkami podatek wyniesie 81,25 złotych rocznie. Właściciel domu o powierzchni 160 metrów kwadratowych zapłaci 200 złotych.
Dlaczego gminy podnoszą stawki
Podatek od nieruchomości to danina lokalna, której wpływy zasilają bezpośrednio budżety gmin. O ostatecznej wysokości stawek decydują rady gmin, ale nie mogą one przekroczyć maksymalnych kwot określonych przez ministra. W praktyce coraz więcej samorządów sięga po najwyższe możliwe stawki.
Według danych GetHome.pl w 2022 roku tylko osiem miast wojewódzkich stosowało maksymalne stawki podatku od mieszkań i domów. W roku bieżącym liczba ta wzrosła do czternastu. Dla samorządów podwyżka o 4,5 procent oznacza dodatkowe miliony złotych na inwestycje. Przykładowo Kraków zyska w ten sposób około 28 milionów złotych.
Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, zwraca uwagę, że podnoszenie podatków jest najprostszym sposobem na wypełnienie dziur budżetowych. Jednocześnie radni muszą uwzględniać również wzrost kosztów utrzymania nieruchomości. Według Głównego Urzędu Statystycznego, opłaty mieszkaniowe w październiku były średnio o 4,2 procent wyższe rok do roku, przy inflacji na poziomie 2,8 procent.
Co to oznacza dla Ciebie
Podatek od nieruchomości płaci się zazwyczaj w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeśli łączna wysokość podatku nie przekracza 100 złotych, należy go uiścić jednorazowo w terminie pierwszej raty.
Osoby fizyczne otrzymują decyzję od gminy, która określa wysokość podatku. Przedsiębiorcy muszą samodzielnie złożyć deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2026 roku. Wysokość podatku zależy od powierzchni nieruchomości oraz stawki ustalonej przez radę gminy w uchwale.
Sprawdź, jakie stawki obowiązują w Twojej gminie. Informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej urzędu gminy. Uchwały w sprawie stawek podatku na 2026 rok większość rad przyjmowała w ostatnich miesiącach 2025 roku.
Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości po raz pierwszy lub zmieniła się jej powierzchnia czy sposób użytkowania, złóż formularz IN-1 w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Przedsiębiorcy powinni pamiętać o deklaracji DN-1 z odpowiednimi załącznikami.
Dane pochodzą z obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 roku oraz analizy GetHome.pl dotyczącej uchwał rad gmin w 18 miastach wojewódzkich.
