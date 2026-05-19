Pogoda w weekend zapowiada się cudownie! Grillowanie w Warszawie 2026: gdzie wolno, gdzie mandat grozi, a gdzie najlepiej smakuje
Prognoza na weekend mówi samo za siebie – słońce, ciepło i zero deszczu. W Warszawie oznacza to jedno: tysiące osób ruszą na tereny zielone. Część z nich zabierze grille i… dostanie mandat, bo wybiorą złe miejsce. Sprawdź, gdzie w stolicy legalnie rozpalić ruszt – i gdzie naprawdę warto.
Parki, zieleńce i… zakaz. Czego wiele osób nie wie
Zacznijmy od tego, co w Warszawie grillować nie wolno. Odpowiedź jest prosta i często zaskakująca dla nowych mieszkańców: w zdecydowanej większości warszawskich parków i zieleńców grillowanie jest zakazane. Dotyczy to zarówno Łazienek, Pola Mokotowskiego, Parku Skaryszewskiego, jak i dziesiątek mniejszych terenów zieleni zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
Powodów jest kilka. Po pierwsze, większość tych parków figuruje w rejestrze zabytków i objęta jest ochroną przyrody. Po drugie, nie wyznaczono w nich żadnych stref do grillowania. Po trzecie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, używanie otwartego ognia w miejscach, gdzie może to spowodować pożar, jest zakazane – a sucha trawa i zadrzewienie w środku upalnego maja to dokładnie takie warunki.
Za rozpalenie grilla w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz, grozi mandat. Na podstawie art. 82 § 3 Kodeksu wykroczeń za nieostrożne obchodzenie się z ogniem na terenach zielonych lub w pobliżu lasu (do 100 m od granicy) grozi kara aresztu, grzywny lub nagany. W praktyce warszawska Straż Miejska najczęściej wystawia mandaty do 500 zł, ale sprawa skierowana do sądu może skończyć się grzywną do 5 000 zł.
UWAGA
- Za rozpalenie grilla w parku bez wyznaczonej strefy grozi mandat do 500 zł na miejscu i grzywna do 5 000 zł po skierowaniu sprawy do sądu.
- Za rozpalenie ognia w lesie lub 100 m od jego granicy poza wyznaczonym miejscem – art. 82 § 3 Kodeksu wykroczeń – grozi kara aresztu lub grzywny.
- Jeśli pożar, który wywołasz, zagrozi mieniu lub życiu – sprawa trafia do prokuratury na podstawie art. 163 Kodeksu karnego. Za umyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru grozi do 8 lat więzienia, za nieumyślne – do 3 lat.
Wisła – tu legalnie, ze stałymi paleniskami
Wisła ratuje sytuację – i tu miasto przygotowało konkretną infrastrukturę. Zarząd Zieleni wskazuje kilkanaście miejsc nad rzeką z wyznaczonymi, stałymi paleniskami lub rusztami. To tu można rozpalić ogień bez obaw o mandat – pod warunkiem korzystania właśnie z wyznaczonych stanowisk i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Oto pełna lista oficjalnych miejsc nad Wisłą z paleniskami w 2026 roku:
- Teren rekreacji Aluzyjna (Białołęka) – 3 paleniska. Spokojniejsze miejsce po północnej stronie miasta, dobre dla rodzin z dziećmi, mniej tłoczne niż strefy centralne.
- Plaża przy Moście Marii Skłodowskiej-Curie – 4 paleniska. Łatwy dojazd komunikacją miejską, widok na most i praski brzeg.
- Plaża Poniatówka – 10 palenisk. To tutaj sezon grillowy zaczyna się naprawdę. Największa miejska plaża nad Wisłą, z bezpłatnymi leżakami w sezonie, placem zabaw i stałą infrastrukturą. W weekendy bywa tu tłoczno – jeśli chcesz pewne miejsce przy palenisku, przyjeżdżaj przed południem. Dojazd: tramwaj do Ronda Waszyngtona, potem ok. 5 minut pieszo w stronę rzeki.
- Plaża Saska – 4 paleniska (2 z rusztem). Spokojniejsza alternatywa dla Poniatówki, kilkaset metrów dalej na południe. Ruszt w cenie miejsca – weź tylko jedzenie.
- Strefa rekreacji Gocław (przy ul. Bora Komorowskiego) – 1 palenisko i 2 z rusztem.
- Plaża Praska / Rusałka / ZOO – w tym rejonie Wisły grillowanie jest dopuszczone, konkretne stanowiska oznaczone na miejscu.
- Plaża Romantyczna (przy ul. Romantycznej) i Płyta Desantu (w rejonie Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego) – również w wykazie Zarządu Zieleni.
- Pawilon edukacyjny Kamień – jedno palenisko.
Ważna zasada obowiązująca na wszystkich nadwiślańskich plażach: do palenia nie wolno używać drewna z nadwiślańskich lasów łęgowych – czyli nie zrywać i nie łamać gałęzi rosnących w okolicy. Ratusz egzekwuje to podczas kontroli.
Lasy Miejskie – dwa miejsca na cały las
Lasy Miejskie – Warszawa zarządzają kilkutysięcznymi hektarami miejskich kompleksów leśnych i wyznaczyły w nich dokładnie 2 miejsca do grillowania i rozpalania ognisk. Nie ma tu żadnej dowolności: poza tymi lokalizacjami otwarty ogień w lesie lub w odległości do 100 metrów od granicy lasu to wykroczenie z art. 82 § 3 Kodeksu wykroczeń.
- Polana rekreacyjna w Lesie Młociny (ul. Papirusów, Bielany) – wyznaczone paleniska, ławki, zaplecze. Dojazd metrem do stacji Młociny, dalej pieszo lub rowerem. Las daje cień nawet w upały, ale w weekendy miejsca przy ogniu rozchodzą się szybko.
- Polana rekreacyjna w Lesie Kabackim (ul. Rydzowej lub ul. Maślaków, Ursynów) – dwie polany w rezerwacie, z murowanymi paleniskami i możliwością palenia drewna. Sąsiedztwo Parku Kultury w Powsinie. W sezonie to jedno z najpopularniejszych miejsc w tej części Warszawy – na wolne stanowisko przy murowanym palenisku przy ul. Maślaków można czekać nawet kilkadziesiąt minut. Dojazd: metro Kabaty, dalej pieszo ok. 15-20 minut lub rower.
Dzielnicowe wyjątki – kilka parków, gdzie jednak wolno
Część parków dzielnicowych, zarządzanych nie przez Zarząd Zieleni, ale przez urzędy dzielnic, ma własne regulaminy i wyznaczone strefy grillowe. Nie są to miejsca oficjalnie nagłośnione przez ratusz, ale funkcjonują legalnie. Należą do nich m.in. Park Picassa przy ul. Picassa i teren przy ul. Kiersnowskiego. Regulamin danego parku jest zawsze dokumentem rozstrzygającym – jeśli go nie ma wywieszonego przy wejściu, warto sprawdzić na stronie urzędu dzielnicy lub zadzwonić przed wyjazdem.
Gdzie grillować poza Warszawą – weekendowe opcje w Mazowieckim
Jeśli zależy ci na spokoju i pewności, że miejsce przy palenisku będzie wolne, Mazowsze oferuje kilka naturalnych alternatyw w odległości 30-60 minut jazdy od centrum.
- Zalew Zegrzyński – wyznaczone strefy rekreacyjne w kilku gminach wokół zalewu, część z infrastrukturą do grillowania. Najlepiej sprawdzić konkretną gminę (Serock, Nieporęt, Legionowo) przed wyjazdem. W weekendy dość tłoczno, ale przestrzeni tu nie brakuje.
- Kampinoski Park Narodowy – tu zasady są surowe. W samym KPN grillowanie poza wyznaczonymi miejscami biwakowania jest zakazane. Wyznaczone pola biwakowe z paleniskami istnieją przy wejściach do parku, m.in. w Truskawiu i Secyminie. Listę prowadzi Dyrekcja KPN.
- Lasy Państwowe wokół Warszawy – zasada jest taka sama jak w lasach miejskich: otwarty ogień wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Nadleśnictwo Drewnica (wschód), Nadleśnictwo Jabłonna (północ) i Nadleśnictwo Chojnów (południe) prowadzą wykazy takich miejsc na swoich stronach internetowych.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź lokalizację, zanim rozłożysz ruszt
Poniżej konkretna lista kontrolna na grillowy weekend:
Przed wyjazdem:
– Sprawdź, czy twoja planowana lokalizacja jest na liście oficjalnych miejsc do grillowania. Najszybciej: zadzwoń pod numer 19115 (infolinia warszawska) lub sprawdź stronę um.warszawa.pl – zaktualizowana lista miejsc z paleniskami jest tam dostępna.
– Na Poniatówkę i do Lasu Kabackiego przyjeżdżaj przed południem w weekend – wolnych palenisk może nie być.
– Sprawdź prognozę pogody pod kątem ostrzeżeń IMGW. Przy silnym wietrze lub po długotrwałej suszy część terenów może mieć tymczasowo zaostrzony zakaz używania ognia – Zarząd Zieleni ogłasza takie decyzje na bieżąco.
Na miejscu:
– Rozpalaj ogień wyłącznie w wyznaczonych, przygotowanych paleniskach. Własny grill ustawiony na trawie obok paleniska – nawet w dozwolonym miejscu – może być podstawą do mandatu.
– Nie używaj drewna zebranego z okolicznego lasu lub plaży. Przynieś własny opał lub węgiel drzewny.
– Miej przy sobie wodę lub piasek – gaszenie paleniska przed odejściem to obowiązek, nie sugestia. Nieugaszone palenisko w parku lub lesie to realne zagrożenie pożarowe i kolejna podstawa do mandatu.
– Alkohol – pamiętaj, że picie alkoholu w miejscach publicznych jest w Warszawie zakazane. Plaże nad Wisłą to miejsca publiczne. Straż Miejska w sezonie patroluje je regularnie.
