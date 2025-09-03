Pogoda: w Polskę uderzy fala upałów. We wrześniu termometry pokażą nawet 34 stopnie
Meteorologiczna jesień już się rozpoczęła, ale natura ma inne plany. Prognozy pogody na wrzesień 2025 roku zapowiadają przedłużenie lata o kolejne tygodnie. Termometry będą wskazywać nawet 34 stopnie Celsjusza, a upały mogą potrwać do połowy miesiąca. Polacy mogą odłożyć jesienne kurtki na dalszy plan.
Weekend przyniósł Polsce upał i duszną atmosferę, ale to dopiero początek wrześniowej fali gorąca. Synoptycy są zgodni – lato w Polsce potrwa znacznie dłużej niż wskazuje kalendarz. We wtorek 3 września temperatury wzrosną już do 30-31 stopni Celsjusza, a najcieplejsze dni czekają nas w drugiej dekadzie miesiąca.
Gorące masy powietrza napływają z południa
Za przedłużające się lato odpowiada rozległy ośrodek niskiego ciśnienia nad Wyspami Brytyjskimi, który zaciąga do Polski gorące masy powietrza z południa kontynentu. Portal Fani Pogody wyjaśnia, że po wschodniej stronie tego niżu wciąż obserwujemy napływ zwrotnikowego powietrza do centrum i na wschód Europy. Do połowy września w Polsce ma panować późne lato z temperaturami dochodzącymi nawet do 34 stopni Celsjusza. To oznacza, że najbliższe dwa tygodnie będą jeszcze bardziej upalne niż pierwszy dzień września.
Portal PolsatNews potwierdza te prognozy, zapowiadając serię najcieplejszych dni od poniedziałku 8 września. Od tego dnia do środy temperatura może wzrosnąć nawet do 33-34 stopni Celsjusza – to będą prawdopodobnie najgorętsze dni całego miesiąca.
Upał wraca po krótkim ochłodzeniu
Pierwsze dni września przyniosą jeszcze zmienną pogodę. We wtorek temperatura sięgnie 30-31 stopni, przy czym najcieplej będzie w centrum i na wschodzie kraju. Z zachodu naciśnie front atmosferyczny, który sprowadzi nieco niższe wartości – na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej termometry pokażą „tylko” 22-23 stopnie.
Środa będzie chłodniejsza w całym kraju, ale temperatury 24-25 stopni wciąż pozostaną bardzo przyjemne na początek września. Czwartek przyniesie powrót ciepła – w większości regionów Polski temperatura osiągnie 25-26 stopni przy słonecznej, letniej pogodzie.
Pierwszy weekend września będzie chłodniejszy przez kolejny front atmosferyczny nadciągający z zachodu. Temperatury spadną w piątek nawet do okolic 20 stopni, a przez cały weekend będą tylko minimalnie przekraczać tę granicę. Pojawi się sporo opadów, które lokalnie mogą być dość intensywne.
Drugi tydzień września jeszcze gorętszy
Prawdziwy upał powróci w drugiej dekadzie miesiąca. Jak podaje portal RMF Maxx, szczególnie w pierwszej części września możemy spodziewać się ciepłych dni z temperaturami powyżej 25 stopni. Portal Fani Pogody prognozuje, że 10 września na zachodzie kraju ponownie pojawią się trzydziestki, a w całej Polsce termometry wskazywać będą powyżej 25 stopni.
Podobnie wyglądają prognozy na 11 i 12 września. To może być szczyt wrześniowych upałów – portal PolsatNews ostrzega przed temperaturami dochodzącymi do 34 stopni Celsjusza w tym okresie.
IMGW w swojej eksperymentalnej prognozie długoterminowej potwierdza, że średnia miesięczna temperatura we wrześniu będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Portal Dobra Pogoda 24 dodaje, że w sprzyjających warunkach może w Polsce jeszcze wystąpić upał powyżej 30 stopni, choć sytuacja ta jest możliwa głównie do drugiej dekady miesiąca.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli planowałeś przejście na jesienną garderobę, poczekaj jeszcze kilka tygodni. Pierwsza połowa września będzie wymagać letnich ubrań, kremów z filtrem i zwiększonej ilości płynów. Szczególnie ostrożni powinni być seniorzy i osoby z problemami krążeniowymi.
Nie rezygnuj z wakacyjnych planów zbyt wcześnie. Wrzesień 2025 będzie idealny na późne wypady nad wodę, pikniki w parkach czy długie spacery. Temperatura wody w jeziorach i zbiornikach wodnych będzie jeszcze przez kilka tygodni zachęcać do kąpieli.
Przygotuj się na wyższe rachunki za prąd. Przedłużający się upał oznacza dalsze korzystanie z klimatyzacji i wentylatorów. Sprawdź, czy masz odpowiednie zasoby wody pitnej w domu i w pracy.
Rolnicy i ogrodnicy powinni intensyfikować nawadnianie roślin. Portal Fani Pogody ostrzega przed deficytem opadów we wrześniu, co przy wysokich temperaturach może pogłębić problemy z suszą.
Przykład z życia
Anna, właścicielka małego ogródka działkowego pod Warszawą, już od tygodnia intensywnie podlewa swoje pomidory i ogórki. „Myślałam, że wrzesień to już koniec sezonu, ale rośliny wciąż potrzebują dużo wody. Muszę podlewać nawet dwa razy dziennie” – mówi.
Tomasz, właściciel kawiarni z ogródkiem, nie może narzekać na pogodę. „Goście wciąż chcą siedzieć na zewnątrz. Zamiast składać parasole ogrodowe, rozłożyłem je jeszcze szerzej. Wrzesień może być najlepszym miesiącem tego roku pod względem frekwencji.”
Nauczycielka Marta z Krakowa przestrzega rodziców: „Dzieci idą do szkoły w jesiennych kurtkach, ale po kilku godzinach jest im za gorąco. Lepiej ubierać je w warstwy, żeby mogły się rozebrać, gdy temperatura wzrośnie.”
Europa płonie, ale nie wszędzie
Mapa temperatur na 8 września pokazuje, że silny upał pojawia się przede wszystkim na południu kontynentu. W Hiszpanii i na włoskich wyspach termometry sięgną 40 stopni, podobnie jak lokalnie na południu Turcji. W pozostałych regionach Europy temperatury będą bardziej umiarkowane, ale nadal letnie.
Francja, zachodnie Niemcy i Wielka Brytania doświadczą ochłodzenia przez niże atlantyckie. Polski ten trend jeszcze nie dotyczy – pozostajemy w zasięgu gorących mas powietrza z południa kontynentu.
Portal Fani Pogody podkreśla, że praktycznie na całym kontynencie panują przyjemne, letnie temperatury. Lato wciąż nie daje za wygraną w Europie, choć najintensywniejsze upały ograniczają się już głównie do regionów śródziemnomorskich.
Czy to ostatni upał w tym roku?
Prognozy nie są jednoznaczne co do końca okresu upałów. Portal Fani Pogody sugeruje, że po drugiej dekadzie września temperatury zaczną stopniowo spadać, ale nadal pozostaną powyżej normy dla tego okresu.
IMGW ostrzega, że w drugiej połowie miesiąca coraz częściej będą się zaznaczać chłodniejsze masy powietrza napływające z północy. Może to oznaczać konieczność uruchomienia ogrzewania, zwłaszcza nocą i o porannych godzinach.
Portal Dobra Pogoda 24 nie wyklucza pierwszych symbolicznych przymrozków przy gruncie w drugiej połowie września, ale tylko przy sprzyjających rozpogodzeniach i lokalnie. W Tatrach może pojawić się pierwszy śnieg, ale głównie po 15 września.
Deszcz będzie na wagę złota
Największym problemem września może okazać się nie upał, ale brak opadów. Prognozy wskazują na sumy zbliżone do normy wieloletniej, ale miejscami mogą być znacznie niższe. Deficyt deszczu szczególnie dotknie regiony centralne i południowo-wschodnie.
Portal Fani Pogody ostrzega, że dominacja układów wysokiego ciśnienia będzie sprzyjać utrzymywaniu się deficytu opadów. To może pogłębiać zjawisko suszy i powodować dalsze obniżanie stanów wód w rzekach.
Niedobór wilgoci w połączeniu z wysokimi temperaturami przyspieszy także żółknięcie liści, stanowiąc jeden z pierwszych widocznych sygnałów nadchodzącej jesieni. Paradoksalnie, jesień kalendarzowa może przyjść wcześniej do lasów i parków niż do termometrów.
Praktyczne porady na wrześniowy upał
Nie pakuj jeszcze letnich ubrań. Pierwsza połowa września będzie wymagać lekkiej garderoby, okularów przeciwsłonecznych i kremów z filtrem UV. Miej przy sobie więcej wody niż zwykle, szczególnie podczas długich spacerów czy pracy w ogrodzie.
Klimatyzuj pomieszczenia z umiarem. Przy temperaturach powyżej 30 stopni różnica między zewnętrzną a wewnętrzną temperaturą nie powinna przekraczać 6-8 stopni. To oszczędzi energię i zapobiegnie przeziębieniu.
Planuj aktywności na świeżym powietrzu na wczesne godziny poranne lub wieczorne. Między 11 a 16 szukaj cienia i unikaj intensywnego wysiłku fizycznego.
Jeśli masz ogród, podlewaj wieczorem lub wcześnie rano. Podlewanie w pełnym słońcu może zaszkodzić roślinom, a większość wody i tak wyparuje, zanim dotrze do korzeni.
Złota polska jesień zaczyna się ciepło
Wrzesień 2025 zapisze się jako jeden z najcieplejszych pierwszych miesięcy meteorologicznej jesieni. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy kochają słońce i ciepło, ale wyzwanie dla tych, którzy już czekają na jesienną aurę.
Jak podsumowuje portal Fani Pogody: „Korzystajmy z ciepłych dni! Jeszcze zatęsknimy za wysokimi temperaturami i słońcem.” Najbliższe tygodnie to idealny czas, żeby wykorzystać każdy słoneczny dzień i cieszyć się przedłużającym się latem.
Złota polska jesień tym razem zaczyna się naprawdę złoto – od temperatur godnych najlepszych letnich dni.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.