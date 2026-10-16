Polacy chcą zmian w niedzielach handlowych. Nowy sondaż pokazuje, jakiego rozwiązania oczekuje większość
Czy sklepy w Polsce powinny być otwarte częściej w niedziele? Najnowsze badanie pokazuje wyraźne oczekiwania konsumentów. Aż 60,5 proc. ankietowanych chce zwiększenia liczby niedziel handlowych, ale tylko 27,5 proc. popiera całkowite zniesienie ograniczeń. Polacy coraz częściej wskazują więc na rozwiązanie pośrednie. Tymczasem do końca 2026 roku pozostały już tylko trzy niedziele, w które będzie można zrobić zakupy w większości supermarketów i galerii handlowych.
Ponad 60 proc. Polaków chce więcej niedziel handlowych
Dyskusja o zakazie handlu w niedziele powraca po publikacji wyników badania przeprowadzonego przez UCE Research i Shopfully Poland.
Jak informuje „Rzeczpospolita”, konsumenci chcieliby większej swobody w planowaniu zakupów, jednak niekoniecznie oczekują otwarcia wszystkich sklepów w każdą niedzielę.
Nowe wyniki mogą stać się ważnym argumentem w dyskusji o przyszłości przepisów, które obowiązują w Polsce od 2018 roku.
Najnowszy sondaż pokazuje, że większość badanych opowiada się za zwiększeniem liczby niedziel, w które sklepy mogą prowadzić sprzedaż.
Taką zmianę popiera 60,5 proc. ankietowanych.
Jednocześnie całkowite uwolnienie handlu w niedziele cieszy się znacznie mniejszym poparciem.
Najważniejsze wyniki badania przedstawiają się następująco:
|Oczekiwania ankietowanych
|Odsetek
|Więcej niedziel handlowych
|60,5 proc.
|Całkowite zniesienie ograniczeń
|27,5 proc.
|Likwidacja wszystkich niedziel handlowych
|14,3 proc.
Warto zaznaczyć, że wyniki dotyczą różnych pytań i postaw respondentów, dlatego nie należy sumować tych wartości do 100 proc.
Badanie wskazuje przede wszystkim na zainteresowanie większą elastycznością w organizacji zakupów.
Polacy nie chcą całkowitego zniesienia zakazu? Wyniki zaskakują
Z danych przytaczanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że pełną liberalizację niedzielnego handlu popiera 27,5 proc. ankietowanych.
Oznaczałoby to możliwość otwierania sklepów we wszystkie niedziele, z uwzględnieniem innych obowiązujących ograniczeń.
Takie rozwiązanie najczęściej popierają osoby w wieku od 45 do 64 lat.
Najmniejsze zainteresowanie pełnym zniesieniem zakazu odnotowano wśród respondentów w wieku od 65 do 74 lat.
Z kolei 14,3 proc. badanych opowiada się za zaostrzeniem obecnych przepisów i całkowitą likwidacją niedziel handlowych.
Wyniki pokazują, że całkowite zniesienie ograniczeń nie jest obecnie dominującym postulatem uczestników badania.
Znacznie większe zainteresowanie budzi możliwość robienia zakupów w większą liczbę wybranych niedziel.
Dlaczego Polacy chcą częściej robić zakupy w niedzielę?
Zdaniem Roberta Biegaja, eksperta Shopfully Poland, wyniki badania wskazują przede wszystkim na potrzebę większej swobody organizowania codziennych obowiązków.
Dla wielu osób niedziela może być dogodnym terminem na spokojne zakupy, szczególnie gdy przez pozostałą część tygodnia pracują lub zajmują się rodziną.
Dodatkowa niedziela handlowa pozwalałaby również uniknąć części tłoku, który pojawia się w sklepach w soboty.
Nie oznacza to jednak, że wszyscy ankietowani chcieliby robić zakupy w każdą niedzielę.
Dla części konsumentów ważna jest przede wszystkim możliwość wyboru, nawet jeżeli nie korzystaliby z niej regularnie.
To istotne rozróżnienie, ponieważ otwarcie sklepów przez większą liczbę niedziel nie musi oznaczać całkowitego odejścia od obecnego modelu.
Ile niedziel handlowych zostało w 2026 roku? Tylko trzy terminy
Obecnie w Polsce obowiązuje osiem niedziel handlowych w roku.
Pięć z nich już minęło. Ostatnia przypadła 30 sierpnia.
Do końca 2026 roku pozostały tylko trzy niedziele handlowe, wszystkie w grudniu.
|Data
|Dzień
|Status
|18 października
|Niedziela
|Niehandlowa
|25 października
|Niedziela
|Niehandlowa
|6 grudnia
|Niedziela
|Handlowa
|13 grudnia
|Niedziela
|Handlowa
|20 grudnia
|Niedziela
|Handlowa
W listopadzie nie przewidziano żadnej niedzieli handlowej.
Oznacza to, że od ostatniej niedzieli handlowej w sierpniu do pierwszej niedzieli handlowej w grudniu upłynie 14 tygodni.
Trzy grudniowe niedziele mają umożliwić konsumentom przygotowanie się do Bożego Narodzenia.
Od 2025 roku Wigilia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a pracownicy handlu mogą pracować maksymalnie w dwóch spośród trzech grudniowych niedziel handlowych.
Czy sklepy będą otwarte w niedzielę 18 października?
Najbliższa niedziela, 18 października 2026 roku, będzie niehandlowa.
Oznacza to, że większość supermarketów, dyskontów i sklepów działających w galeriach handlowych pozostanie zamknięta.
Nie oznacza to jednak całkowitego zakazu prowadzenia sprzedaży.
Ustawa przewiduje wyjątki dla wybranych rodzajów działalności.
Zakupy mogą być możliwe między innymi:
- na stacjach paliw,
- w aptekach,
- w określonych piekarniach i cukierniach,
- w sklepach prowadzonych osobiście przez właścicieli, po spełnieniu ustawowych warunków,
- w placówkach objętych innymi wyjątkami przewidzianymi w przepisach.
Przed wyjściem warto sprawdzić godziny otwarcia konkretnej placówki.
Sklepy są podzielone. Nie każda sieć chce większej liczby niedziel handlowych
Choć wyniki sondażu pokazują zainteresowanie klientów zmianami, przedsiębiorcy nie mają jednolitego stanowiska. Jak opisuje „Rzeczpospolita”, część dużych sieci spożywczych podchodzi do dodatkowych niedziel handlowych sceptycznie.
Przedstawiciele branży wskazują na koszty zatrudnienia, organizację dostaw oraz stosunkowo niewielki ruch w niektóre niedziele. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku sklepów odzieżowych, wyposażenia wnętrz, elektroniki czy kosmetyków. Dla takich placówek weekendy są często ważnym okresem sprzedażowym.
Ich przedstawiciele wskazują, że klienci mają wtedy więcej czasu na spokojne porównywanie produktów i podejmowanie decyzji zakupowych.
Ewentualne zmiany musiałyby uwzględnić nie tylko potrzeby klientów, lecz także pracowników i przedsiębiorców.
Czy wrócą dwie niedziele handlowe w miesiącu?
W poprzednich latach pojawiały się propozycje zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele.
Jednym z pomysłów było umożliwienie otwierania sklepów w dwie niedziele w miesiącu. Projekt zgłoszony przez Polskę 2050 przewidywał również dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedzielę.
Rozwiązanie nie zostało jednak uchwalone. Według ekspertów obecnie brakuje politycznego porozumienia, które umożliwiłoby szybkie wprowadzenie nowych zasad.
Co dalej z zakazem handlu w niedzielę?
Najnowsze badanie pokazuje, że duża część konsumentów oczekuje bardziej elastycznych zasad funkcjonowania sklepów.
Nie oznacza to jednak jednoznacznego poparcia dla otwarcia wszystkich placówek przez siedem dni w tygodniu. Największe zainteresowanie budzi zwiększenie liczby niedziel handlowych przy zachowaniu części obecnych ograniczeń.
W praktyce zmiana wymagałaby nowelizacji ustawy i przejścia całego procesu legislacyjnego.
Na razie kalendarz pozostaje bez zmian. W 2026 roku zostały trzy niedziele handlowe: 6, 13 i 20 grudnia.
Dla klientów oznacza to, że w październiku i listopadzie większość dużych sklepów nadal będzie zamknięta w każdą niedzielę.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.