Polacy doznają szoku po otwarciu skrzynki. Spółdzielnie wysyłają „listy grozy”
Początek 2026 roku przyniósł lokatorom niemiłą niespodziankę. W skrzynkach pocztowych lądują pisma od spółdzielni mieszkaniowych z informacjami o podwyżkach czynszów. W niektórych blokach rachunki wzrosną nawet o 20%. Za niecałe 50 metrów kwadratowych trzeba teraz zapłacić ponad 1 000 zł miesięcznie. To nie koniec – wiele spółdzielni zapowiada kolejne korekty w ciągu roku.
Mieszkańcy bloków w całej Polsce otwierają koperty z informacjami, których wolieliby nie czytać. Spółdzielnie mieszkaniowe masowo wysyłają zawiadomienia o nowych stawkach opłat eksploatacyjnych. Skala podwyżek robi wrażenie – od 8% do nawet 20% w zależności od lokalizacji i stanu budynku. Po kilku latach względnej stabilności przyszedł czas na najbardziej dotkliwe wzrosty od lat.
Portal „Fakt” opisuje przypadek mieszkańca Będzina, który za 49 metrów kwadratowych płaci już 1 160 zł miesięcznie. W skali roku to ponad 13 900 zł tylko za utrzymanie mieszkania. W grudniu otrzymał dodatkowo wezwanie do zapłaty niedopłaty na prawie 2 000 zł. Z kolei czytelniczka z Poznania informuje, że za 64 metry kwadratowe musi już zapłacić 1 300 zł czynszu. Jeszcze dwa lata temu takie kwoty były normą dla dużo większych mieszkań w lepszej lokalizacji.
Opole przykładem lawinowej podwyżki
Szczególnie dotkliwe wzrosty odnotowano w Opolu. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu opublikowała na Facebooku szczegółowe wyliczenia, które pokazują skalę problemu. Cena ciepła wzrosła o około 3,5%, co zatwierdził Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jeszcze w 2025 roku. Firma ECO S.A. ogłosiła zmianę taryf, która weszła w życie od stycznia.
Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłaty za zimną wodę wzrosły o ponad 4%. To bezpośredni efekt wyższych kosztów eksploatacji infrastruktury wodociągowej i wzrostu płacy minimalnej w przedsiębiorstwach komunalnych. Rada Miasta Opola dodatkowo podniosła podatek od nieruchomości średnio o 4%, co automatycznie przełożyło się na wyższe opłaty dla lokatorów.
Najbardziej bolesna okazała się jednak zmiana w opłatach śmieciowych. Stawka miesięczna za osobę wzrosła z 28 zł na 38 zł, czyli o ponad 35%. Dla rodziny czteroosobowej to dodatkowe 40 zł miesięcznie, czyli 480 zł rocznie tylko za wywóz śmieci. Ci, którzy nie segregują odpadów, muszą płacić jeszcze więcej – stawka wzrosła z 56 zł na 76 zł miesięcznie za osobę.
Płaca minimalna uderza w portfele lokatorów
Główną przyczyną podwyżek jest wzrost płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2026 roku wynosi 4 806 zł brutto. To bezpośrednio przekłada się na koszty wszystkich usług zlecanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Sprzątanie klatek schodowych, konserwacja wind, przeglądy kominiarskie, ochrona – każda z tych pozycji automatycznie podrożała wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego.
Tomasz Błeszyński, doradca rynku nieruchomości, mówił portalowi „Fakt”, że czynsze oraz opłaty eksploatacyjne mogą wzrosnąć w granicach od 8% do nawet 20% w skali roku. Największe podwyżki dotkną budynki korzystające z ciepła systemowego i wymagające zwiększenia funduszu remontowego. Ekspert zwrócił uwagę, że główne przyczyny podwyżek to kumulacja kilku czynników działających jednocześnie.
Koniec rządowych tarcz osłonowych na ceny energii i ciepła to drugi kluczowy element układanki. Od 1 stycznia 2026 roku spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe płacą pełne, rynkowe ceny za prąd i ogrzewanie. Choć energia elektryczna teoretycznie potaniała o symboliczny 1%, to wzrost opłaty mocowej o około 50% oraz rosnące koszty dystrybucji sprawiają, że końcowe rachunki idą w górę.
Brak fachowców winduje ceny usług
Branża zarządzania nieruchomościami boryka się z coraz większym niedoborem kadr technicznych. Specjaliści od wentylacji, pomp ciepła, automatycznych bram czy instalacji elektrycznych stają się towarem deficytowym. W praktyce oznacza to, że ci, którzy jeszcze pracują w zawodzie, mogą dyktować warunki. Stawki za usługi techniczne wzrosły w ciągu ostatnich dwóch lat o 30-50%.
Dodatkowo rosną koszty ubezpieczenia budynków. W latach 2024-2025 składki wzrosły średnio o 15-20%, a tendencja ta utrzymuje się w 2026 roku. Ubezpieczyciele tłumaczą podwyżki rosnącą częstotliwością zdarzeń ekstremalnych pogodowych oraz wyższymi kosztami likwidacji szkód. Każda nawałnica czy intensywne opady deszczu generują ogromne koszty napraw, które firmy ubezpieczeniowe przerzucają na wszystkich klientów.
Wysokie ceny materiałów budowlanych to trzeci filar drożyzny. Cement, stal zbrojeniowa, materiały izolacyjne, farby – wszystko podrożało. Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości, wskazuje w komentarzu dla Portalu Samorządowego, że prognozy sugerują ożywienie inwestycji budowlanych w 2026 roku, również jako pokłosie realizacji Krajowego Planu Odbudowy. Jeśli do tego faktycznie dojdzie, można spodziewać się dalszego wzrostu kosztów robocizny i materiałów.
Fundusz remontowy zjada budżety
Dla wielu lokatorów największym szokiem okazał się wzrost odpisów na fundusz remontowy. To właśnie ta pozycja na „pasku” czynszowym wzrosła najbardziej – w niektórych spółdzielniach nawet o 30-40%. Budynki wybudowane w czasach PRL-u wchodzą w wiek, w którym wymagają kompleksowych remontów. Wymiany instalacji wodnej i elektrycznej, termomodernizacje, remonty dachów, wymiana wind – wszystko to kosztuje miliony złotych.
Wspólnoty i spółdzielnie planujące większe inwestycje w 2026 roku będą zmuszone podnieść fundusz remontowy, co automatycznie przełoży się na wyższe miesięczne opłaty dla mieszkańców. Problem polega na tym, że im dłużej się zwleka z remontem, tym ostatecznie będzie drożej. Przeciekający dach po kilku latach wymaga już nie naprawy, ale całkowitej wymiany konstrukcji. Niedocieplony budynek generuje ogromne straty energii, co winduje rachunki za ogrzewanie dla wszystkich mieszkańców.
Spółdzielnia „Teresa” w Tychach poinformowała lokatorów o podwyżkach już pod koniec listopada 2025 roku. Nowe stawki zatwierdzone uchwałą zarządu obowiązują od 1 marca 2026 roku. Opłata za eksploatację wzrosła z 4,30 zł do 4,40 zł za metr kwadratowy, a fundusz społeczno-wychowawczy z 0,18 zł do 0,20 zł za metr kwadratowy. Spółdzielnia w piśmie do lokatorów zaznaczyła, że nowe opłaty ustalono na podstawie planowanych kosztów na 2026 rok, uwzględniając wyższe koszty energii elektrycznej, wzrost płacy minimalnej, prognozowaną inflację oraz planowany wzrost kosztów remontowych i robocizny.
Zakopane nie pozostaje w tyle
Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa również zapowiada korektę stawek eksploatacyjnych od 1 marca 2026 roku. W uzasadnieniu podano sytuację na rynku, wzrost kosztów mediów, cen towarów i usług świadczonych na rzecz spółdzielni oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia. Szczególnie w górskim kurorcie problemem okazał się wzrost kosztów odśnieżania oraz utrzymania czystości. Zimowe utrzymanie nieruchomości w Zakopanem to znacznie większy koszt niż w innych miastach Polski.
Na kolejnych nieruchomościach firmy wypowiedziały dotychczas obowiązujące umowy na usługi. Spółdzielnia informuje, że konieczne będą nowe przetargi, a wraz z nimi niemal pewny wzrost opłat. Wykonawcy żądają wyższych stawek, powołując się na te same czynniki – droższe paliwo, wyższe pensje pracowników, drogie części zamienne do sprzętu.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli mieszkasz w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, sprawdź swoją skrzynkę pocztową. Zawiadomienia o podwyżkach trafiają do lokatorów zazwyczaj z wyprzedzeniem 30-60 dni. Masz prawo zapoznać się z uzasadnieniem podwyżek oraz uchwałami zarządu spółdzielni. Nie wahaj się poprosić o szczegółowe wyjaśnienie, na co konkretnie idą twoje pieniądze.
Jeśli podwyżka funduszu remontowego wydaje ci się zawyżona, sprawdź plan remontów na bieżący rok. Zarząd spółdzielni jest zobowiązany udostępnić taką informację członkom. Możesz wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu lub Zebraniu Przedstawicieli – to tam zapadają decyzje o tym, czy w tym roku ocieplamy blok, czy tylko malujemy klatki schodowe. Twój głos ma znaczenie i możesz domagać się tańszych rozwiązań lub przesunięcia niektórych inwestycji w czasie.
Zweryfikuj liczbę osób zgłoszonych do opłat w twoim mieszkaniu. Opłata za śmieci czy windę często zależy od liczby domowników. Jeśli ktoś się wyprowadził – na przykład dziecko wyjechało na studia – koniecznie zgłoś to w administracji. To najszybszy sposób na obniżenie czynszu. W przypadku Opola to oszczędność 10 zł miesięcznie za każdą osobę, czyli 120 zł rocznie.
Sprawdź, czy zaliczki na media odpowiadają twojemu rzeczywistemu zużyciu. Często spółdzielnia podnosi zaliczki na wodę, prąd czy ogrzewanie na podstawie twojego zużycia z poprzedniego roku. Jeśli wiesz, że w 2026 roku będziesz zużywać mniej, możesz wnioskować o obniżenie zaliczki. Unikniesz wtedy zamrożenia nadpłaty przez wiele miesięcy.
Rozważ skorzystanie z dodatku mieszkaniowego, jeśli kwalifikujesz się do takiego wsparcia. Wysokość dodatku zależy od dochodu gospodarstwa domowego oraz powierzchni mieszkania. W 2026 roku kryteria dochodowe wynoszą 3 272,69 zł dla gospodarstwa jednoosobowego oraz 2 454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek mieszkaniowy może pokryć nawet kilkadziesiąt procent miesięcznych opłat.
Prognozy na dalszą część roku nie napawają optymizmem
Eksperci rynku nieruchomości przewidują, że to nie koniec podwyżek. Wiele spółdzielni wprowadza nowe stawki etapami – część zmian wchodzi w życie od marca, kolejne mogą pojawić się jesienią. Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości, szacuje w rozmowie z PropertyNews, że łączny koszt zmian może wynosić od 300 zł do nawet 600 zł miesięcznie w zależności od zużycia prądu i gazu oraz decyzji wspólnot i spółdzielni. To jedne z największych podwyżek od lat z punktu widzenia mieszkańców.
Problem polega na tym, że stabilne stawki czynszu rozjeżdżają się z rosnącymi kosztami mediów i opłatami administracyjnymi, na które zarządcy nieruchomości nie mają wpływu. Spółdzielnie działają w systemie non-profit – wszystkie pobrane opłaty muszą zostać wydane na utrzymanie nieruchomości. Nie mogą więc „wziąć na siebie” części kosztów – jeśli coś drożeje, drożeje dla wszystkich lokatorów.
Dziś przeciętny czynsz za kawalerkę w średnim mieście to często 600-800 zł, a za dwupokojowe mieszkanie nawet 900-1 100 zł wraz z podstawowymi mediami. Dla wielu rodzin, zwłaszcza emerytów żyjących z niewielkich świadczeń, to ogromne obciążenie budżetu. Coraz więcej osób zastanawia się nad przeprowadzką do mniejszych mieszkań lub nawet sprzedażą własnościowego lokalu, by uniknąć dalszych podwyżek.
Sytuacja jest szczególnie trudna w starych budynkach z ciepłem systemowym. Tam koszty są najwyższe, bo sama energia do ogrzewania drożeje, a dodatkowo stare instalacje są mało efektywne. W niektórych blokach z lat 70. zużycie energii na metr kwadratowy jest dwukrotnie wyższe niż w nowoczesnych, ocieplonych budynkach. Każda złotówka podwyżki ceny ciepła uderza tam podwójnie.
Lokatorzy są załamani. W komentarzach pod postami spółdzielni na Facebooku pojawiają się dramatyczne wpisy. „1 000 zł płacę, jak mam przeżyć”, „Absurd”, „A moja emerytura to 1 800 zł” – piszą mieszkańcy. Dla wielu osób, zwłaszcza starszych, które całe życie pracowały na swoje cztery kąty, dzisiejsze koszty utrzymania mieszkania są nie do udźwignięcia. Coraz częściej pojawia się pytanie: po co pracować całe życie na mieszkanie, skoro koszty jego utrzymania pochłaniają połowę emerytury?
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.