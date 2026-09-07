Polacy mogą dostać polecenie opuszczenia swoich domów. Państwo przygotowuje procedury na taki scenariusz
Państwo przygotowuje się na scenariusz, w którym z zagrożonych terenów trzeba będzie szybko przemieścić dużą liczbę mieszkańców. Nie chodzi już wyłącznie o lokalne procedury przygotowywane przez pojedyncze gminy. Powstaje Krajowy Plan Ewakuacji, a obowiązujące przepisy przewidują nawet możliwość zarządzenia ewakuacji na terenie całego kraju w czasie stanu wojennego lub wojny. Zanim dojdzie do jakiegokolwiek zagrożenia, mają być określone m.in. kierunki przemieszczania ludzi, transport, miejsca ich przyjęcia oraz sposób powiadamiania.
Państwo musi wiedzieć wcześniej, dokąd skierować ludzi
Ewakuacja milionów ludzi nie może być improwizowana w momencie pojawienia się zagrożenia. Dlatego w Polsce powstaje wielopoziomowy system planowania.
Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast przygotowują wkłady dotyczące swoich terenów. Podobne zadania mają powiaty. Na ich podstawie powstają wojewódzkie plany ewakuacji, a następnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opracowuje Krajowy Plan Ewakuacji.
Po zmianach obowiązujących od lipca 2026 roku RCB przygotowuje dokument we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Krajowy plan ma obowiązywać przez trzy lata i być aktualizowany stosownie do potrzeb.
W planach znajdą się konkretne liczby
To nie ma być ogólny dokument zawierający jedynie instrukcję postępowania.
Plany ewakuacji mają określać m.in.:
- liczbę ludzi przewidzianych do ewakuacji,
- infrastrukturę drogową, kolejową, wodną i lotniczą możliwą do wykorzystania,
- miejsca zakwaterowania ewakuowanych,
- dostępne środki transportu,
- siły potrzebne do zabezpieczenia operacji,
- ochronę mienia pozostawionego przez mieszkańców,
- osoby odpowiedzialne za koordynację,
- sposób powiadomienia ludności.
Oznacza to, że państwo ma przygotować odpowiedzi na podstawowe pytania zanim wydarzy się kryzys: ilu ludzi trzeba przemieścić, którędy, czym oraz gdzie mają zostać przyjęci.
Jest procedura dotycząca całego kraju
Najmocniejszy zapis dotyczy sytuacji wojny.
Rządowy serwis poświęcony ochronie ludności wyjaśnia, że w czasie stanu wojennego i wojny Szef Obrony Cywilnej – minister właściwy do spraw wewnętrznych – zarządza ewakuacją na terenie całego kraju i wskazuje województwa docelowe.
Nie oznacza to oczywiście, że w takim scenariuszu wszyscy mieszkańcy Polski mieliby jednocześnie opuścić swoje domy.
Chodzi o możliwość zarządzania operacją ewakuacyjną w skali ogólnopolskiej i przemieszczania ludzi z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju.
Wojewoda również może wydać decyzję
Przepisy przewidują podejmowanie decyzji także na niższych szczeblach.
Wojewoda określa obszary oraz kierunki ewakuacji. Co szczególnie istotne, w sytuacji, która nie pozwala czekać, może samodzielnie zarządzić ewakuację.
To pokazuje, dlaczego przygotowanie tras, transportu i miejsc przyjęcia mieszkańców musi nastąpić wcześniej.
Gdy pojawia się bezpośrednie zagrożenie, może nie być czasu na tworzenie całego systemu od początku.
Nie chodzi wyłącznie o wojnę
Scenariusz ewakuacyjny nie jest przygotowywany tylko na wypadek konfliktu zbrojnego.
Rządowe regulacje dotyczą również zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych. System ma umożliwić przeniesienie ludzi z rejonu niebezpiecznego w miejsce, w którym możliwe będzie zapewnienie im bezpieczeństwa.
W praktyce ewakuacja może być potrzebna np. podczas wielkiej powodzi, rozległego pożaru czy innego zdarzenia zagrażającego dużej liczbie mieszkańców.
Co stanie się z pozostawionym majątkiem?
To pytanie może być jednym z pierwszych, jakie pojawią się w przypadku rzeczywistego nakazu opuszczenia domu.
Przepisy przewidują, że planowanie ma obejmować również siły i środki potrzebne do ochrony pozostawionego mienia.
Osobne rozwiązania dotyczą dóbr kultury. Przyjęte regulacje przewidują ich zabezpieczenie, przygotowanie do transportu i – w odpowiednich przypadkach – przemieszczenie w bezpieczne miejsce.
Wojsko uczestniczy w przygotowaniu systemu
To kolejny element, który od lipca jest zapisany wprost w ustawie.
Dyrektor RCB opracowuje Krajowy Plan Ewakuacji we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Ma to znaczenie choćby przy planowaniu przemieszczania ludności. W sytuacji militarnego zagrożenia infrastruktura transportowa musi służyć jednocześnie potrzebom cywilnym i obronnym.
To nie jest komunikat o rozpoczęciu ewakuacji
Tutaj trzeba postawić bardzo wyraźną granicę.
Obecnie nie ma decyzji o ewakuacji Polski.
Przygotowywanie Krajowego Planu Ewakuacji oznacza tworzenie procedur na wypadek przyszłego zagrożenia, a nie informację, że takie zagrożenie właśnie nastąpiło.
Ustawa nakazuje państwu przygotować system wcześniej, aby w chwili realnego kryzysu nie trzeba było dopiero ustalać, dokąd mają jechać mieszkańcy i jak ich tam przetransportować.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.