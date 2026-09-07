Polacy mogą dostać polecenie opuszczenia swoich domów. Państwo przygotowuje procedury na taki scenariusz

7 września 2026 14:22 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Państwo przygotowuje się na scenariusz, w którym z zagrożonych terenów trzeba będzie szybko przemieścić dużą liczbę mieszkańców. Nie chodzi już wyłącznie o lokalne procedury przygotowywane przez pojedyncze gminy. Powstaje Krajowy Plan Ewakuacji, a obowiązujące przepisy przewidują nawet możliwość zarządzenia ewakuacji na terenie całego kraju w czasie stanu wojennego lub wojny. Zanim dojdzie do jakiegokolwiek zagrożenia, mają być określone m.in. kierunki przemieszczania ludzi, transport, miejsca ich przyjęcia oraz sposób powiadamiania.

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Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Państwo musi wiedzieć wcześniej, dokąd skierować ludzi

Ewakuacja milionów ludzi nie może być improwizowana w momencie pojawienia się zagrożenia. Dlatego w Polsce powstaje wielopoziomowy system planowania.

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Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast przygotowują wkłady dotyczące swoich terenów. Podobne zadania mają powiaty. Na ich podstawie powstają wojewódzkie plany ewakuacji, a następnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opracowuje Krajowy Plan Ewakuacji.

Po zmianach obowiązujących od lipca 2026 roku RCB przygotowuje dokument we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Krajowy plan ma obowiązywać przez trzy lata i być aktualizowany stosownie do potrzeb.

W planach znajdą się konkretne liczby

To nie ma być ogólny dokument zawierający jedynie instrukcję postępowania.

Plany ewakuacji mają określać m.in.:

  • liczbę ludzi przewidzianych do ewakuacji,
  • infrastrukturę drogową, kolejową, wodną i lotniczą możliwą do wykorzystania,
  • miejsca zakwaterowania ewakuowanych,
  • dostępne środki transportu,
  • siły potrzebne do zabezpieczenia operacji,
  • ochronę mienia pozostawionego przez mieszkańców,
  • osoby odpowiedzialne za koordynację,
  • sposób powiadomienia ludności.

Oznacza to, że państwo ma przygotować odpowiedzi na podstawowe pytania zanim wydarzy się kryzys: ilu ludzi trzeba przemieścić, którędy, czym oraz gdzie mają zostać przyjęci.

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Jest procedura dotycząca całego kraju

Najmocniejszy zapis dotyczy sytuacji wojny.

Rządowy serwis poświęcony ochronie ludności wyjaśnia, że w czasie stanu wojennego i wojny Szef Obrony Cywilnej – minister właściwy do spraw wewnętrznych – zarządza ewakuacją na terenie całego kraju i wskazuje województwa docelowe.

Nie oznacza to oczywiście, że w takim scenariuszu wszyscy mieszkańcy Polski mieliby jednocześnie opuścić swoje domy.

Chodzi o możliwość zarządzania operacją ewakuacyjną w skali ogólnopolskiej i przemieszczania ludzi z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju.

Wojewoda również może wydać decyzję

Przepisy przewidują podejmowanie decyzji także na niższych szczeblach.

Wojewoda określa obszary oraz kierunki ewakuacji. Co szczególnie istotne, w sytuacji, która nie pozwala czekać, może samodzielnie zarządzić ewakuację.

To pokazuje, dlaczego przygotowanie tras, transportu i miejsc przyjęcia mieszkańców musi nastąpić wcześniej.

Gdy pojawia się bezpośrednie zagrożenie, może nie być czasu na tworzenie całego systemu od początku.

Nie chodzi wyłącznie o wojnę

Scenariusz ewakuacyjny nie jest przygotowywany tylko na wypadek konfliktu zbrojnego.

Rządowe regulacje dotyczą również zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych. System ma umożliwić przeniesienie ludzi z rejonu niebezpiecznego w miejsce, w którym możliwe będzie zapewnienie im bezpieczeństwa.

W praktyce ewakuacja może być potrzebna np. podczas wielkiej powodzi, rozległego pożaru czy innego zdarzenia zagrażającego dużej liczbie mieszkańców.

Co stanie się z pozostawionym majątkiem?

To pytanie może być jednym z pierwszych, jakie pojawią się w przypadku rzeczywistego nakazu opuszczenia domu.

Przepisy przewidują, że planowanie ma obejmować również siły i środki potrzebne do ochrony pozostawionego mienia.

Osobne rozwiązania dotyczą dóbr kultury. Przyjęte regulacje przewidują ich zabezpieczenie, przygotowanie do transportu i – w odpowiednich przypadkach – przemieszczenie w bezpieczne miejsce.

Wojsko uczestniczy w przygotowaniu systemu

To kolejny element, który od lipca jest zapisany wprost w ustawie.

Dyrektor RCB opracowuje Krajowy Plan Ewakuacji we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Ma to znaczenie choćby przy planowaniu przemieszczania ludności. W sytuacji militarnego zagrożenia infrastruktura transportowa musi służyć jednocześnie potrzebom cywilnym i obronnym.

To nie jest komunikat o rozpoczęciu ewakuacji

Tutaj trzeba postawić bardzo wyraźną granicę.

Obecnie nie ma decyzji o ewakuacji Polski.

Przygotowywanie Krajowego Planu Ewakuacji oznacza tworzenie procedur na wypadek przyszłego zagrożenia, a nie informację, że takie zagrożenie właśnie nastąpiło.

Ustawa nakazuje państwu przygotować system wcześniej, aby w chwili realnego kryzysu nie trzeba było dopiero ustalać, dokąd mają jechać mieszkańcy i jak ich tam przetransportować.

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