Biedronka odpaliła gigantyczne promocje. Klienci biorą po kilka sztuk. Jedna oferta szczególnie przyciąga uwagę

7 września 2026 13:42 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Początek tygodnia przyniósł w Biedronce kolejną serię mocnych promocji. Na sklepowych plakatach pojawiły się oferty obowiązujące od 7 września. Można kupić taniej m.in. napoje, polskie maliny oraz wodę mineralną. Największą uwagę zwraca jednak akcja, w której przy jednym zakupie klient może otrzymać aż pięć produktów gratis. Trzeba spełnić określone warunki.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Gigantyczna promocja na wodę. Pięć butelek gratis

To właśnie ta oferta może zachęcić klientów do robienia większych zapasów.

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Od poniedziałku 7 września do soboty 12 września promocją objęta jest niegazowana i gazowana woda mineralna Cisowianka w butelkach 1,5 l.

Biedronka zastosowała mechanizm:

7+5 gratis

Oznacza to, że w ramach akcji klient bierze 12 butelek, ale płaci za siedem.

To aż 7,5 litra wody otrzymanej gratis.

Na materiałach promocyjnych sieć informuje, że produkty objęte akcją można dowolnie mieszać.

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Przy takich promocjach nietrudno więc zobaczyć klientów wkładających do wózków całe zgrzewki.

Nie tylko woda. Napoje po 5,99 zł

Kolejna promocja obowiązuje krócej – od 7 do 9 września.

Biedronka przeceniła wybrane napoje gazowane w butelkach 1,75 l. Na plakacie widoczne są m.in. Coca-Cola, Sprite oraz Fanta.

Cena promocyjna wynosi:

5,99 zł za butelkę.

Tutaj również trzeba dokładnie sprawdzić warunki oferty w sklepie, ponieważ promocja dotyczy wskazanych produktów i wariantów.

Polskie maliny mocno przecenione

Jest również dobra wiadomość dla klientów kupujących owoce.

Od 7 do 9 września polskie maliny w opakowaniu 200 g można kupić za:

8,75 zł.

Cena przed obniżką widoczna na materiale promocyjnym wynosi 13,99 zł, co oznacza obniżkę o 37 proc.

W przeliczeniu na kilogram promocyjna cena wynosi 43,75 zł.

Przy malinach jest ważny warunek

Nie wystarczy jednak włożyć opakowania do koszyka.

Promocja jest dostępna tylko z aplikacją, a na plakacie znajduje się również informacja o limicie.

Jednorazowo można kupić maksymalnie 10 opakowań, natomiast obowiązujący w okresie promocji limit na konto Moja Biedronka wynosi 20 opakowań.

Dlatego przed podejściem do kasy warto aktywować odpowiednią ofertę i upewnić się, że aplikacja została prawidłowo użyta.

Klienci mogą robić większe zapasy

Najbardziej „zapasową” promocją jest zdecydowanie akcja na wodę.

Przy mechanizmie 7+5 gratis jednorazowy zakup oznacza wyniesienie ze sklepu łącznie 12 półtoralitrowych butelek. To 18 litrów wody, z czego 7,5 litra klient otrzymuje bez dodatkowej opłaty.

Takie akcje są szczególnie atrakcyjne dla osób kupujących produkty dla całej rodziny albo chcących zrobić zapas na kilka lub kilkanaście dni.

Trzeba patrzeć na daty

Promocje nie kończą się jednocześnie.

Oferta na maliny oraz napoje obowiązuje od 7 do 9 września, natomiast akcja 7+5 gratis na wodę Cisowianka ma potrwać do 12 września.

Warto również pamiętać, że dostępność produktów zależy od zapasów konkretnego sklepu.

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