Dwie nowe dzielnice pod SPPN. Włączą niemal 50 parkomatów. Strefa płatnego parkowania się rozszerza, a na horyzoncie kolejna
7 września opłaty za parkowanie ruszają na Odolanach i w rejonie ulicy Międzynarodowej na Saskiej Kępie – to już czwarta i piąta dzielnica objęte w tym roku rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Na obu nowych obszarach stanie łącznie 46 parkomatów, a miasto już teraz bada grunt pod kolejne rozszerzenie – tym razem w stronę Bielan.
46 automatów na dwóch nowych obszarach
Jak wynika z danych aplikacji AnyPark, obsługującej płatności w warszawskiej strefie, na Odolanach na Woli stanie 29 nowych parkomatów obsługujących około 680 miejsc postojowych, a w rejonie Międzynarodowej na Pradze-Południe – kolejnych 17 automatów przy około 900 miejscach. Łącznie na obu obszarach pojawi się więc 46 parkomatów i ponad 1500 nowych miejsc postojowych objętych opłatą. Mieszkańcy obu rejonów mogli już wcześniej wyrobić preferencyjny abonament, zanim opłaty faktycznie zaczęły obowiązywać.
Wrześniowe zmiany to dopiero pierwszy etap uchwały Rady Warszawy z 11 czerwca 2026 roku. Drugi etap, zaplanowany na połowę maja 2027 roku, obejmie Służewiec na Mokotowie oraz Raków i północną część Okęcia na Włochach – dla tej ostatniej dzielnicy będzie to pierwsze w historii wejście strefy płatnego parkowania na jej teren.
Piąta dzielnica już w badaniach – tym razem Bielany
Zanim jeszcze ruszyły opłaty na Odolanach i Saskiej Kępie, Zarząd Dróg Miejskich zaczął już przygotowania do kolejnego rozszerzenia – tym razem w kierunku Bielan. Będziemy na początku jesieni prowadzić badania i pomiary parkingowe, żeby sprawdzić kto parkuje, gdzie, jak często i jak długo. To niezbędne dane, które są potrzebne, aby ocenić faktyczne zapotrzebowanie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i na jakim obszarze – wyjaśnił w rozmowie z Radiem Kolor zastępca dyrektora ZDM Mikołaj Pieńkos. Pod uwagę brane są tereny przylegające do Żoliborza, gdzie strefa funkcjonuje już od dawna – konkretnie rejony Słodowca, Wrzeciona, Piasków, Chomiczówki i Marymontu, a więc przede wszystkim okolice stacji metra, gdzie presja parkingowa jest dziś największa.
Jak podkreślał wcześniej w rozmowie z Radiem Kolor rzecznik ZDM Jakub Dybalski, miasto trzyma się zasady organicznego rozrastania strefy – nowe obszary dołączane są kolejno do już istniejącej strefy, a nie tworzone jako osobne, rozproszone punkty w różnych częściach Warszawy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami całego procesu – najpierw badania i pomiary, potem konsultacje społeczne, a dopiero na końcu decyzja radnych – ewentualne wdrożenie strefy na Bielanach nie powinno nastąpić wcześniej niż w 2027 roku.
Radni nie są zgodni co do dalszego rozrostu strefy
Kolejne rozszerzenia SPPN nie cieszą się jednomyślnym poparciem w Radzie Warszawy. Obecnie wygląda to tak, że SPPN jest stopniowo rozszerzany o kolejne obszary, w momencie w którym rozszerzenie wcześniejsze SPPN-u powoduje tam gigantyczny problem z parkowaniem samochodów. To jest rozgrywanie egoizmów pomiędzy mieszkańcami miasta – krytykuje radny Tomasz Herbich z PiS, przedstawiciel miejskiej opozycji. Radni koalicji rządzącej bronią jednak tego mechanizmu, wskazując na przykład Saskiej Kępy. Najlepszym przykładem jest Saska Kępa, gdzie część mieszkańców wyprotestowała to, że pół Saskiej Kępy nie było objęte strefą, i po dwóch miesiącach przyszli i powiedzieli, że chcą być w tej strefie, bo nagle zobaczyli, że u sąsiadów pod domem można zaparkować – argumentuje radny Piotr Wertenstein-Żuławski. Ostateczna decyzja o wdrożeniu strefy na Bielanach zapadnie dopiero po zakończeniu badań i konsultacji, na podstawie rekomendacji przedstawionej przez ZDM.
Co warto wiedzieć, jeśli mieszkasz w nowym obszarze?
Mieszkańcy Odolan i rejonu Międzynarodowej, którzy jeszcze nie załatwili formalności, powinni zrobić to możliwie szybko – wniosek o abonament mieszkańca składa się przez stronę zdm.waw.pl, a jego rozpatrzenie nie następuje z dnia na dzień. Osoby mieszkające w rejonach branych pod uwagę na Bielanach mogą na razie jedynie obserwować rozwój sytuacji – żadna konkretna mapa nowego obszaru nie została jeszcze ogłoszona, a wszystko zależy od wyników jesiennych badań parkingowych i późniejszych konsultacji społecznych z mieszkańcami dzielnicy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.