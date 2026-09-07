McDonald’s wprowadza prawdziwą petardę do menu. Spróbujesz dań z wielu różnych krajów. Znamy ceny
McDonald’s szykuje jedną z ciekawszych zmian menu ostatnich miesięcy. W Warszawie na ekranach kiosków samoobsługowych pojawiły się już produkty z nowej serii „Wykradzione Smaki”, będącej polską odsłoną globalnej kampanii World Menu Heist. Są burgery inspirowane Kanadą i Japonią, zupełnie nowe McNuggets, deser z popcornem, napój Sakura oraz 2 nietypowe sosy. Najdroższy z nowych burgerów kosztuje na sfotografowanym przez nas ekranie 29,90 zł.
Pomysł jest prosty: McDonald’s bierze produkty znane z menu sieci w różnych częściach świata i na ograniczony czas przenosi je do innych krajów. Kampania trwała już między innymi w Szwajcarii, Holandii, Czechach, Włoszech czy Serbii, a teraz przyszedł czas na Polskę. Co ciekawe, w niedzielę 7 września oficjalna polska strona World Menu Heist nadal zapowiada jedynie, że nowości pojawią się „już niebawem”. W restauracjach i systemach zamówień część oferty jest jednak już widoczna.
Kanadyjski burger, japoński McCrispy i nowe nuggetsy. Znamy ceny
Największą pozycją nowej oferty jest Podwójny Maple BBQ & Bacon Quarter Pounder, nawiązujący do kanadyjskiego menu McDonald’s. Na ekranie kiosku, który sfotografowaliśmy, kosztuje 29,90 zł. Jest również mniejsza wersja Maple BBQ & Bacon Quarter Pounder za 24,90 zł. Głównym wyróżnikiem jest połączenie wołowiny, bekonu i sosu Maple BBQ z charakterystyczną słodyczą syropu klonowego. W zagranicznych odsłonach kampanii burger był podawany również z serem, piklami i chrupiącą cebulką. Podwójna wersja robi przy tym wrażenie już na zdjęciu – 2 duże kotlety wołowe, ser i bekon stawiają ją zdecydowanie bliżej największych kanapek z oferty niż klasycznego cheeseburgera.
Druga duża nowość przylatuje z Japonii. McCrispy Teriyaki kosztuje na pokazanym ekranie 22,90 zł. Bazą jest panierowany kawałek kurczaka znany z rodziny McCrispy, ale zamiast klasycznej kompozycji pojawia się sos teriyaki. McDonald’s w innych europejskich krajach opisywał tę wersję jako połączenie chrupiącego fileta z kurczaka, sosu teriyaki, kremowego sosu i sałaty. To jeden z produktów, które faktycznie funkcjonowały wcześniej w azjatyckiej ofercie sieci, a nie tylko nowa polska kanapka z egzotyczną nazwą.
Jeszcze ciekawiej wygląda zmiana dotycząca nuggetsów. W ofercie pojawiły się McNuggets Black Pepper & Garlic, czyli kurczak w panierce doprawionej czarnym pieprzem i czosnkiem. Zestaw 6 sztuk kosztuje na naszym zdjęciu 19,90 zł. Ten wariant pochodzi z Japonii i różni się od zwykłych McNuggets już samą panierką, a nie tylko dodawanym do pudełka sosem. W innych krajach, do których wcześniej trafiła kampania World Menu Heist, produkt był promowany właśnie jako mocniej przyprawiona odmiana znanych nuggetsów.
Do tego McDonald’s dorzuca 2 nowe sosy. Szechuan Style kosztuje 1,90 zł i nawiązuje do kuchni chińskiej. Sos ma bardziej intensywny, azjatycki profil i lekko pikantny charakter. Drugi to Truffle Cheese, również za 1,90 zł, czyli kremowy sos serowy o smaku truflowym. Ten z kolei wywodzi się z oferty McDonald’s w Singapurze. To szczególnie ciekawa część nowego menu, bo oba sosy można potraktować niezależnie od pozostałych produktów i zamówić chociażby do klasycznych frytek czy nuggetsów.
McFlurry z popcornem i Sakura. Nowości nie kończą się na burgerach
World Menu Heist obejmuje również desery i napoje. Na ekranach pojawił się McFlurry Popcorn Caramel za 13,20 zł. Ten wariant pochodzi z Indonezji i łączy lody z popcornem oraz sosem karmelowym. Produkt wcześniej trafił już w ramach tej samej kampanii do kilku europejskich krajów. To jedna z bardziej nietypowych nowości, bo popcorn nie jest wyłącznie nazwą polewy – w zagranicznej wersji deseru faktycznie pojawiają się jego kawałki.
Japonia dorzuca także napój Sprite X Sakura, inspirowany kwiatami wiśni. Na materiałach promocyjnych McDonald’s jest jednym z głównych elementów całej akcji, obok kanadyjskiego Quarter Poundera i McCrispy Teriyaki. Cena napoju nie jest widoczna na wykonanym przez nas zdjęciu kiosku, natomiast w aktualnym menu dostawy jednej z warszawskich restauracji pozycja jest już wystawiona za 16,20 zł. Tam droższe są też inne produkty, dlatego nie należy traktować ceny w dostawie jako ceny obowiązującej przy kasie czy kiosku.
To ważne, bo różnice widać już teraz. Ten sam Maple BBQ & Bacon Quarter Pounder kosztuje na sfotografowanym ekranie 24,90 zł, podczas gdy w sprawdzonym przez nas menu dostawy w Warszawie widnieje za 27,90 zł. McCrispy Teriyaki zamiast 22,90 zł kosztuje tam 25,90 zł, 6 nowych nuggetsów zamiast 19,90 zł kosztuje 22,90 zł, a McFlurry Popcorn Caramel jest wystawiony za 15,10 zł. Podwójny Maple BBQ & Bacon Quarter Pounder w obu przypadkach widzieliśmy natomiast za 29,90 zł. Ceny mogą więc różnić się zależnie od restauracji i sposobu składania zamówienia.
Na tych samych ekranach oznaczenie „Nowość!” mają również McVeggie Deluxe, McWrap Veggie Deluxe oraz Jagodowa Iced Latte, ale nie należy wrzucać ich do jednego worka z World Menu Heist. McVeggie Deluxe wszedł do polskiej oferty już w sierpniu, a jagodowe napoje McCafé funkcjonują jako osobna sezonowa propozycja. Właściwa sekcja „Wykradzione Smaki” obejmuje produkty importowane koncepcyjnie z zagranicznych menu.
Warszawa była częścią kampanii jeszcze przed pojawieniem się produktów w menu
McDonald’s zaczął budować zainteresowanie nową ofertą znacznie wcześniej. W centrum Warszawy, w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, pojawił się wielki żółty kontener wyglądający tak, jakby „wypadł z transportu”. Było na nim hasło „Wykradzione Smaki” i oznaczenie World Menu Heist. Instalacja była elementem kampanii zapowiadającej sprowadzenie do Polski produktów znanych z innych krajów.
4 września odbyło się również oficjalne wydarzenie World Menu Heist w Hangarze Aeroklubu Warszawskiego przy ul. Księżycowej 1. Z regulaminu opublikowanego przez McDonald’s wynika, że jednym z elementów wydarzenia była degustacja potraw z limitowanego World Menu. Na miejscu przygotowano także scenografię stylizowaną na napad, tunel laserowy, zadania z kontenerem oraz pokaz kaskaderski. Wszystko było rozwinięciem motywu „kradzieży” produktów z restauracji McDonald’s w innych częściach świata.
Sama kampania World Menu Heist nie jest polskim pomysłem przygotowanym wyłącznie na kilka nowych produktów. McDonald’s prowadzi ją w 2026 r. na wielu rynkach. Poszczególne kraje dostają przy tym nieco inne zestawy. Przykładowo w Holandii w ofercie znalazły się McCrispy Teriyaki z Japonii i McFlurry Popcorn z Indonezji, a Szwajcaria dostała wcześniej między innymi kanadyjskiego Maple BBQ & Bacon Double Quarter Poundera oraz singapurski sos truflowo-serowy. Polska wersja miesza kilka tych kierunków w jednej ofercie.
Przed zamówieniem lepiej sprawdzić konkretną restaurację
Nowa oferta jest limitowana, a przy takich kampaniach dostępność poszczególnych produktów może różnić się między restauracjami. Najprościej przed wyjazdem sprawdzić menu konkretnego lokalu w aplikacji McDonald’s albo na ekranie zamówienia. Trzeba też zwrócić uwagę na cenę, bo pokazane przez nas kwoty pochodzą bezpośrednio z kiosku jednej z restauracji i już teraz widać, że ceny przy dostawie są w części przypadków o kilka złotych wyższe.
Osoby, które chcą spróbować samej nowości bez kupowania największego zestawu, mają kilka tańszych możliwości. Sosy kosztujące na naszym ekranie po 1,90 zł pozwalają sprawdzić smak Szechuan Style lub Truffle Cheese przy zwykłym zamówieniu, a McFlurry Popcorn Caramel kosztuje 13,20 zł. Największym wydatkiem wśród sfotografowanych przez nas produktów jest obecnie Podwójny Maple BBQ & Bacon Quarter Pounder za 29,90 zł. Warto też sprawdzić skład i alergeny bezpośrednio w restauracji lub aplikacji, szczególnie w przypadku nowych sosów i produktów, których receptury różnią się od stałych pozycji polskiego menu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.