Premier wprowadził 2. i 3. stopień alarmowy. W szkołach zakaz wstępu, na kolei wyższy poziom ochrony
Drugi stopień alarmowy BRAVO obowiązuje w całej Polsce, a trzeci stopień CHARLIE na obszarach linii kolejowych. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające podwyższone poziomy bezpieczeństwa od 1 września do 30 listopada 2026 r. Dla mieszkańców nie oznacza to zamknięcia ulic ani szkół, ale służby mają prowadzić wzmożone kontrole, chronić ważne obiekty i komunikację publiczną. W placówkach oświatowych obowiązuje zakaz wstępu dla osób postronnych.
W Warszawie sytuacja jest szczególna o tyle, że na jednym obszarze nakładają się różne poziomy zabezpieczenia. W całej stolicy obowiązuje BRAVO i BRAVO-CRP, tak jak w pozostałej części kraju. Jednocześnie infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe objęta jest wyższym, trzecim stopniem CHARLIE. Nie oznacza to jednak, że Warszawa jako miasto została formalnie objęta osobnym, wyższym alarmem.
3 stopnie obowiązują jednocześnie. Każdy dotyczy czegoś innego
Premier podpisał 25 sierpnia 4 zarządzenia. Od 1 września 2026 r. na całym terytorium Polski obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO. Na całym terytorium kraju wprowadzony jest również drugi stopień BRAVO-CRP, odnoszący się do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Trzeci stopień CHARLIE dotyczy natomiast obszarów linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową. Dodatkowo BRAVO obowiązuje wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju.
|Stopień
|Gdzie obowiązuje
|Do kiedy
|Co oznacza
|BRAVO – 2. stopień
|Cała Polska, w tym Warszawa
|30 listopada 2026 r., godz. 23:59
|Zwiększone i przewidywalne zagrożenie zdarzeniem terrorystycznym, ale bez ustalonego konkretnego celu. Wzmożone kontrole, ochrona komunikacji i ważnych obiektów, ograniczenia dostępu do szkół.
|CHARLIE – 3. stopień
|Obszary linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i PKP LHS
|30 listopada 2026 r., godz. 23:59
|Wyższy poziom gotowości. Całodobowy nadzór nad wskazanymi miejscami, dyżury osób odpowiedzialnych za procedury bezpieczeństwa, dodatkowe zabezpieczenie infrastruktury.
|BRAVO-CRP – 2. stopień cyber
|Cała Polska
|30 listopada 2026 r., godz. 23:59
|Wzmożona ochrona systemów informatycznych administracji i infrastruktury krytycznej, monitoring sieci oraz całodobowa gotowość administratorów kluczowych systemów.
|BRAVO – infrastruktura energetyczna
|Polska infrastruktura energetyczna znajdująca się poza granicami RP
|30 listopada 2026 r., godz. 23:59
|Zwiększona ochrona polskich obiektów energetycznych działających poza krajem.
Stopnie alarmowe mają 4 poziomy. ALFA jest pierwszym i najniższym, BRAVO drugim, CHARLIE trzecim, a DELTA czwartym i najwyższym. BRAVO można wprowadzić, gdy zagrożenie jest zwiększone i przewidywalne, ale nie udało się wskazać konkretnego celu ewentualnego ataku. CHARLIE jest poziomem wyższym i stosuje się go m.in. po uzyskaniu wiarygodnych i potwierdzonych informacji dotyczących prawdopodobnego lub planowanego zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
MSWiA tłumaczy, że obecne BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związane z sytuacją geopolityczną, rosyjską wojną przeciw Ukrainie oraz działaniami hybrydowymi prowadzonymi przez Rosję i Białoruś przeciw Polsce i innym państwom Unii Europejskiej. Sam fakt przedłużenia stopnia alarmowego nie jest więc komunikatem, że służby wiedzą o przygotowywanym właśnie ataku w konkretnym polskim mieście.
Policjantów może być więcej. Przy chronionych obiektach mogą pojawić się z długą bronią
BRAVO jest przede wszystkim poleceniem skierowanym do służb, administracji i zarządców chronionych obiektów. Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa mają prowadzić wzmożone kontrole dużych skupisk ludzi. Zwiększana jest kontrola obiektów użyteczności publicznej i innych miejsc, które potencjalnie mogłyby stać się celem ataku. Mocniej zabezpieczane są również środki komunikacji publicznej i ważne obiekty państwowe.
Oznacza to, że na ulicach rzeczywiście można zobaczyć więcej patroli, zwłaszcza w miejscach o dużym znaczeniu lub tam, gdzie gromadzi się wiele osób. Możliwe są również dodatkowe kontrole samochodów, ludzi i budynków w rejonach uznanych za zagrożone. Nie jest to jednak równoznaczne z wysłaniem wojska na każdą ulicę czy stworzeniem punktów kontrolnych w każdym mieście.
Przepisy przewidują jeszcze bardziej widoczny środek bezpieczeństwa. Umundurowani funkcjonariusze albo żołnierze bezpośrednio zabezpieczający miejsca, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia terrorystycznego, mają obowiązek używać kamizelek kuloodpornych i nosić broń długą. Widok uzbrojonego patrolu przy dworcu, ważnym urzędzie albo chronionym obiekcie nie oznacza więc automatycznie, że właśnie doszło do nowego zagrożenia. Może być bezpośrednim skutkiem obowiązujących procedur BRAVO.
W szkołach obowiązuje zakaz dla osób postronnych
Stopień BRAVO ma bardzo konkretny skutek dla przedszkoli, szkół i uczelni. Przepisy przewidują zakaz wstępu dla osób postronnych. Placówki mają też zwracać większą uwagę na podejrzane zachowania w bezpośrednim otoczeniu budynku, pozostawione torby, pakunki i inne nietypowe sytuacje.
Nie oznacza to zamknięcia szkoły dla rodziców. Placówki określają procedury wpuszczania osób uprawnionych. W praktyce rodzic lub opiekun prawny może zostać poproszony o wskazanie celu wizyty, zgłoszenie się na portierni albo wpis do książki wejść. Warszawska państwowa szkoła muzyczna już przy poprzednim okresie obowiązywania BRAVO informowała, że na teren mogą wchodzić uczniowie, pracownicy oraz rodzice i opiekunowie po wskazaniu celu wizyty.
Centrum Edukacji Artystycznej po przedłużeniu obecnych stopni do 30 listopada ponownie przypomniało szkołom o bezwzględnym zakazie wstępu osób postronnych. Placówki powinny liczyć się również z możliwymi kontrolami Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej. Nie oznacza to natomiast, że przy każdej szkole będzie stale stał patrol albo że uzbrojeni funkcjonariusze zostaną skierowani do środka wszystkich placówek.
Na kolei obowiązuje już 3. stopień CHARLIE
Najwyższy obowiązujący obecnie w Polsce poziom dotyczy kolei. Na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP LHS wprowadzono trzeci stopień CHARLIE. Jest on o poziom wyższy niż BRAVO obowiązujące na pozostałym obszarze kraju.
CHARLIE oznacza między innymi wprowadzenie dyżurów osób funkcyjnych odpowiedzialnych za procedury antyterrorystyczne, sprawdzenie obiektów mogących służyć jako zastępcze miejsca pobytu podczas ewakuacji, wydanie broni, amunicji i środków ochrony uprawnionym osobom wyznaczonym do zadań ochronnych oraz dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami, które wcześniej nie były nim objęte.
Dla pasażera nie oznacza to zamknięcia kolei ani specjalnej kontroli biletu związanej ze stopniem alarmowym. Można jednak spodziewać się większej aktywności Straży Ochrony Kolei i innych służb, wzmożonego nadzoru nad infrastrukturą, kontroli oraz mocniejszego zabezpieczenia obiektów kolejowych. Trzeci stopień nie obejmuje automatycznie całego terenu wokół każdego dworca – zarządzenie wskazuje konkretnie obszary linii zarządzanych przez PKP PLK i PKP LHS.
Warszawa pod szczególnym nadzorem? Formalnie nie, ale kolej ma tu wyższy stopień
Warszawa nie została objęta osobnym, wyższym stopniem alarmowym jako miasto. Formalnie obowiązują tu dokładnie te same zasady BRAVO i BRAVO-CRP co w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku czy niewielkiej gminie. Jednocześnie przez stolicę przebiega rozbudowany węzeł kolejowy zarządzany przez PKP PLK, a ta infrastruktura podlega stopniowi CHARLIE.
W praktyce Warszawa ma też specyficzną koncentrację obiektów, których ochrona ma szczególne znaczenie: siedziby najwyższych władz państwowych, ministerstwa, placówki dyplomatyczne, duże dworce, lotnisko, metro, centra komunikacyjne i elementy infrastruktury krytycznej. Procedury BRAVO nakazują wzmacniać ochronę ważnych obiektów oraz komunikacji publicznej, dlatego w stolicy obecność patroli może być bardziej zauważalna. Nie wynika to jednak z osobnego „warszawskiego stopnia alarmowego”, którego premier nie wprowadził.
Najbardziej charakterystyczne są więc obecnie 2 poziomy jednocześnie. Po wyjściu z budynku w centrum Warszawy mieszkaniec znajduje się na obszarze objętym BRAVO. Kiedy znajduje się na infrastrukturze kolejowej zarządzanej przez PKP PLK, ten konkretny obszar podlega już CHARLIE. Nad systemami teleinformatycznymi administracji i infrastruktury krytycznej w całym mieście działa natomiast BRAVO-CRP.
Nie trzeba zmieniać codziennych planów, ale służby proszą o jedną rzecz
Dla mieszkańców wprowadzenie stopni alarmowych nie oznacza nakazu pozostania w domu, ograniczenia podróży ani odwołania zajęć w szkołach. Trzeba natomiast liczyć się z bardziej restrykcyjnymi zasadami wejścia do placówek publicznych i oświatowych oraz możliwością wzmożonych kontroli w dużych skupiskach ludzi i przy ważnych obiektach.
MSWiA i RCB proszą przede wszystkim o reagowanie na nietypowe sytuacje. Szczególną uwagę powinny zwracać pozostawione bez opieki torby i pakunki, osoby zachowujące się w sposób wyraźnie nietypowy oraz pojazdy zaparkowane w podejrzanych miejscach przy dużych zgromadzeniach lub ważnych obiektach. Nie należy samodzielnie sprawdzać podejrzanego przedmiotu. W przypadku realnego podejrzenia zagrożenia właściwym numerem pozostaje 112.
Obecne zarządzenia obowiązują do 30 listopada 2026 r. do godz. 23:59. Mogą zostać wcześniej odwołane, zmienione albo ponownie przedłużone. Na dziś nie ma informacji o podniesieniu całego kraju do trzeciego stopnia CHARLIE ani o objęciu Warszawy odrębnym poziomem alarmowym.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.