Koniec WhatsAppa na części telefonów. 8 września zmieniają się wymagania. Sprawdź swój system
Już 8 września 2026 r. WhatsApp zmieni minimalne wymagania dla telefonów z Androidem. Część użytkowników starszych urządzeń straci oficjalne wsparcie komunikatora, ale o wszystkim decyduje jedna rzecz – wersja systemu zainstalowanego w telefonie. Sama data zakupu czy wiek smartfona nie przesądzają jeszcze, czy trzeba będzie go wymienić.
Od 8 września zmieniają się wymagania WhatsAppa
Obecnie WhatsApp oficjalnie obsługuje telefony z Androidem 5.0 lub nowszym. Ten próg zmieni się jednak już 8 września 2026 r.
Od tego dnia wymagany będzie Android 6 lub nowszy. Oznacza to zakończenie wsparcia dla urządzeń pozostających na Androidzie 5.0 i 5.1. Informację potwierdza bezpośrednio WhatsApp w swoim Centrum pomocy.
Zmiana nie dotyczy więc konkretnej marki telefonu ani jednej zamkniętej listy modeli. Kluczowa jest wersja oprogramowania.
Jeżeli starszy smartfon otrzymał aktualizację przynajmniej do Androida 6, nadal spełnia wymagania komunikatora. Problem pojawia się przede wszystkim w przypadku urządzeń, dla których producent zakończył aktualizacje na Androidzie 5.0 albo 5.1.
Masz starszy telefon? Najpierw sprawdź wersję Androida
Nie trzeba zgadywać na podstawie wyglądu telefonu ani szukać daty jego produkcji. Numer systemu można sprawdzić bezpośrednio w ustawieniach.
Google wskazuje, że należy wejść w Ustawienia, następnie wybrać Informacje o telefonie lub Informacje o tablecie i przejść do pozycji dotyczącej wersji Androida. Nazwy poszczególnych zakładek mogą nieznacznie różnić się w zależności od producenta urządzenia.
Jeżeli na ekranie widnieje:
- Android 6 lub nowszy – urządzenie spełnia nowe minimalne wymagania WhatsAppa,
- Android 5.0 lub 5.1 – należy sprawdzić, czy producent udostępnia aktualizację do nowszej wersji,
- Android 5.x bez możliwości aktualizacji – po 8 września system nie będzie już oficjalnie wspierany przez WhatsAppa.
To istotne rozróżnienie. Nie każdy kilku- czy nawet kilkunastoletni telefon zostanie automatycznie objęty zmianą. Znaczenie ma to, na jakiej wersji Androida faktycznie pracuje urządzenie.
WhatsApp wcześniej ostrzega użytkowników
Firma nie wprowadza zmiany bez uprzedzenia osób korzystających ze starszego oprogramowania.
WhatsApp wyjaśnia, że przed zakończeniem obsługi danego systemu użytkownik otrzymuje w aplikacji powiadomienie oraz kilka przypomnień o konieczności aktualizacji. Firma regularnie analizuje najstarsze systemy i urządzenia, biorąc pod uwagę między innymi liczbę korzystających z nich osób oraz dostępność nowszych zabezpieczeń i funkcji.
Dlatego właściciel telefonu z Androidem 5.x może już zobaczyć komunikaty dotyczące nadchodzącej zmiany.
Nie należy ich ignorować, szczególnie jeżeli WhatsApp jest wykorzystywany do codziennego kontaktu, pracy albo przechowywania ważnej historii rozmów.
Telefon ma Androida 5.0 lub 5.1. Co można zrobić?
Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie aktualizacji systemu.
W telefonach z Androidem można wejść w Ustawienia – System – Aktualizacja oprogramowania i sprawdzić, czy dla urządzenia dostępna jest nowsza wersja. Możliwość instalowania nowych wersji Androida zależy między innymi od konkretnego urządzenia, producenta i operatora. Starsze telefony nie zawsze mogą zostać zaktualizowane.
Jeżeli telefon pozwala przejść na Androida 6 lub nowszego, sama aktualizacja może wystarczyć.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy producent nie udostępnił nowszego systemu. Wtedy urządzenie pozostające na Androidzie 5.x nie będzie już spełniało oficjalnych wymagań WhatsAppa.
W takim przypadku użytkownik, który chce nadal korzystać z komunikatora, powinien przygotować się do przeniesienia konta na nowszy telefon.
Przed zmianą telefonu warto zabezpieczyć rozmowy
Szczególnie ważne jest wcześniejsze zabezpieczenie historii czatów i multimediów. Na Androidzie WhatsApp umożliwia wykonanie kopii zapasowej na koncie Google.
Do wykonania kopii potrzebne są m.in. aktywne konto Google, usługi Google Play, odpowiednia ilość wolnego miejsca oraz stabilne połączenie z internetem.
Nie warto odkładać tego do momentu, w którym aplikacja przestanie być obsługiwana przez system.
WhatsApp umożliwia również bezpośrednie przenoszenie historii między telefonami z Androidem. Tu pojawia się jednak istotne ograniczenie – zgodnie z obecnymi wymaganiami funkcja transferu czatów wymaga Androida 6 lub nowszego zarówno na starym, jak i nowym urządzeniu.
Właściciele telefonów pozostających na Androidzie 5.x powinni więc szczególnie zwrócić uwagę na aktualną kopię zapasową.
Czy WhatsApp przestanie działać dokładnie 8 września?
Oficjalny komunikat WhatsAppa mówi o zakończeniu obsługi Androida starszego niż wersja 6 od 8 września 2026 r.
Nie należy tego interpretować jako gwarancji, że na każdym urządzeniu z Androidem 5.1 dokładnie o północy aplikacja natychmiast się wyłączy. Kluczowe jest to, że taki system od tej daty przestaje być wspierany.
W praktyce użytkownik nie powinien zakładać, że będzie mógł nadal bezproblemowo korzystać z komunikatora. Starsze wydanie może nie otrzymywać kolejnych aktualizacji, a dalsze działanie aplikacji nie będzie objęte oficjalnym wsparciem.
Jeżeli WhatsApp jest ważnym kanałem komunikacji, bezpieczniej sprawdzić system i wykonać kopię danych jeszcze przed zmianą.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.