Od 15 września straż miejska dostanie nowe uprawnienia. Mandat będzie można dostać za rzeczy, których wielu Polaków się nie spodziewa
Za nieco ponad tydzień zmienią się uprawnienia strażników miejskich i gminnych. Od 15 września będą mogli wystawiać mandaty za kolejne wykroczenia. Nowy katalog jest zaskakująco szeroki – znalazły się w nim sprawy związane m.in. z obiektami wojskowymi, napojami energetycznymi, ochroną dzieci czy obowiązkami sanitarnymi. Rozporządzenie MSWiA zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Nowe przepisy od 15 września
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pochodzi z 24 sierpnia 2026 roku, a w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone 31 sierpnia.
Przepisy wejdą w życie 15 września 2026 roku.
Nie chodzi przy tym o stworzenie zupełnie nowych wykroczeń. Rozporządzenie przede wszystkim rozszerza katalog wykroczeń, za które strażnicy miejscy i gminni będą mogli samodzielnie nakładać grzywny w drodze mandatu karnego.
I właśnie lista zmian jest najciekawsza.
Zdjęcie może skończyć się interwencją
Jedna z nowych pozycji dotyczy art. 683a ust. 1 i 2 ustawy o obronie Ojczyzny.
W praktyce chodzi o naruszenie przepisów dotyczących fotografowania, filmowania lub utrwalania wizerunku określonych obiektów oznaczonych zakazem fotografowania. Po zmianie również straż miejska lub gminna otrzyma możliwość nałożenia mandatu za objęte rozporządzeniem wykroczenie.
To szczególnie interesujące w obecnym czasie, kiedy na drogach można spotkać wojskowe transporty, a kwestia publikowania zdjęć infrastruktury i obiektów wojskowych regularnie powraca w komunikatach służb.
Nie wykonasz polecenia strażnika? Tutaj też następuje zmiana
Do katalogu dodano również art. 65a Kodeksu wykroczeń.
Dotyczy on niestosowania się do wydawanych na podstawie prawa poleceń funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, a także strażnika gminnego czy miejskiego, jeżeli polecenie służy m.in. wykonaniu określonych czynności służbowych.
Po wejściu rozporządzenia w życie strażnicy otrzymają uprawnienie mandatowe także w tym zakresie.
Energetyki również znalazły się w nowych przepisach
Kolejna zmiana może zainteresować właścicieli sklepów i sprzedawców.
Rozporządzenie dodaje do katalogu art. 18d ust. 1 i 2 ustawy o zdrowiu publicznym. Chodzi o naruszenia przepisów dotyczących sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny.
W Polsce obowiązują ograniczenia dotyczące sprzedaży tzw. energetyków osobom poniżej 18. roku życia, a także ich sprzedaży w określonych miejscach. Od 15 września również ten obszar znajdzie się w katalogu spraw, w których strażnicy mogą nakładać mandaty.
Na liście również ochrona dzieci
To jeszcze nie koniec.
Do rozporządzenia wpisano także określone wykroczenie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
Zmiana dotyczy art. 23b ust. 1 tej ustawy.
Nowe kompetencje straży obejmują więc nie tylko typowe wykroczenia kojarzone z porządkiem na ulicach czy parkowaniem.
Są również sprawy sanitarne
Katalog został rozszerzony także o określone naruszenie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Rozporządzenie wskazuje art. 50 pkt 2 w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
To kolejny przykład pokazujący, jak szeroki jest zakres zmian.
W rozporządzeniu znalazły się ponadto przepisy dotyczące zdrowia zwierząt.
Straż miejska nie będzie zajmowała się już tylko źle zaparkowanymi samochodami
Dla przeciętnego mieszkańca właśnie to może być najbardziej zaskakujące.
Straż miejska kojarzona jest przede wszystkim z parkowaniem, porządkiem publicznym, odpadami czy interwencjami dotyczącymi lokalnych przepisów.
Od 15 września katalog spraw, w których strażnik może zakończyć interwencję mandatem, będzie jednak szerszy.
Obejmie m.in. określone wykroczenia związane z:
niepodporządkowaniem się poleceniom, zakazem fotografowania określonych obiektów, sprzedażą energetyków, ochroną małoletnich, przepisami sanitarnymi oraz zdrowiem zwierząt.
Rozporządzenie jest już opublikowane
To nie jest projekt ani zapowiedź.
Akt został opublikowany jako Dz.U. 2026 poz. 1148. Oficjalna baza ISAP wskazuje datę wejścia w życie na 15 września 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.