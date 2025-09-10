Polacy nie wierzą, że teraz będą płacić za to podatek. Wcześniej nie było o tym mowy
Od stycznia 2025 roku fiskus ma oko na te urządzenia. Nowe przepisy podatkowe wprowadzają możliwość opodatkowania takich systemów – ale nie wszystkich. Niektórzy mogą spać spokojnie, podczas gdy inni powinni sprawdzić swoje instalacje.
Rewolucja w podatku od nieruchomości dotknęła nie tylko ogrodzenia i fotowoltaikę. Nowelizacja ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, która obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku, wprowadziła zmiany w definicji budowli – i tu pojawiły się kamery monitoringu.
Twój domowy monitoring jest bezpieczny
Właściciele domów jednorodzinnych, mieszkań i wspólnot mieszkaniowych mogą odetchnąć z ulgą. Jeśli monitoring jest instalowany na prywatnej posesji, to niezależnie od tego, czy posiada elementy budowlane, nie będzie podlegał opodatkowaniu.
Kluczowa zasada brzmi: opodatkowaniu podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Monitoring służący wyłącznie celom prywatnym – ochronie domu czy podwórka – pozostaje poza systemem podatkowym.
Kamery zamontowane na budynkach nie będą uznawane za budowle i nie podlegają opodatkowaniu. To dotyczy typowych instalacji domowych – kamery przykręconej do ściany domu, zamontowanej na płocie czy garażu.
Przedsiębiorcy muszą liczyć się z dodatkowym kosztem
Firmy stoją przed zupełnie inną sytuacją. Zatem podatek od nieruchomości zapłacą tylko właściciele firm, którzy wykorzystują kamery w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Najważniejsze jest to, jak system został zamontowany. Monitoring zamontowany na specjalnych konstrukcjach wsporczych (np. masztach, słupach) może być uznany za budowlę i podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca płaci podatek nie za same kamery, ale za konstrukcje na których są zamontowane. Urządzenia, te, jeśli są zamontowane na specjalnych, osobnych od budynku stojakach czy słupach, mogą wpisywać się w definicję budowli w nowym w prawie.
Które firmy zapłacą najwięcej
Szczególnie narażone są przedsiębiorstwa z rozbudowanymi systemami zabezpieczeń. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których monitoring jest zintegrowany z systemami ochrony, takimi jak bramy wjazdowe, wieże obserwacyjne czy niezależne konstrukcje wymagające fundamentów.
Portal Forsal.pl podaje przykłady firm, które mogą zostać objęte opodatkowaniem: sklepy z kamerami na wysokich masztach w parkingach, magazyny z systemami wewnętrznymi kamerami zewnętrznymi na słupach, zakłady przemysłowe z kamerami monitorującymi obwodnicę.
Elementy konstrukcyjne systemów monitoringu, takie jak słupy, maszty czy fundamenty, mogą być uznane za budowle, zwłaszcza jeśli są związane z działalnością gospodarczą.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli jesteś właścicielem domu – nie musisz się martwić. Kamery na ścianie domu, na płocie czy w garażu pozostają bez podatku. To dotyczy także wspólnot mieszkaniowych z monitoringiem na klatkach schodowych.
Jeśli prowadzisz firmę – sprawdź jak zamontowany jest twój monitoring. Kamery przykręcone do budynku firmy nie generują dodatkowego podatku. Problem powstaje, gdy masz kamery na osobnych słupach, masztach czy konstrukcjach wymagających fundamentów.
Najlepiej skonsultować się z doradcą podatkowym, szczególnie gdy monitoring obejmuje:
– Kamery na wysokich masztach w parkingach
– Systemy wewnętrzne na osobnych konstrukcjach
– Zintegrowane systemy z bramami i barierami
– Wieże obserwacyjne czy punkty kontrolne
Praktyczne porady dla przedsiębiorców
Przedsiębiorcy powinni zweryfikować, czy ich systemy spełniają nowe kryteria i w razie wątpliwości skonsultować się z doradcą podatkowym.
Pierwszy krok to sprawdzenie sposobu montażu każdej kamery w firmie. Jeśli większość jest zamontowana bezpośrednio na budynkach – dodatkowy podatek prawdopodobnie nie będzie obowiązywał.
Drugi krok to ocena konstrukcji wsporczych. Kamery na słupach betonowych wkopanych w ziemię, na masztach z fundamentami czy konstrukcjach spawanych do gruntu mogą generować obowiązek podatkowy.
Trzeci krok to analiza integracji z innymi systemami. Jeśli monitoring jest połączony z bramami, szlabanami czy innymi elementami infrastruktury firmy, ryzyko opodatkowania rośnie.
Ile kosztuje podatek od monitoringu? Konkretne kwoty
Tomasz prowadzi warsztat samochodowy w Pruszkowie. Zamontował system monitoringu na trzech betonowych słupach o powierzchni podstawy 0,5 metra kwadratowego każdy. Stawka podatku od budowli w jego gminie wynosi 23,47 zł za metr kwadratowy. Rocznie zapłaci więc około 35 złotych podatku od monitoringu (1,5 m² x 23,47 zł).
Inaczej wygląda sytuacja firmy logistycznej z rozbudowanym systemem kamer na 15 masztach o podstawie 1 metra kwadratowy każdy. Tam roczny koszt to już około 350 złotych.
Wysokość podatku zależy od stawek ustalonych przez gminy, które mogą się znacznie różnić. W większych miastach stawki sięgają nawet 30 złotych za metr kwadratowy, podczas gdy w małych gminach to około 15-20 złotych.
Mogą zdarzyć się sytuacje, w których budynek, budowla, urządzenie budowlane albo urządzenie techniczne zostanie zakwalifikowane inaczej niż dotychczas, co może spowodować zmianę wysokości obciążenia podatkowego.
Podatek naliczany jest od powierzchni zajmowanej przez fundamenty lub konstrukcje wsporcze. W przypadku monitoringu liczy się powierzchnia zajmowana przez każdy słup, maszt czy konstrukcję wymagającą fundamentu.
Ministerstwo może wydać dodatkowe wyjaśnienia
Eksperci wskazują, że problematyczne zapisy dotyczące podatku od nieruchomości mogą skłonić Ministerstwo Finansów do wydania dodatkowych objaśnień lub zmian w interpretacji przepisów.
Podobnie jak w przypadku kontrowersji wokół opodatkowania ogrodzeń, praktyka stosowania nowych regulacji może przynieść nieoczekiwane skutki. Nie można wykluczyć, że w przyszłości pojawią się nowe interpretacje lub decyzje sądów administracyjnych.
Szczegółowa kwalifikacja będzie zależeć od rozwiązania technicznego każdego systemu monitoringu.
Co robić, jeśli nie złożyłeś deklaracji?
Przedsiębiorcy, którzy nie uwzględnili w swoich deklaracjach nowych zasad opodatkowania monitoringu, mogą jeszcze złożyć korektę. Urząd skarbowy może jednak naliczyć odsetki za zwłokę, jeśli okaże się, że podatek był zaniżony.
Prawidłowe opodatkowanie majątku zgodne z nowymi przepisami jest istotne dla uniknięcia problemów prawnych i powstania dodatkowych kosztów.
Jeśli firma ma wątpliwości co do klasyfikacji swojego systemu monitoringu, najlepiej jak najszybciej skonsultować się z doradcą podatkowym. Późniejsze wykrycie nieprawidłowości przez urząd może skutkować dodatkowymi karami.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.