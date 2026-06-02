Polacy oszczędzają wodę na potęgę. Niektórzy boją się nawet myć naczynia
Próbowała to zrobić Warszawa w 2021 roku – i po kilku miesiącach wycofała się pod presją spółdzielni i mieszkańców. Teraz to samo wprowadza Zakopane, a to nie jest jedyne miasto, które ma zamiar wprowadzić tę metodę.
Dlaczego gminy w ogóle chcą liczyć śmieci od wody
W Polsce każda gmina samodzielnie decyduje, jak naliczać opłatę za odbiór odpadów. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.) daje samorządom 4 metody do wyboru: od liczby zadeklarowanych mieszkańców, od powierzchni lokalu, od gospodarstwa domowego lub od ilości zużytej wody.
Problem z metodą „od osoby” jest w Polsce powszechnie znany: właściciel mieszkania sam deklaruje, ile osób w nim mieszka – i może tę liczbę zaniżać. Urząd nie ma prostego narzędzia weryfikacji. W Zakopanem problem przybiera formę skrajną: właściciele apartamentów wynajmowanych turystom deklarują jednego mieszkańca, podczas gdy w sezonie przebywa tam kilka osób. Efektem są faktury wyrównawcze wysyłane całym wspólnotom za 5 lat wstecz, co wywołało protesty m.in. na ul. Witkiewicza.
Metoda wodna ma ten problem rozwiązać – wodomierze nie kłamią. Ile wody zużywasz, tyle pośrednio produkujesz odpadów. Dane są twarde, obiektywne i trudne do sfałszowania.
Warszawa: wdrożyła w 2021 roku, wycofała się po kilku miesiącach
W październiku 2020 r. Rada Warszawy przyjęła uchwałę o przejściu na metodę wodną. Od 1 kwietnia 2021 r. opłata miała być liczona według średniego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy – stawka 12,73 zł za metr sześcienny. Wiceprezydent Michał Olszewski argumentował, że to jedyna sprawiedliwa metoda, bo pozwala odzwierciedlić realną liczbę osób korzystających z lokalu.
System zadziałał – przez kilka miesięcy. Potem posypały się problemy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zakwestionowała uchwałę i skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jeszcze przed jej wejściem w życie. Stołeczne spółdzielnie mieszkaniowe oprotestowały nowe zasady – zarówno ze względu na techniczne trudności w rozliczeniach, jak i na rosnące rachunki niektórych lokatorów. Mieszkańcy skarżyli się, że nie rozumieją, jak naliczana jest opłata.
Ratusz przyznał w rozmowie z TVN Warszawa: – System oparty na ilości zużytej wody budzi kontrowersje, mieszkańcy nie rozumieją w jaki sposób to jest naliczane, ponadto w międzyczasie Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która i tak zmusza nas do przyjęcia nowych uchwał. Nie mówiąc już o tym, że „metoda wodna” została oprotestowana przez spółdzielnie mieszkaniowe i sprawa jest w sądzie administracyjnym.
Warszawa wycofała się z metody wodnej jeszcze w 2021 r. i przeszła na opłatę od gospodarstwa domowego – ryczałt za cały lokal, niezależnie od zużycia wody i liczby osób. Tą metodą rozlicza mieszkańców do dziś.
Ile płacą warszawiacy teraz – i dlaczego rachunki skoczyły od kwietnia 2026
Aktualne stawki w Warszawie obowiązują od 1 kwietnia 2026 r. – to powrót do poziomów sprzed czasowej obniżki z 2024-2025 r. Ratusz tłumaczy, że cena za tonę odbieranych odpadów jest wyższa o ok. 40 proc. w stosunku do poprzednich lat, co wymusiło przywrócenie pełnych stawek.
Dla mieszkańców bloków stawka wynosi 85 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe – o 25 zł więcej niż podczas obniżki (60 zł). Właściciele domów jednorodzinnych płacą 107 zł – o 16 zł więcej niż w poprzednim okresie (91 zł). Ulga za kompostowanie bioodpadów w domku wynosi 9 zł. Osoby niestosujące segregacji mogą zapłacić nawet dwukrotność stawki podstawowej – 170 zł.
Zmiana jest automatyczna – mieszkańcy nie musieli składać nowych deklaracji. Zawiadomienia o powrocie wyższych stawek trafiły do lokatorów za pośrednictwem wspólnot i spółdzielni.
Zakopane chce zrobić to, z czego Warszawa się wycofała – ale z jedną kluczową różnicą
Projekt uchwały Zakopanego z 13 maja 2026 r. jest ostrożniejszy niż warszawska uchwała z 2020 r. Miasto proponuje model hybrydowy: metoda wodna obejmie wyłącznie wspólnoty mieszkaniowe, gdzie problem nieujawnionych turystów jest największy. Domy jednorodzinne i firmy pozostaną przy rozliczeniu „od osoby”.
Jak tłumaczy wiceburmistrz Bartłomiej Bryjak w rozmowie z „Gazetą Krakowską”: metoda wodna dla wspólnot to jedyny sposób, by objąć systemem faktycznych użytkowników lokali – w tym turystów generujących odpady, którzy nie figurują w żadnej deklaracji.
Opłata dla całego budynku ma być wyliczana na podstawie rocznego zużycia wody z głównego wodomierza, a wspólnota samodzielnie zdecyduje, jak rozdzielić koszty między lokatorów. W nowych budynkach bez historii zużycia miasto przyjmie początkowo średnią 3 m³ na osobę miesięcznie – po roku rozliczenia będą oparte na faktycznych odczytach.
Jednocześnie Zakopane planuje podwyżkę stawki z 28 do 32 zł miesięcznie oraz zwiększenie limitu odpadów z 180 do 240 litrów na osobę. Przewidziano zniżki: 15 proc. dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i wyższą ulgę za kompostowanie – z 1 zł do 4 zł miesięcznie.
Panika o „płaceniu za każdy litr” – skąd się bierze i czy jest uzasadniona
W Augustowie, Tomaszowie Mazowieckim i Gorzowie Wielkopolskim po wprowadzeniu metody wodnej pojawiały się doniesienia o ponad 100-procentowych wzrostach rachunków. Część tych historii wynikała z nieporozumienia: mieszkańcy myśleli, że opłata rośnie proporcjonalnie do każdego dodatkowego litra wody – tymczasem nalicza się ją od łącznego zużycia według ustalonej stawki za metr sześcienny.
Realne ryzyko wzrostu rachunku dotyczy konkretnej grupy: osób, które dotychczas zaniżały liczbę mieszkańców. Jeśli w mieszkaniu faktycznie mieszkają 3 osoby, a deklarowana była 1 – metoda wodna automatycznie „ujawni” wyższe zużycie i wyższy rachunek. Uczciwie deklarujący mieszkańcy – w tym single i pary – mogą natomiast w niektórych przypadkach zyskać na przejściu na metodę wodną.
Eksperci od gospodarki odpadami wskazują też na efekt uboczny, który zaskoczył niektóre gminy: w miejscowościach stosujących metodę wodną zużycie wody spadło średnio o ok. 10 proc. – nie dlatego, że ludzie przestali się myć, ale głównie dzięki uszczelnieniu instalacji i wymianie cieknących kranów.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak sprawdzić ile płacisz i czy może być drożej
1. Jeśli mieszkasz w Warszawie w bloku – od 1 kwietnia 2026 r. płacisz 85 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe. Zmiana nastąpiła automatycznie, nie trzeba składać nowych deklaracji. Szczegóły na warszawa19115.pl.
2. Sprawdź, jaką metodą liczy twoja gmina. Ryczałt „od gospodarstwa domowego” jak w Warszawie, metoda „od osoby” czy metoda wodna – to trzy zupełnie różne podstawy wyliczeń. Twoja uchwała śmieciowa jest publiczna i dostępna w BIP gminy.
3. Jeśli twoja gmina planuje zmianę na metodę wodną – weź udział w konsultacjach. Uchwała musi być przyjęta przez radę gminy. Masz prawo zgłosić uwagi przed głosowaniem – i jak pokazuje przykład Warszawy, protesty mogą mieć realny skutek.
4. Oszczędzanie wody w metodzie wodnej realnie obniża rachunek. Perlatory na kranach, uszczelnienie instalacji, prysznic zamiast kąpieli – to nie tylko ekologia, ale też niższy rachunek za śmieci w gminach stosujących tę metodę.
5. Nie segregujesz? W Warszawie zapłacisz 170 zł zamiast 85 zł. Zasady segregacji nie zmieniły się – obowiązuje 5 frakcji. Błędna segregacja jest podstawą do nałożenia stawki karnej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.