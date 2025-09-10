Polacy popełniają ten błąd notorycznie. Jak ktoś zobaczy płacą 500 zł
Wrzucasz paragon to torby na zakupy, a potem w drodze do domu paragon do pojemnika na papier. Jeżeli zauważą to odpowiednie służby zapłacisz mandat.
Wielu Polaków błędnie zakłada, że paragony można wrzucać do pojemnika na papier. To poważny błąd, który może skutkować mandatem w wysokości nawet 500 złotych. Choć na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykły papier, paragony nie nadają się do recyklingu, a ich niewłaściwa segregacja może zaszkodzić środowisku.
Dlaczego paragony nie powinny trafiać do papieru?
Paragony drukowane są na papierze termicznym, który zawiera bisfenol A (BPA) – szkodliwy związek chemiczny mogący przenikać do recyklingowanego papieru. Jeśli papier z taką substancją trafiłby do ponownego wykorzystania, mógłby zanieczyścić opakowania na żywność lub inne produkty codziennego użytku.
Nie tylko paragony stanowią problem. Do niebieskiego pojemnika na papier nie wolno wrzucać także zabrudzonych ręczników papierowych, chusteczek higienicznych czy tłustych opakowań po jedzeniu.
Jak prawidłowo segregować paragony?
Paragony należy wyrzucać do odpadów zmieszanych, czyli czarnego pojemnika. Wraz z nimi powinny tam trafić także inne trudne do recyklingu odpady papierowe, takie jak:
- zużyte chusteczki higieniczne,
- zabrudzone ręczniki papierowe,
- tłuste pudełka po pizzy,
- papier powlekany folią lub laminowany.
Jak rozpoznać papier termiczny?
Aby upewnić się, że mamy do czynienia z papierem termicznym, wystarczy przeprowadzić prosty test. Wystarczy przejechać paznokciem po powierzchni paragonu – jeśli pojawi się ciemny ślad, oznacza to, że jest to papier termiczny, który nie nadaje się do recyklingu.
Co grozi za niewłaściwą segregację?
Nieprawidłowe wyrzucanie odpadów może skutkować nie tylko zanieczyszczeniem surowców wtórnych, ale także karą finansową. Wyrzucenie paragonów do pojemnika na papier może skutkować mandatem w wysokości do 500 złotych.
Dodatkowo, jeśli odpady zostaną źle posegregowane, cała partia papieru może trafić na składowisko zamiast do recyklingu, co negatywnie wpływa na środowisko.
Odpowiednie sortowanie odpadów to nie tylko kwestia przepisów, ale także realny wpływ na ochronę środowiska. Prawidłowy recykling:
- pozwala ograniczyć wycinkę drzew na potrzeby produkcji papieru,
- zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska,
- redukuje zużycie energii i emisję CO₂.
We Włoszech to poważne przestępstwo
Może trudno w to uwierzyć, ale we Włoszech powinniśmy zawsze brać paragony i przez pewien czas nie wyrzucać ich w ogóle. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o segregację.
We Włoszech paragon fiskalny (scontrino fiscale) to dokument potwierdzający sprzedaż i podstawowe narzędzie kontroli podatkowej. Sprzedawca ma obowiązek go wystawić, a klient – odebrać i zachować przynajmniej do momentu opuszczenia sklepu czy lokalu. Brak paragonu może oznaczać, że transakcja nie została zarejestrowana w kasie, a sprzedawca unika podatków. Dlatego kontrole skarbowe często dotyczą właśnie tego elementu.
Włoskie przepisy są surowe – jeśli klient wyjdzie ze sklepu lub restauracji bez paragonu i zatrzyma go kontrola skarbowa, może zostać ukarany mandatem. Kara grozi nie tylko sprzedawcy, ale i kupującemu, który nie zachował dowodu zakupu. Zdarzały się przypadki, że funkcjonariusze sprawdzali osoby wychodzące z kawiarni czy sklepów i nakładali grzywny.
