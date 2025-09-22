Polacy ruszyli do bankomatów, kilometrowe kolejki. Maszyny opustoszały w godzinę. Lepiej przygotować się na przyszłość
W sobotę 13 września Polska przekonała się, jak kruchy jest fundament naszej codzienności. Gdy około południa przestały działać karty i BLIK, miliony ludzi rzuciły się do bankomatów wypłacając maksymalne limity. To mogło być ostrzeżenie przed czymś znacznie gorszym.
Sobota 13 września 2025 roku przejdzie do historii jako dzień, który obnażył naszą całkowitą zależność od technologii płatniczej. Około godziny 12:00 terminale płatnicze w całym kraju jednocześnie odmówiły posłuszeństwa. Słowo „odrzucona” stało się najczęściej słyszaną frazą tego dnia.
Panika w sklepach, szturm na bankomaty
Reakcja społeczeństwa była natychmiastowa. Jak informuje RMF FM, z całego kraju docierały sygnały o utrudnieniach w płatnościach kartami, a portal Downdetector odnotował lawinowy wzrost zgłoszeń problemów z kartami VISA i Mastercard.
W sklepach Lidl, Rossmann i innych sieciach handlowych pojawiły się kartki informujące o możliwości płatności wyłącznie gotówką. Klienci z pełnymi wózkami musieli podejmować błyskawiczne decyzje – co jest naprawdę niezbędne, a co można zostawić.
Kolejki przed bankomatami tworzyły się błyskawicznie. Każdy wypłacał maksymalne dzienne limity – najczęściej 1500-2000 złotych. Bankomaty opustoszały już po pierwszej godzinie oblężenia. W wielu miejscach kolejki liczyły po 20-30 osób, a ludzie dzielili się informacjami o lokalizacjach innych, potencjalnie czynnych urządzeń.
Stacje benzynowe jak z filmu katastroficznego
Szczególnie dramatyczne sceny rozgrywały się na stacjach paliw. Kierowcy zatankowali pojazdy, dopiero później odkrywając niemożność zapłacenia. Właściciele stacji byli zmuszeni do zapisywania danych osobowych klientów i zaufania im na słowo co do przyszłej płatności.
To był prawdziwy test społecznego zaufania. W małych sklepach osiedlowych właściciele, znający swoich stałych klientów, częściej decydowali się na „kredytowanie” zakupów. Fraza „będę pani winien” padała wielokrotnie tego dnia.
W restauracjach i kawiarniach klienci, którzy już skończyli posiłek, stawali przed dylematem – zostać jako „zakładnicy” do czasu naprawy systemu, czy pobiec po gotówkę, ryzykując oskarżenie o próbę ucieczki bez płacenia.
Druga awaria w tym roku. Eksperci ostrzegali
Jak informuje Wirtualna Polska, awaria dotyczyła firmy eService, jednego z największych operatorów płatności w Polsce. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokajał, że nic nie wskazuje na atak z zewnątrz, podkreślając jednocześnie trwającą analizę przyczyn.
Jednak kluczowy jest fakt, że to już druga tego typu sytuacja w 2025 roku – podobne problemy dotknęły Polskę w marcu. Oznacza to, że polski system płatności elektronicznych może być bardziej podatny na awarie, niż się wydawało.
Około godziny 15:00 eService ogłosił naprawę usterki. „Wszystkie funkcjonalności już działają poprawnie. Przepraszamy za niedogodności” – poinformowała firma na Facebooku. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził przywrócenie płatności kartami i BLIK-iem.
Co to oznacza dla Ciebie
Sobotnie wydarzenia pokazały fundamentalną prawdę: żyjemy w cyfrowej bańce gotowej pęknąć w każdej chwili. Osoby posiadające gotówkę w portfelu praktycznie nie odczuły skutków awarii, podczas gdy ci polegający wyłącznie na płatnościach elektronicznych musieli opuszczać sklepy z pustymi rękami.
W kraju, gdzie większość transakcji odbywa się bezgotówkowo, każda awaria ma moc sparaliżowania gospodarki. Wystarczyły trzy godziny, by pokazać, jak nieprzygotowani jesteśmy na powrót do świata, w którym pieniądz ma fizyczną postać.
Jeśli pracujesz w zawodzie wymagającym stałej mobilności – kierowca, przedstawiciel handlowy, serwisant – całkowite poleganie na płatnościach elektronicznych może cię pewnego dnia unieruchomić. Zatankowanie auta na stacji bez gotówki w portfelu może oznaczać utknięcie w miejscu.
Praktyczne przygotowanie na kolejne awarie
Europejskie banki centralne, szczególnie w krajach gdzie transakcje gotówkowe praktycznie zanikły – jak Holandia czy Szwecja – rekomendują utrzymywanie w domu rezerwy gotówkowej 600-800 euro na osobę tygodniowo.
W polskich realiach eksperci finansowi zalecają utrzymywanie rezerwy od 500 do 1000 złotych w domu na przypadek podobnych kryzysów. To kwota, która pozwoli przetrwać kilka dni bez dostępu do bankowości elektronicznej.
Praktyczne przygotowanie na przyszłe awarie obejmuje noszenie przy sobie minimum 200-300 złotych gotówki, regularne sprawdzanie stanu portfela, monitorowanie komunikatów banków o planowanych pracach technicznych oraz zapisanie numerów infolinii bankowych.
Warto też przemyśleć swoje nawyki zakupowe. Tygodniowe zakupy spożywcze za 400-500 złotych w przypadku awarii oznaczają konieczność wypłacenia gotówki lub rezygnację z większości produktów.
System płatniczy wymaga zmian
Sobotnia awaria obnażyła słabość polskiego systemu płatniczego. Koncentracja obsługi u kilku największych operatorów oznacza, że awaria jednej firmy może sparaliżować pół kraju. W tym przypadku problemy eService wpłynęły na funkcjonowanie terminali w tysiącach punktów sprzedaży.
Podobne sytuacje zdarzają się też w innych krajach europejskich, ale rzadziej prowadzą do tak masowej paniki. Różnica polega na przygotowaniu społeczeństwa – w krajach nordyckich większość ludzi nawet przy dominacji płatności bezgotówkowych zachowuje podstawowe rezerwy gotówkowe.
Banki centralne w Europie coraz częściej ostrzegają przed ryzykami związanymi z całkowitą digitalizacją płatności. Paradoksalnie, kraje najbardziej zaawansowane technologicznie – jak Estonia czy Finlandia – utrzymują alternatywne systemy płatności na wypadek cyberataków czy awarii infrastruktury.
Lekcja dla przyszłości
Najważniejsza lekcja z 13 września brzmi: technologia zawodzi, ale gotówka nigdy nie potrzebuje internetu do funkcjonowania. W dobie coraz częstszych cyberataków, awarii infrastruktury i niepewności geopolitycznej, utrzymywanie rezerw gotówkowych staje się elementem osobistego bezpieczeństwa finansowego.
Warto też zwrócić uwagę na własne nawyki płatnicze. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio miałeś w portfelu więcej niż 50 złotych gotówki, prawdopodobnie jesteś nieprzygotowany na następną awarię systemu płatniczego.
Sobota pokazała również, jak ważna jest solidarność społeczna w kryzysie. Sklepy udzielające „kredytu” swoim stałym klientom, właściciele stacji zapisujący dane klientów zamiast wzywania służb, sąsiedzi pożyczający sobie gotówkę – to wszystko buduje odporność społeczną na tego typu sytuacje.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.