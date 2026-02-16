Polacy trzymają telefony coraz dłużej. Wymieniamy z dwóch powodów
Premiera nowego smartfona już nie wystarczy, by skusić Polaków do wymiany telefonu. Według najnowszych badań coraz więcej użytkowników korzysta ze swoich smartfonów ponad 3 lata, a głównym powodem zakupu nowego urządzenia jest awaria, a nie chęć posiadania najnowszego modelu. To wyraźny zwrot w podejściu do technologii mobilnej.
Co drugi Polak czeka z wymianą ponad 3 lata
Raport Smart Barometr 2025, opracowany przez IQS dla bolttech, przynosi zaskakujące wnioski. 16% Polaków używa obecnie tego samego smartfona przez ponad 3 lata, podczas gdy w 2022 takich osób było tylko 9%. To wzrost o 7 punktów procentowych w zaledwie kilka lat.
Jeszcze bardziej wymowne są dane dotyczące dwuletniego cyklu użytkowania. 35% Polaków trzyma swój telefon ponad 2 lata, co stanowi znaczący odsetek rynku. Blisko trzy czwarte użytkowników smartfonów (73%) korzysta na co dzień wyłącznie z jednego urządzenia, a liczba osób używających dwóch telefonów spadła z 23% w 2022 do 18% obecnie.
Podobne trendy pokazują inne badania. Według ankiety przeprowadzonej przez Xiaomi Polska we współpracy z agencją YOTTA, 39% Polaków decyduje się na zakup nowego smartfona dopiero wtedy, gdy dotychczas używany się psuje. Kolejne 31% wymienia telefon raz na 3 lata lub rzadziej, a 28% robi to raz na 2-3 lata. Zaledwie 3% ankietowanych wymienia urządzenie co roku.
Bateria i awaria, nie premiera flagowca
Polacy wyraźnie zmienili powody, dla których kupują nowe telefony. Według Raportu Smart Barometr 2025 głównym motywatorem zakupu jest awaria urządzenia – wskazało ją 47% badanych. Na drugim miejscu znalazła się kondycja baterii (44%), a na trzecim uszkodzenia fizyczne telefonu.
Te dane pokazują zasadniczy zwrot w zachowaniach konsumentów. Premierę nowego modelu jako główny powód wymiany wskazuje obecnie zaledwie 4% Polaków, podczas gdy atrakcyjna oferta od operatora przekonuje 17% użytkowników. To zupełnie odwrotna proporcja niż jeszcze kilka lat temu, gdy wiele osób wymieniało telefon po prostu dlatego, że producent wypuścił nową generację.
Badanie przeprowadzone w 2022 przez portal rankomat.pl potwierdza te wnioski. Uszkodzenie telefonu jako powód wymiany wskazało 28% ankietowanych, problemy z płynną pracą – 20%, a zakończenie umowy z operatorem – 14%. Zaledwie 3% deklarowało, że wymienia telefon w momencie premiery nowej generacji posiadanego urządzenia.
Tysiąc złotych za telefon to nowa normalność
Budżet przeznaczany na zakup smartfona również zmienił się w ostatnich latach. Według badania Xiaomi i YOTTA, 54% Polaków jest gotowych przeznaczyć na nowy telefon od 500 do 1500 zł. To najliczniejsza grupa konsumentów, która szuka urządzeń ze średniej półki cenowej.
24% ankietowanych deklaruje budżet od 1500 do 2500 zł, a kolejne 10% od 2500 do 3500 zł. Większe kwoty na zakup smartfona jest gotowych przeznaczyć znacznie mniej osób – tylko 5% wskazało przedział od 3500 do 4500 zł, następne 5% od 4500 do 5500 zł, 1% od 5500 do 6500 zł i 2% ponad 6500 zł.
Co ciekawe, jedna trzecia Polaków deklaruje, że ich obecny telefon jest wart więcej niż 1000 zł, co oznacza, że większość korzysta z tańszych smartfonów. Flagowce, mimo że bardzo pożądane, wciąż stanowią niewielki odsetek urządzeń, które Polacy faktycznie kupują.
Dlaczego przestaliśmy gonić za nowinkami
Przemysław Kuraczyk, Business Growth Director w IQS, wyjaśnia przyczyny tego zjawiska. „Te dane jasno pokazują, że Polacy coraz częściej kupują smartfony „z konieczności”. Taki wynik może świadczyć o kilku równoległych zjawiskach. Po pierwsze, wzrost cen urządzeń – szczególnie w segmencie premium – zmienia ekonomiczne uzasadnienie częstej wymiany. Po drugie, konsumenci oczekują dziś od smartfona większej trwałości i niezawodności, co przekłada się na dłuższy cykl życia produktu. Po trzecie, rynek nasyca się technologicznie – różnice między kolejnymi generacjami urządzeń są mniej odczuwalne, co również osłabia potrzebę szybkiej wymiany” – powiedział w rozmowie z Computerworld.
Ceny flagowych smartfonów regularnie przekraczają 5000 zł, a w przypadku topowych modeli iPhone’ów czy Samsungów Galaxy Ultra mogą sięgać nawet 7000-8000 zł. To kwoty, które zmuszają do przemyślenia decyzji zakupowej i dłuższego korzystania z posiadanego sprzętu.
Jednocześnie smartfony sprzed kilku lat wciąż sprawnie działają. Postęp technologiczny wyhamował na tyle, że różnica między modelem z 2023 a 2026 roku nie jest już tak drastyczna jak jeszcze dekadę temu. Większość użytkowników korzysta głównie z mediów społecznościowych, komunikatorów i przeglądarki internetowej – funkcji, z którymi świetnie radzą sobie nawet telefony sprzed 3-4 lat.
Trzyletni cykl nowym standardem na świecie
Polski trend wpisuje się w globalne zmiany. Badanie przeprowadzone przez portal Android Authority w styczniu 2026, w którym wzięło udział ponad 5200 osób, pokazuje, że blisko połowa ankietowanych decyduje się na nowy smartfon najwcześniej po 3 latach. Dwuletni cykl wymiany, który jeszcze niedawno uchodził za rynkowy standard, wskazało zaledwie 15% respondentów.
Drugą co do wielkości grupę stanowią użytkownicy kupujący nowy telefon dopiero wtedy, gdy stary przestanie działać – taką odpowiedź wybrała jedna trzecia badanych. Na coroczną wymianę urządzenia decyduje się jedynie 5% ankietowanych, głównie entuzjaści technologii, testerzy oraz osoby korzystające z ofert operatorów umożliwiających częste zmiany urządzeń.
Operatorzy komórkowi też zaczęli dostosowywać swoje oferty do nowej rzeczywistości. Coraz częściej umowy zawierane są na 36 miesięcy zamiast standardowych 24, co wydłuża cykl życia smartfona i zmniejsza presję na częstą wymianę.
Android króluje, ale iOS zyskuje
W polskich telefonach nadal dominuje system Android, który stanowi 85-86% rynku. iOS jest używany przez 12% Polaków. Co ciekawe, użytkownicy iPhone’ów wykazują większą świadomość alternatywnych modeli użytkowania – 31% z nich zna możliwość wynajmu sprzętu, podczas gdy ogólnie w populacji tylko 21% słyszało o takiej opcji.
W codziennym użytkowaniu smartfonów coraz większą rolę odgrywa ekosystem urządzeń. Ponad połowa Polaków (55%) korzysta ze słuchawek bluetooth, 43% integruje smartfon z telewizorem, a 37% używa smartwatcha. To ogromne zmiany – jeszcze w 2022 integracja z telewizorem wynosiła zaledwie 1%, podobnie jak połączenia z systemami samochodowymi, z których obecnie korzysta 32% badanych.
Co zrobić, żeby telefon służył dłużej
Jeśli chcesz maksymalnie wydłużyć życie swojego smartfona, kilka prostych zasad może znacząco wpłynąć na jego trwałość. Przede wszystkim zadbaj o baterię – unikaj pełnych cykli rozładowania i ładowania, czyli nie dopuszczaj do spadku poniżej 20% ani nie trzymaj telefonu na ładowarce przez całą noc na 100%. Większość nowoczesnych smartfonów radzi sobie z tym automatycznie, ale warto mieć tę zasadę w pamięci.
Regularnie aktualizuj system operacyjny i aplikacje – to nie tylko kwestia nowych funkcji, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i optymalizacji wydajności. Producenci wydają poprawki, które mogą znacząco poprawić działanie starszych modeli.
Zainstaluj etui i szkło ochronne. To banalna rada, ale fizyczne uszkodzenia wciąż są trzecią najczęstszą przyczyną wymiany telefonu. Solidna obudowa za 50-100 zł może uchronić przed wydaniem kilku tysięcy na nowy sprzęt.
Pamiętaj też o czyszczeniu pamięci telefonu. Regularnie usuwaj niepotrzebne aplikacje, zdjęcia i filmy, które zajmują miejsce i spowalniają działanie systemu. Wiele aplikacji działa w tle i pobiera zasoby, nawet gdy ich nie używasz.
Jeśli zauważysz, że bateria trzyma coraz krócej, rozważ jej wymianę w autoryzowanym serwisie zamiast kupna nowego telefonu. Koszt wymiany baterii to zwykle 150-400 zł, co jest znacznie korzystniejsze niż wydanie kilku tysięcy na nowy sprzęt, zwłaszcza jeśli reszta telefonu działa bez zarzutu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.