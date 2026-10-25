Polacy zawstydzili Europę pod względem formy. Zaskakujący raport o wszystkim decyduje jednak stan portfela

25 października 2026 16:58 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Wbrew obiegowym opiniom o kanapowym stylu życia, Polacy znaleźli się w ścisłej europejskiej czołówce pod względem codziennego ruchu. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że ruszamy się znacznie częściej niż przeciętny mieszkaniec Unii, a nasza młodzież bije na głowę rówieśników z Zachodu. Za imponującymi statystykami kryje się jednak zaskakująca prawidłowość, która bezpośrednio wiąże poziom sprawności z grubością portfela. Zobacz, jak wypadamy na tle kontynentu i co naprawdę napędza sportową rewolucję nad Wisłą!

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biegacz na bieżni
Fot. Pixabay

Polska w czołówce Unii: tylko 18 proc. dorosłych stroni od sportu

Znakomite wieści na temat zdrowia i nawyków Polaków przynosi najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), opracowany na podstawie świeżych danych Eurostatu w „Tygodniku Gospodarczym”. Wbrew stereotypom narzekającym na powszechny brak kondycji, w 2025 roku odsetek dorosłych mieszkańców Polski podejmujących aktywność fizyczną każdego dnia był wyraźnie wyższy od średniej dla całej Unii Europejskiej, a grupa osób zupełnie unikających ćwiczeń okazała się jedną z najmniejszych na kontynencie.

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Według wyliczeń PIE, w Polsce zaledwie 18,2 proc. dorosłych nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej poza obowiązkami zawodowymi. Daje to naszemu krajowi doskonałe, szóste miejsce wśród najaktywniejszych nacji Unii Europejskiej – wynik ten jest aż o 8,2 punktu procentowego lepszy niż unijna średnia. Bezwzględnymi liderami rankingu pozostają tradycyjnie kraje nordyckie: Szwecja, Finlandia oraz Dania, przy czym w tej ostatniej odsetek osób zupełnie nieaktywnych wynosi zaledwie 2,8 proc.

– Sytuacja w Polsce ulega systematycznej i wyraźnej poprawie. Jeszcze w 2022 roku odsetek osób stroniących od jakiegokolwiek ruchu był u nas o ponad 6 punktów procentowych wyższy – zwraca uwagę Łukasz Baszczak, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Młodzi Polacy deklasują rówieśników z Zachodu. Codzienny pot zamiast ekranu

Prawdziwym fenomenem na tle Europy okazuje się polska młodzież. Z danych PIE wynika, że w grupie wiekowej od 16 do 24 lat zaledwie 4,5 proc. młodych Polaków nie podejmuje w ciągu tygodnia żadnego wysiłku fizycznego. To wynik dwukrotnie lepszy niż jeszcze w 2022 roku i aż o niemal 11 punktów procentowych niższy od unijnej średniej dla tego przedziału wieku.

Imponująco prezentują się także statystyki regularności treningów w całym społeczeństwie:

  • 16,4 proc. dorosłych Polaków ćwiczy codziennie – wobec 14,5 proc. w skali całej Unii Europejskiej,
  • Wyższy od średniej unijnej jest w Polsce odsetek osób uprawiających sport przynajmniej raz w tygodniu – tendencja ta utrzymuje się we wszystkich grupach wiekowych,
  • Ćwiczenia kilka razy w tygodniu (ale nie codziennie) to jedyny wskaźnik, w którym Polacy plasują się minimalnie poniżej średniej unijnej.

Zależność portfela od formy: bogatsi ćwiczą ponad dwa razy częściej

Za optymistycznymi średnimi kryje się jednak głęboki podział ekonomiczny. Analiza PIE obnaża bezpośrednią korelację pomiędzy poziomem zamożności a dbałością o kondycję. Wśród najmniej zarabiających obywateli (dolny kwintyl dochodowy) aż 24,9 proc. osób nie podejmuje w czasie wolnym żadnej aktywności fizycznej. Z kolei w grupie 20 proc. najlepiej zarabiających Polaków odsetek „kanapowców” spada do zaledwie 10,4 proc..

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Eksperci podkreślają, że regularny sport wymaga nie tylko wolnego czasu, ale często również środków na karnety, sprzęt czy specjalistyczne zajęcia. Co ciekawe, mimo zauważalnej dysproporcji (14,5 pkt proc.), rozwarstwienie sportowe w Polsce jest i tak mniejsze niż przeciętnie w Unii Europejskiej, gdzie różnica w aktywności między najbogatszymi a najuboższymi wynosi aż 20 punktów procentowych.

Dobra kondycja obywateli to nie tylko kwestia samopoczucia, ale potężny czynnik makroekonomiczny. – Utrzymanie sprawności dzięki regularnym ćwiczeniom pomaga zachować wysoką produktywność i aktywność zawodową, redukując absencje chorobowe. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), brak aktywności fizycznej na świecie wygeneruje w dekadzie 2020–2030 gigantyczny koszt rzędu 300 miliardów dolarów – przypomina Baszczak. Ekspert ostrzega jednocześnie przed samozadowoleniem: choć większość Polaków deklaruje, że czuje się w świetnej formie, w wielu przypadkach to subiektywne, zbyt optymistyczne złudzenie.

Sportowa mapa stolicy: jak ruszają się Wola, Mokotów i Śródmieście?

Europejski trend rosnącej aktywności jest szczególnie jaskrawy na ulicach Warszawy, gdzie sport na dobre wpisał się w styl życia mieszkańców.

W stołecznym Śródmieściu, wzdłuż Bulwarów Wiślanych i w Parku Ujazdowskim, od świtu do późnego wieczora widać setki biegaczy oraz amatorów nordic walkingu, a obłożenie klubów fitness i siłowni bije rekordy. Podobnie sytuacja wygląda na Mokotowie, gdzie tereny Pola Mokotowskiego oraz parkowe alejki na Służewie i Stegnach stały się mekką rowerzystów, rolkarzy oraz rodzin uprawiających jogging. Z kolei w nowoczesnym zagłębiu korporacyjnym na Woli, wokół Ronda Daszyńskiego, sport traktowany jest przez pracowników biurowych jako niezbędny element higieny psychicznej – firmy masowo dofinansowują pakiety sportowe, a wolskie ścieżki rowerowe w godzinach szczytu pękają w szwach. W realiach Śródmieścia, Mokotowa i Woli wysoka aktywność fizyczna stała się nie tylko modą, ale standardem codziennego funkcjonowania.

Kluczowe dane o aktywności fizycznej Polaków (raport PIE i Eurostatu)

Zobacz zestawienie najważniejszych wniosków z analizy aktywności ruchowej:

  • Tylko 18,2% nieaktywnych – Polska zajmuje 6. miejsce w UE, osiągając wynik o 8,2 pkt proc. lepszy od unijnej średniej.
  • 16,4% ćwiczy codziennie – wyprzedzamy średnią Unii Europejskiej (14,5%).
  • Polska młodzież w elicie – zaledwie 4,5% osób w wieku 16–24 lata stroni od sportu (wobec 15% w UE).
  • Sport zależy od zarobków – nie ćwiczy 24,9% najmniej zarabiających i tylko 10,4% najbogatszych.
  • Koszty braku ruchu wg WHO – zaniechanie aktywności fizycznej pochłonie na świecie 300 mld USD w latach 2020–2030.
  • Aktywny styl życia na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – stołeczne parki i kluby fitness przeżywają oblężenie.

 

Źródło: PAP

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