W Warszawie będą rozdawać dynie za darmo! Wystarczy przyjść w poniedziałek. To nie koniec niespodzianek
Mieszkańcy Warszawy będą mieli okazję zdobyć jesienne dekoracje zupełnie za darmo. Już w poniedziałek, 26 października, Galeria Północna zaprasza po dynie, które dotychczas zdobiły jej dach. Tego samego dnia odbędzie się również rozdawanie kwiatów z miejskich terenów zielonych. To doskonała okazja, by przygotować dom na Halloween i wzbogacić swoją kolekcję roślin bez wydawania pieniędzy.
Darmowe dynie w Warszawie. Galeria Północna zaprasza mieszkańców
Jesień to czas, kiedy dynie pojawiają się nie tylko w kuchniach, ale również na balkonach, tarasach i przed wejściami do domów. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się przed Halloween, gdy służą do przygotowywania charakterystycznych lampionów.
W poniedziałek, 26 października, od godziny 10:00 Galeria Północna w Warszawie ma rozpocząć bezpłatne rozdawanie dyń, które wcześniej były częścią dekoracji Dyniowego Luna Parku na dachu centrum handlowego.
Zamiast wyrzucać sezonowe ozdoby, organizatorzy chcą przekazać część z nich mieszkańcom. Dynie będzie można zabrać do domu i wykorzystać do stworzenia jesiennych lub halloweenowych dekoracji.
To propozycja szczególnie atrakcyjna dla rodzin z dziećmi. Wspólne przygotowywanie dyniowych lampionów może być pomysłem na kreatywne spędzenie jesiennego popołudnia.
Nie podano, ile dyń zostanie udostępnionych ani czy obowiązuje limit na jedną osobę.
Nie tylko dynie. Warszawiacy dostaną również kwiaty za darmo
To jednak nie koniec poniedziałkowych atrakcji. Zgodnie z informacją opublikowaną przez profil The Warsaw / Новости Варшава, tego samego dnia zaplanowano również bezpłatne rozdawanie roślin.
Akcja ma rozpocząć się o godzinie 12:00 w Pawilonie Edukacyjnym Kamień przy ul. Wybrzeże Puckie 1 w Warszawie.
Do rozdania przewidziano rośliny, które wcześniej rosły na miejskich terenach zielonych. Wśród wymienionych gatunków znalazły się begonie, pelargonie i georginie, znane również jako dalie.
Dla miłośników ogrodnictwa to okazja do pozyskania nowych roślin bez ponoszenia kosztów ich zakupu. Część z nich, przy odpowiedniej pielęgnacji i zabezpieczeniu przed mrozem, może przetrwać zimę i ponownie zakwitnąć w przyszłym sezonie.
Gdzie i o której rozdają darmowe dynie i kwiaty?
Według opublikowanego komunikatu na poniedziałek, 26 października, zaplanowano dwie akcje:
|Godzina
|Miejsce
|Co można otrzymać?
|10:00
|Galeria Północna, Warszawa
|Dynie z jesiennej dekoracji
|12:00
|Pawilon Edukacyjny Kamień, ul. Wybrzeże Puckie 1
|Begonie, pelargonie, dalie i inne rośliny
Obie akcje mają charakter bezpłatny. Warto jednak pamiętać, że liczba dostępnych dyń i roślin może być ograniczona.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.