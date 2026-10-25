Biedronka ruszyła z wielką wyprzedażą. Każdy drugi produkt 50 proc. taniej, ale jest warunek
W Biedronce rozpoczęła się wielka jesienna wyprzedaż. Od 24 do 31 października klienci mogą kupować wybrane artykuły spożywcze, detergenty i kosmetyki w promocyjnych cenach. Sieć przygotowała akcję, w której każdy drugi produkt jest tańszy o 50 procent. Co ważne, można dowolnie mieszać artykuły objęte ofertą. Jest jednak istotny warunek, o którym trzeba pamiętać przed podejściem do kasy.
Wielka wyprzedaż w Biedronce. Promocja już trwa
Biedronka przygotowała ofertę, która może zainteresować osoby planujące większe zakupy przed końcem października.
Tym razem sieć nie ogranicza się do jednej kategorii produktów. Wyprzedaż obejmuje artykuły spożywcze, detergenty oraz kosmetyki.
Promocja rozpoczęła się w sobotę 24 października i potrwa do soboty 31 października 2026 roku.
Najważniejszą zasadą akcji jest rabat w wysokości 50 procent na każdy drugi produkt objęty wyprzedażą.
To oznacza, że przy odpowiednio dobranych zakupach można znacząco obniżyć rachunek.
Każdy drugi produkt za pół ceny. Tak działa promocja
Na materiałach promocyjnych Biedronki widnieje hasło: „Przy zakupie min. 2 produktów każdy z nich 50% taniej” – w znaczeniu promocji na co drugi artykuł.
W praktyce klient musi wybrać przynajmniej dwa produkty objęte wyprzedażą, aby skorzystać z rabatu.
Przykładowo, jeśli dwa artykuły kosztują po 20 zł, bez promocji trzeba byłoby zapłacić 40 zł.
Po obniżeniu ceny jednego z nich o połowę rachunek wyniesie 30 zł.
Oszczędność to 10 zł.
Przy zakupie czterech produktów objętych promocją rabat dotyczy co drugiego artykułu, zgodnie ze szczegółowymi zasadami akcji.
Warto pamiętać, że oferta nie oznacza obniżki całego koszyka o 50 procent.
Można mieszać dowolnie. To ważna informacja dla klientów
Jednym z największych atutów wyprzedaży jest możliwość łączenia różnych produktów.
Biedronka informuje wprost: „Mieszaj dowolnie”.
Klienci nie muszą więc kupować dwóch identycznych artykułów.
Można wybrać na przykład kosmetyk i detergent albo dwa różne produkty spożywcze, pod warunkiem że oba należą do wyprzedaży.
Takie rozwiązanie daje większą swobodę podczas zakupów i pozwala wykorzystać rabat na artykuły, które rzeczywiście są potrzebne w domu.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczegół.
Nie wszystko w Biedronce jest przecenione. Szukaj specjalnego regału
To najważniejszy warunek całej promocji.
Wyprzedaż obejmuje wyłącznie produkty znajdujące się w specjalnie oznaczonym regale wyprzedażowym.
Nie wystarczy więc wziąć dwóch dowolnych artykułów z półek sklepowych.
Produkty muszą być oznaczone charakterystyczną zieloną etykietą informującą o wyprzedaży.
Na oznaczeniu znajduje się duży napis „WYPRZEDAŻ” oraz informacja o rabacie 50 procent na co drugi produkt.
Dlatego przed zakupami warto dokładnie sprawdzić, które towary rzeczywiście uczestniczą w akcji.
W przeciwnym razie przy kasie może okazać się, że oczekiwany rabat nie został naliczony.
Co można kupić taniej w Biedronce?
Wyprzedaż obejmuje trzy grupy produktów.
Artykuły spożywcze. W specjalnym regale mogą znajdować się wybrane produkty żywnościowe. Ich dokładna lista zależy od asortymentu objętego akcją.
Detergenty. Promocja dotyczy również wybranych środków czystości i produktów używanych podczas codziennych prac domowych.
Kosmetyki. Wśród przecenionych artykułów mogą znaleźć się produkty do pielęgnacji i higieny osobistej.
Na przedstawionym plakacie nie wymieniono konkretnych marek ani cen poszczególnych produktów.
Dlatego najlepiej sprawdzić zawartość regału wyprzedażowego bezpośrednio w sklepie.
Biedronka daje klientom osiem dni na zakupy
Promocja rozpoczęła się 24 października i zakończy się 31 października.
Oznacza to, że akcja potrwa osiem dni kalendarzowych.
W tym czasie klienci mogą szukać produktów oznaczonych specjalnymi etykietami i korzystać z rabatu przy zakupie minimum dwóch artykułów.
Warto jednak pamiętać, że dostępność towarów może się różnić między placówkami.
Produkty znajdujące się na wyprzedaży mogą zostać wyprzedane jeszcze przed zakończeniem akcji.
Jak nie przepłacić podczas wyprzedaży?
Promocje wielosztukowe bywają korzystne, ale wymagają zwrócenia uwagi na zasady.
Przed zakupem warto sprawdzić cenę każdego produktu i upewnić się, że rzeczywiście znajduje się on w oznaczonym regale.
W przypadku artykułów spożywczych należy również zwrócić uwagę na termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości.
Dobrze jest też porównać cenę z ofertami innych sklepów. Samo oznaczenie „wyprzedaż” nie musi oznaczać, że dany artykuł jest najtańszy na rynku.
Największą korzyść daje kupowanie rzeczy, które i tak znalazłyby się na liście zakupów.
Wyprzedaż Biedronki tylko do 31 października
Jesienna akcja Biedronki może być okazją do uzupełnienia domowych zapasów artykułów spożywczych, detergentów i kosmetyków.
Najważniejsze zasady są trzy: trzeba kupić co najmniej dwa produkty, wybrać je ze specjalnego regału wyprzedażowego i zwrócić uwagę na zielone oznaczenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.