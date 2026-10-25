Potężny niż uderzył w Skandynawię! Odwołane promy do Polski, wiatr 108 km/h i 5 tysięcy ludzi odciętych na wyspie
Wichura dochodząca do 30 metrów na sekundę, zerwane dachy, brak prądu i całkowity paraliż transportowy na Bałtyku. W niedzielę nad północną Europę wtargnął niszczycielski niż Boelo, który zablokował promy kursujące do Polski i uwięził tysiące bezradnych turystów na odciętej od świata wyspie. Zobacz skalę zniszczeń w Norwegii, Szwecji i Danii oraz sprawdź, jak żywioł uderzył w plany podróżnych!
Piekielna wichura i ciemności: 30 m/s na wybrzeżu i tysiące domów bez prądu
W niedzielę, 25 października 2026 roku, nad północną Europę dotarł głęboki i dynamiczny niż Boelo, przynosząc ze sobą gwałtowne załamanie pogody o niespotykanej dotąd w tym sezonie sile. Skandynawskie służby ratunkowe pracują na najwyższych obrotach, usuwając setki powalonych drzew, zabezpieczając zerwane dachy oraz walcząc z lokalnymi podtopieniami wywołanymi ulewnymi opadami deszczu.
Jak wynika z danych szwedzkiego instytutu meteorologicznego SMHI, prędkość wiatru w głębi lądu dochodzi do 20–25 m/s, natomiast w pasie wybrzeża porywy osiągają aż 30 metrów na sekundę (blisko 110 km/h). Równolegle w wielu rejonach prognozowane są ulewy rzędu 30–50 mm wody na metr kwadratowy. Uderzenie żywiołu natychmiast zdziesiątkowało infrastrukturę energetyczną – w Norwegii prądu pozbawionych zostało ponad 8 tysięcy gospodarstw domowych, z kolei w południowej Szwecji bez zasilania pozostaje co najmniej 1,2 tysiąca odbiorców. Tarasujące jezdnie konary sparaliżowały lokalny ruch kołowy, a wezbrane wody wdarły się do piwnic i na nabrzeża portowe.
Bałtyk sparaliżowany: promy do Polski stoją w portach, 5 tysięcy osób uwięzionych na Gotlandii
Skutki uderzenia niżu Boelo najmocniej odczuł sektor transportowy. Z powodu szalejącego sztormu i olbrzymich fal kapitanaty wstrzymały żeglugę na Morzu Bałtyckim. Wszystkie promy pasażerskie i towarowe kursujące na kluczowych liniach między Polską a Szwecją pozostały przybitych do nabrzeży, co spowodowało wielogodzinne zatory w rejonach terminali.
W dramatycznej sytuacji znaleźli się podróżni na szwedzkiej wyspie Gotlandia, która została całkowicie odcięta od lądu. Na wyspie utknęło około 5 tysięcy pasażerów, którzy przybyli tam na weekendowe zawody motocyklowe enduro i obecnie nie mają możliwości powrotu do kontynentalnej Szwecji. Kolejowy paraliż dotknął również południe Szwecji, gdzie przewoźnicy prewencyjnie skasowali dziesiątki połączeń z obawy przed wykolejeniami pociągów na zatarasowanych torach. Z kolei w Danii porywisty wiatr zdezorganizował pracę międzynarodowego lotniska Kastrup w Kopenhadze, położonego na wyspie w cieśninie Sund, generując lawinę opóźnień rejsów.
Podróżni w kropceieścia
Paraliż komunikacyjny na północy kontynentu natychmiast odbił się echem w stolicy Polski, z której codziennie odprawiane są dziesiątki podróży w kierunku Skandynawii.
Pracownicy międzynarodowych firm zmagają się z opóźnieniami lotów tranzytowych przez kopenhaski hub Kastrup oraz bezpośrednich połączeń z Warszawy do stolic krajów nordyckich. Z kolei podróżni, którzy zaplanowali jesienne wyjazdy promowe lub transport towarów handlowych do Skandynawii przez polskie porty, muszą uzbroić się w cierpliwość wznowienie rejsów uzależnione jest od uspokojenia sztormu, które według prognoz nie nastąpi wcześniej niż w poniedziałek.
Kluczowe fakty o uderzeniu niżu Boelo w Skandynawii
Zobacz podsumowanie najważniejszych zniszczeń i utrudnień wywołanych przez żywioł:
- Wiatr do 108 km/h (30 m/s) – niszczycielskie porywy na wybrzeżach Norwegii, Szwecji i Danii.
- Tysiące domów w ciemnościach – ponad 8 tys. odbiorców bez prądu w Norwegii i 1,2 tys. w południowej Szwecji.
- Wstrzymane promy do Polski – całkowity paraliż połączeń morskich na Morzu Bałtyckim.
- 5 tysięcy ludzi odciętych na Gotlandii – uczestnicy zawodów enduro uwięzieni na wyspie przez sztorm.
- Opóźnienia na lotnisku Kastrup w Kopenhadze – silny wiatr w cieśninie Sund rozregulował ruch lotniczy.
- Skutki dla podróżnych – zablokowane rejsy i opóźnienia samolotów.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.