Policja ostrzega przed telefonami z Niemiec. Przeczytaj, zanim odbierzesz
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ostrzegają przed podejrzanymi połączeniami z zagranicznych numerów telefonów, między innymi rozpoczynających się od +49. Rozmówcy oferują atrakcyjną pracę przez internet, a następnie próbują przenieść kontakt na WhatsApp lub Telegram. To może być początek oszustwa prowadzącego do wyłudzenia danych osobowych, haseł, kodów autoryzacyjnych, a nawet pieniędzy z konta bankowego. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przekazywanie ostrzeżenia kolejnym osobom.
W ostatnich dniach w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się relacje internautów dotyczące nietypowych połączeń telefonicznych. Osoby odbierające takie telefony słyszą propozycję łatwej pracy online, która ma zapewnić dodatkowy dochód bez konieczności posiadania specjalistycznych kwalifikacji. Rozmówca często zachęca do kontynuowania kontaktu za pośrednictwem popularnego komunikatora internetowego.
Na niepokojące sygnały zareagowały służby. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości opublikowało ostrzeżenie, które zostało następnie udostępnione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort zaapelował o przekazywanie informacji dalej, aby ostrzec jak największą liczbę osób przed potencjalnym zagrożeniem.
Telefon z numeru +49. Policja wyjaśnia, co dzieje się po odebraniu połączenia
Numer kierunkowy +49 jest przypisany do Niemiec. Nie oznacza to jednak, że osoba dzwoniąca rzeczywiście znajduje się na terenie tego kraju. Cyberprzestępcy mogą korzystać z zagranicznych numerów albo technik pozwalających na podszywanie się pod inne numery telefonów.
Komenda Miejska Policji w Szczecinie w komunikacie opublikowanym 20 listopada 2026 roku opisała schemat działania oszustów. Najpierw do potencjalnej ofiary dzwoni nieznana osoba, przedstawiając propozycję dobrze płatnej pracy. Oferta może dotyczyć wykonywania prostych zadań przez internet i sugerować możliwość szybkiego uzyskania dodatkowych pieniędzy.
Po zakończeniu rozmowy kontakt często przenosi się na WhatsApp. Użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą link prowadzący do zewnętrznej strony internetowej. Oszust może nakłaniać do jej otwarcia, wykonania zrzutu ekranu i odesłania go w wiadomości zwrotnej.
Takie czynności mogą początkowo wydawać się nieszkodliwe. W rzeczywistości mogą stanowić pierwszy etap budowania zaufania i stopniowego nakłaniania ofiary do wykonywania kolejnych poleceń.
Podaj dalej, żeby ostrzec innych!
— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) November 21, 2026
Obiecują szybkie pieniądze za prostą pracę. Tak zaczyna się niebezpieczna pułapka
Fałszywe oferty zatrudnienia należą do metod wykorzystywanych przez cyberprzestępców. Oszuści przedstawiają propozycje, które mogą wyglądać atrakcyjnie dla osób szukających dodatkowego zarobku, pracy zdalnej albo zajęcia niewymagającego dużego doświadczenia.
CERT Polska ostrzegał wcześniej przed podobnym schematem. Przestępcy proponowali wykonywanie prostych zadań, takich jak ocenianie produktów lub podejmowanie aktywności na platformach internetowych. W niektórych przypadkach ofiary otrzymywały nawet niewielkie wypłaty, które miały przekonać je o wiarygodności przedsięwzięcia.
Kolejny etap mógł polegać na nakłanianiu do wpłacania własnych pieniędzy, rzekomo w celu uzyskania dostępu do lepiej płatnych zadań, odblokowania wynagrodzenia albo udziału w specjalnej ofercie inwestycyjnej.
To szczególnie niebezpieczny mechanizm, ponieważ osoba, która wcześniej otrzymała niewielką wypłatę, może uznać, że oferta jest prawdziwa. Dopiero później okazuje się, że przestępcy próbują wyłudzić znacznie większe kwoty.
Nie oznacza to, że wszystkie połączenia opisane w najnowszym ostrzeżeniu przebiegają według identycznego scenariusza. Służby wskazują jednak, że propozycja niespodziewanej pracy i szybkie przeniesienie rozmowy na komunikator powinny wzbudzić czujność.
WhatsApp i Telegram. Dlaczego oszuści chcą przenieść tam rozmowę?
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów ostrzeżenia CBZC jest propozycja przejścia na WhatsApp lub Telegram. To popularne komunikatory używane codziennie przez miliony osób, również do legalnych rozmów zawodowych. Samo korzystanie z nich nie oznacza więc zagrożenia.
Problem pojawia się wtedy, gdy nieznajomy rozmówca wykorzystuje komunikator do przesyłania podejrzanych linków, nakłaniania do podawania danych osobowych albo wydawania kolejnych poleceń związanych z rzekomą rekrutacją.
Wiadomości mogą prowadzić do witryn internetowych przypominających autentyczne platformy zatrudnienia, sklepy lub strony usług finansowych. Przestępcy potrafią kopiować logotypy, kolory i wygląd znanych serwisów, dlatego sama profesjonalnie wyglądająca strona nie jest dowodem jej wiarygodności.
Szczególnie alarmującym sygnałem jest żądanie przesłania kodu otrzymanego SMS-em, hasła do konta, danych bankowych albo zdjęcia dokumentu tożsamości. Takich informacji nie należy przekazywać nieznanej osobie, nawet jeżeli przedstawia się jako rekruter lub przedstawiciel zagranicznej firmy.
Jedna wiadomość może otworzyć drogę do kradzieży pieniędzy
W schematach oszustw opartych na fałszywych ofertach pracy celem może być nie tylko wyłudzenie pieniędzy, ale również zdobycie danych umożliwiających przejęcie kont internetowych. Cyberprzestępcy mogą próbować nakłonić ofiarę do wpisania hasła na fałszywej stronie, podania kodu autoryzacyjnego albo wykonania płatności.
Szczególne zagrożenie pojawia się wtedy, gdy ofiara przekazuje dane logowania do bankowości internetowej lub zatwierdza operację, której rzeczywistego celu nie rozumie. W takim przypadku przestępcy mogą próbować uzyskać dostęp do pieniędzy albo nakłonić poszkodowanego do samodzielnego wykonania przelewu.
Nie oznacza to jednak, że samo odebranie telefonu z numeru +49 powoduje utratę pieniędzy. Największe niebezpieczeństwo wiąże się z wykonaniem kolejnych poleceń oszusta, przekazaniem poufnych informacji, wejściem na fałszywą stronę i zatwierdzeniem nieznanych operacji.
Dlatego Policja zaleca przerwanie kontaktu, gdy rozmówca wywiera presję, proponuje podejrzanie łatwy zarobek lub próbuje uzyskać dostęp do prywatnych informacji.
Nie każdy telefon z Niemiec to oszustwo. Policja podkreśla ważną różnicę
Policja wyraźnie zaznacza, że numer rozpoczynający się od +49 nie przesądza o próbie wyłudzenia. Takie połączenia mogą pochodzić od rodziny, znajomych, firm lub legalnie działających pracodawców z Niemiec.
Znacznie ważniejszy od samego numeru jest sposób prowadzenia rozmowy. Podejrzenia powinny wzbudzić niespodziewana propozycja zatrudnienia, obietnica bardzo wysokich zarobków bez wysiłku, presja na szybkie podjęcie decyzji oraz prośba o przeniesienie kontaktu na komunikator.
Jeżeli rozmówca twierdzi, że reprezentuje konkretną firmę, warto samodzielnie odszukać jej oficjalną stronę i zweryfikować ofertę. Nie należy korzystać wyłącznie z numerów telefonów i linków podanych przez nieznajomego.
MSWiA i CBZC apelują: zakończ rozmowę i nie wykonuj tych czynności
W ostrzeżeniu udostępnionym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazano trzy podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Pierwsza to zakończenie rozmowy, jeżeli nieznajoma osoba niespodziewanie oferuje pracę i od razu próbuje przenieść kontakt na komunikator. Druga dotyczy nieotwierania podejrzanych linków przesyłanych przez takie osoby. Trzecia to bezwzględne unikanie przekazywania haseł, kodów SMS, danych bankowych oraz skanów dokumentów.
Istotne jest również, aby nie przesyłać zrzutów ekranu zawierających poufne informacje. Obrazy ekranu mogą ujawniać dane osobowe, numery rachunków, treść wiadomości albo inne szczegóły, które mogą zostać wykorzystane przez przestępców.
Jeśli rozmówca zapewnia, że wszystkie czynności są bezpieczne, ponieważ służą wyłącznie weryfikacji kandydata do pracy, nie należy traktować tego jako wystarczającego potwierdzenia wiarygodności oferty.
Odebrałeś taki telefon? Sprawdź, co zrobić krok po kroku
Jeżeli otrzymałeś połączenie z nieznanego numeru i usłyszałeś propozycję pracy, której wcześniej nie szukałeś, przede wszystkim zachowaj ostrożność. Nie musisz kontynuować rozmowy ani wyjaśniać rozmówcy, dlaczego nie jesteś zainteresowany ofertą.
Jeżeli połączenie wzbudziło podejrzenia, zakończ kontakt. Nie klikaj przesyłanych linków, nie pobieraj nieznanych aplikacji i nie przesyłaj swoich danych osobowych. W razie potrzeby możesz również zablokować numer, pamiętając, że oszuści często korzystają z wielu numerów.
Jeśli kliknąłeś link, ale nie wpisałeś żadnych danych, nie oznacza to automatycznie przejęcia konta. Warto jednak sprawdzić, czy nie doszło do pobrania plików lub instalacji nieznanego oprogramowania. Jeżeli podałeś hasło, zmień je niezwłocznie za pośrednictwem oficjalnej strony lub aplikacji danej usługi.
Jeżeli przekazałeś dane bankowe, kod autoryzacyjny albo zatwierdziłeś podejrzaną operację, jak najszybciej skontaktuj się z bankiem przez jego oficjalną infolinię. Bank może pomóc zabezpieczyć rachunek oraz podjąć działania związane z nieautoryzowanymi operacjami.
W przypadku utraty pieniędzy należy również zgłosić sprawę Policji. Warto zachować numery telefonów, wiadomości, adresy stron internetowych i potwierdzenia przelewów, ponieważ mogą być istotne podczas wyjaśniania sprawy.
Gdzie zgłosić podejrzany numer? Służby wskazują oficjalny formularz
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i CERT Polska zachęcają do zgłaszania podejrzanych kontaktów. W przypadku prób oszustwa internetowego można skorzystać z formularza dostępnego na stronie incydent.cert.pl.
W zgłoszeniu warto opisać sposób działania rozmówcy, wskazać numer telefonu, z którego nawiązano kontakt, oraz dołączyć podejrzane linki i wiadomości, jeżeli są dostępne. Zgłoszenia pomagają specjalistom analizować zagrożenia i identyfikować kampanie przestępcze.
Podejrzane wiadomości SMS zawierające linki można również przekazywać na bezpłatny numer 8080. To specjalny kanał zgłoszeniowy CERT Polska przeznaczony do analizowania potencjalnie niebezpiecznych wiadomości tekstowych.
Warto pamiętać, że samo zgłoszenie incydentu do CERT Polska nie zastępuje kontaktu z bankiem w razie utraty danych finansowych ani zawiadomienia Policji w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa.
Co to oznacza dla Ciebie? Ostrzeż również swoich bliskich
Nowy komunikat ma znaczenie nie tylko dla osób aktywnie poszukujących pracy. Oszuści mogą wykonywać połączenia do przypadkowych odbiorców, licząc na to, że część z nich zainteresuje się propozycją dodatkowego zarobku.
Warto więc uprzedzić domowników, szczególnie osoby, które nie śledzą na bieżąco ostrzeżeń dotyczących cyberprzestępczości. Przydatne może być ustalenie prostej zasady: jeżeli nieznajomy dzwoni z ofertą pracy, obiecuje szybkie pieniądze i natychmiast proponuje przejście na WhatsApp albo Telegram, nie należy wykonywać jego poleceń bez niezależnej weryfikacji.
Dotyczy to również mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Ostrzeżenie służb ma charakter ogólnopolski, a połączenia telefoniczne i wiadomości internetowe mogą docierać do odbiorców niezależnie od miejsca zamieszkania.
Przed przekazaniem komukolwiek danych, wykonaniem przelewu czy przesłaniem zdjęcia dowodu osobistego należy sprawdzić wiarygodność rozmówcy. Rzetelny proces rekrutacyjny nie powinien wymagać przekazywania kodów służących do autoryzowania operacji bankowych.
Policja ostrzega przed nowym schematem. Jeden sygnał powinien natychmiast wzbudzić czujność
Komunikaty MSWiA, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Policji wskazują na charakterystyczne połączenie trzech elementów: nieoczekiwanego telefonu, obietnicy łatwego zarobku i próby przeniesienia rozmowy na komunikator.
To właśnie ten schemat powinien być najważniejszym sygnałem ostrzegawczym. Oszuści mogą zmieniać numery telefonów, nazwy firm, wysokość oferowanego wynagrodzenia oraz treść przesyłanych wiadomości, ale cel pozostaje podobny: zdobycie zaufania odbiorcy i skłonienie go do działań, które mogą narazić go na utratę danych lub pieniędzy.
Najważniejsze: nie każdy telefon z numeru +49 jest oszustwem. Jeżeli jednak nieznajoma osoba niespodziewanie proponuje pracę i natychmiast chce przenieść kontakt na WhatsApp lub Telegram, zachowaj szczególną ostrożność. Nie otwieraj podejrzanych linków, nie przekazuj haseł, kodów autoryzacyjnych ani danych bankowych. Podejrzany kontakt możesz zgłosić na stronie incydent.cert.pl.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.