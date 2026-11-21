Nawet 30 tys. zł kary za rzeczy pozostawione w bloku. Sprawdź klatkę schodową, piwnicę i garaż
Wózek dziecięcy pod schodami, rower przypięty do balustrady, worki ze śmieciami przed drzwiami mieszkania czy opony przechowywane na miejscu postojowym. Dla wielu mieszkańców bloków to codzienność. Tymczasem część takich praktyk może naruszać przepisy przeciwpożarowe. Po zaostrzeniu sankcji za wykroczenia związane z zagrożeniem pożarowym grzywna orzekana przez sąd może sięgać nawet 30 tys. zł. Nie każdy przedmiot oznacza automatycznie karę, ale jeden szczegół może zdecydować o odpowiedzialności mieszkańca.
W budynkach wielorodzinnych przestrzeń jest często na wagę złota. Mieszkańcy niewielkich lokali szukają dodatkowego miejsca na przechowywanie rzeczy i wykorzystują do tego części wspólne nieruchomości. Na klatkach schodowych pojawiają się szafki na buty, dziecięce wózki, hulajnogi i rowery. W piwnicach gromadzone są stare meble, kartony, farby i sprzęty, natomiast garaże podziemne coraz częściej pełnią funkcję dodatkowego schowka.
Problem polega na tym, że nie każda przestrzeń w budynku może być wykorzystywana do dowolnych celów. Klatki schodowe i korytarze często stanowią drogi ewakuacyjne, a garaże zostały zaprojektowane przede wszystkim do parkowania pojazdów. Przechowywanie określonych przedmiotów może zwiększać zagrożenie pożarowe, utrudniać ucieczkę mieszkańców i przeszkadzać ratownikom.
Nawet 30 tys. zł grzywny. Przepisy przeciwpożarowe zostały zaostrzone
Podstawą odpowiedzialności jest między innymi art. 82 Kodeksu wykroczeń. Przepis obejmuje działania mogące spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się albo utrudnić prowadzenie akcji ratowniczej lub ewakuacji. Wśród wskazanych naruszeń wymieniono składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji oraz umieszczanie przedmiotów w sposób ograniczający wymaganą szerokość lub wysokość takich dróg.
Po zmianach obowiązujących od 2026 roku za określone wykroczenia przeciwpożarowe grzywna orzekana przez sąd może wynosić do 30 tys. zł. Przepisy umożliwiają również nakładanie mandatów do 5 tys. zł, a w przewidzianych ustawą przypadkach zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł.
Nie oznacza to jednak, że za każdy rower pozostawiony na korytarzu automatycznie grozi najwyższa grzywna. Aby zastosować konkretną sankcję, konieczne jest ustalenie naruszenia odpowiedniego przepisu oraz okoliczności zdarzenia. Szczególnie istotne jest to, czy przedmiot znajduje się na drodze ewakuacyjnej, czy stanowi materiał palny i czy może utrudniać opuszczenie budynku lub działania służb.
Wózek dziecięcy na klatce schodowej. Nawet miejsce pod schodami może być problemem
Jednym z najczęściej spotykanych przedmiotów pozostawianych w częściach wspólnych są wózki dziecięce. Rodzice przechowują je na półpiętrach, w korytarzach albo pod schodami, ponieważ wnoszenie ciężkiego wózka do mieszkania bywa uciążliwe, szczególnie w starszych budynkach bez windy.
Państwowa Straż Pożarna zwraca jednak uwagę, że wózki mogą zawierać materiały palne, takie jak tworzywa sztuczne, tkaniny i elementy piankowe. Podczas pożaru takie wyposażenie może przyczyniać się do rozwoju ognia i powstawania dymu.
Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 roku zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji. Zakaz obejmuje również ustawianie przedmiotów w sposób zmniejszający wymagane wymiary tych dróg.
Oznacza to, że pozostawienie wózka na korytarzu ewakuacyjnym może stanowić naruszenie przepisów nawet wtedy, gdy właściciel uważa, że nie przeszkadza on sąsiadom. Samo zachowanie części wolnej przestrzeni nie zawsze wystarczy, ponieważ osobny zakaz dotyczy składowania materiałów palnych.
Inaczej może wyglądać sytuacja w pomieszczeniu specjalnie przeznaczonym na wózkownię i odpowiednio przystosowanym do takiego użytkowania. Kluczowe znaczenie ma przeznaczenie przestrzeni oraz spełnienie wymagań przeciwpożarowych.
Rower i hulajnoga przed mieszkaniem. Straż pożarna wyjaśnia zasady
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opublikowała oficjalne wyjaśnienia dotyczące przechowywania rowerów na klatkach schodowych i korytarzach. Strażacy wskazują, że rower ze względu na swoje palne elementy może stanowić zagrożenie pożarowe. Dodatkowo jego ustawienie może ograniczać przestrzeń potrzebną do bezpiecznej ewakuacji.
Niebezpieczne mogą być szczególnie sytuacje, gdy rowery są przypinane do poręczy, ustawiane na zakrętach korytarzy albo pozostawiane przy drzwiach prowadzących na klatkę schodową. W czasie zadymienia nawet niewielka przeszkoda może utrudnić przemieszczanie się ludzi, zwłaszcza dzieci, osób starszych i mieszkańców z ograniczoną mobilnością.
Podobne zasady dotyczą hulajnóg i innych urządzeń przechowywanych na wspólnych ciągach komunikacyjnych. Dodatkowej ostrożności wymagają pojazdy elektryczne wyposażone w akumulatory. Szczególnie niebezpieczne jest przechowywanie lub ładowanie urządzeń z uszkodzonymi bateriami.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z rowerowni albo innego pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania takiego sprzętu. Jeżeli w budynku nie ma podobnej przestrzeni, mieszkańcy mogą zwrócić się do zarządcy o znalezienie rozwiązania zgodnego z wymaganiami bezpieczeństwa.
Worki ze śmieciami przed drzwiami. Tu liczy się nie tylko porządek
W niektórych blokach mieszkańcy pozostawiają na korytarzach worki z odpadami, pudełka po przesyłkach i kartony, planując wyrzucić je później. Takie zachowanie bywa uznawane za drobne naruszenie porządku, ale w określonych sytuacjach może mieć także znaczenie przeciwpożarowe.
Odpady zawierające papier, karton, tworzywa sztuczne lub inne materiały palne mogą zwiększać obciążenie ogniowe drogi ewakuacyjnej. Duże worki i pudełka mogą dodatkowo utrudniać przejście, szczególnie gdy ustawiono je przy schodach lub drzwiach.
Nie każdy pojedynczy worek pozostawiony na chwilę automatycznie oznacza wykroczenie zagrożone grzywną. Odpowiedzialność zależy od konkretnych okoliczności, rodzaju odpadów, miejsca ich pozostawienia oraz ewentualnego naruszenia przepisów przeciwpożarowych.
Niezależnie od tego spółdzielnia albo wspólnota może określać zasady utrzymywania porządku w częściach wspólnych. Regulamin może zabraniać pozostawiania śmieci przed drzwiami mieszkań, szczególnie gdy powodują one nieprzyjemne zapachy, zabrudzenia albo utrudniają korzystanie z korytarza.
Piwnica nie jest miejscem na wszystko. Tych substancji nie wolno tam przechowywać
Kolejnym problemem jest wykorzystywanie piwnic do magazynowania materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe. W wielu budynkach mieszkańcy przechowują tam pozostałości po remontach, rozpuszczalniki, paliwa, aerozole i inne substancje chemiczne.
Paragraf 7 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków przewiduje zakaz przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo między innymi w pomieszczeniach piwnicznych, na strychach, poddaszach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych.
Do materiałów niebezpiecznych pożarowo zalicza się określone w przepisach substancje i wyroby, w tym niektóre ciecze łatwopalne, gazy palne oraz materiały wybuchowe. Państwowa Straż Pożarna wskazuje między innymi benzynę, aceton, rozpuszczalniki i butle z gazem jako przykłady rzeczy wymagających szczególnej ostrożności.
Nie oznacza to automatycznego zakazu przechowywania w każdej piwnicy wszystkich mebli, ubrań czy kartonów. Zwykłe przedmioty nie muszą być materiałami niebezpiecznymi pożarowo w rozumieniu tego przepisu. Nadal jednak znaczenie mają przeznaczenie pomieszczenia, warunki bezpieczeństwa oraz regulamin budynku.
W piwnicach nie należy również zastawiać przejść, drzwi technicznych, dostępu do instalacji i urządzeń przeciwpożarowych. Takie działanie może utrudnić prowadzenie działań ratowniczych albo wykonanie niezbędnych czynności eksploatacyjnych.
Opony w garażu podziemnym. Właściciele miejsc postojowych mogą mieć problem
W wielu garażach podziemnych można zobaczyć komplety opon ustawione za samochodami, regały z narzędziami, szafy metalowe i inne przedmioty. Część mieszkańców traktuje wykupione miejsce parkingowe jak dodatkową powierzchnię magazynową. Tymczasem Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wyjaśnia, że garaże służą zasadniczo do przechowywania oraz bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych.
Przechowywanie przedmiotów niezwiązanych z przeznaczeniem garażu może wpływać na warunki ochrony przeciwpożarowej, ponieważ projekt budynku uwzględnia określone obciążenie ogniowe oraz sposób wykorzystania poszczególnych przestrzeni.
Opony są materiałami palnymi i podczas pożaru mogą przyczyniać się do wydzielania dużych ilości dymu. Nie istnieje jednak jeden ogólnopolski przepis stanowiący, że każda pojedyncza opona pozostawiona na dowolnym miejscu parkingowym automatycznie oznacza mandat.
Ocena zależy od sposobu użytkowania garażu, jego projektu, warunków ochrony przeciwpożarowej i rodzaju przechowywanych przedmiotów. Jeżeli miejsce postojowe nie zostało przewidziane do magazynowania opon, administrator może żądać dostosowania sposobu korzystania z niego do przeznaczenia obiektu.
Szczególnie problematyczne jest gromadzenie wielu kompletów opon, drewnianych regałów, kartonów i innych materiałów palnych na miejscach parkingowych oraz drogach manewrowych. W takich sytuacjach rośnie znaczenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
Kanister z benzyną w garażu. Przepisy przewidują konkretne ograniczenia
Jeszcze większą ostrożność należy zachować przy przechowywaniu paliw. Benzyna i inne ciecze łatwopalne mogą stwarzać zagrożenie pożarowe oraz wybuchowe, dlatego przepisy określają dopuszczalne ilości i warunki ich przechowywania.
Paragraf 8 rozporządzenia MSWiA zawiera odrębne wymagania dotyczące garaży. Znaczenie ma między innymi to, czy garaż jest wolnostojący, stanowi część innego budynku oraz jak został zaprojektowany i zabezpieczony.
Nie można więc przyjmować, że każdy właściciel miejsca w garażu podziemnym ma prawo pozostawić przy samochodzie dowolną ilość paliwa w kanistrach. Nie wystarczy również szczelnie zamknąć pojemnika i ustawić go za pojazdem.
Przed przechowywaniem jakichkolwiek zapasów paliwa trzeba sprawdzić przepisy właściwe dla konkretnego rodzaju garażu. W typowym garażu podziemnym budynku wielorodzinnego bezpieczniejszym rozwiązaniem jest rezygnacja z wykorzystywania miejsca postojowego jako magazynu paliw.
Metalowa szafa za samochodem? Straż pożarna wyjaśnia ważny szczegół
Komenda Główna PSP odniosła się również do popularnego rozwiązania polegającego na ustawianiu metalowych szaf na miejscach postojowych. Właściciele garaży często argumentują, że skoro szafa jest metalowa, nie zwiększa zagrożenia pożarowego w takim stopniu jak drewniany regał.
Strażacy wskazują jednak, że samo wykonanie szafy z metalu nie oznacza automatycznej zgodności z przepisami. Zamknięta szafa może zawierać materiały niebezpieczne pożarowo, a ponadto nie stanowi odpowiednika wydzielonego przeciwpożarowo pomieszczenia magazynowego.
Kluczowe znaczenie ma przeznaczenie garażu wynikające z projektu budowlanego. Jeżeli przewidziano w nim specjalne miejsca do przechowywania określonych przedmiotów, ich użytkowanie musi odpowiadać ustalonym warunkom. Natomiast samodzielne urządzanie magazynu na stanowisku postojowym może naruszać zasady użytkowania obiektu.
Oznacza to, że nawet właściciel miejsca parkingowego posiadający prawo do wyłącznego korzystania z określonej powierzchni nie może wykorzystywać jej w sposób sprzeczny z przepisami przeciwpożarowymi i przeznaczeniem garażu.
Spółdzielnia nakazuje usunięcie rzeczy. Czy musi mieć podstawę?
Zarządcy nieruchomości mają obowiązek dbać o bezpieczne użytkowanie budynków. Obejmuje to również reagowanie na sytuacje, w których mieszkańcy wykorzystują wspólne korytarze, klatki schodowe, piwnice lub garaże w sposób sprzeczny z wymaganiami bezpieczeństwa.
Jeżeli zarządca stwierdzi, że przedmioty blokują drogę ewakuacyjną albo stwarzają zagrożenie pożarowe, może wezwać do ich usunięcia. Podstawę takich działań mogą stanowić przepisy przeciwpożarowe, Prawo budowlane oraz zasady korzystania z nieruchomości wspólnej.
Warto jednak rozróżnić wezwanie do usunięcia przedmiotu od nałożenia mandatu. Spółdzielnia mieszkaniowa nie jest organem uprawnionym do wystawiania mandatów za wykroczenia przeciwpożarowe. Jeżeli administrator żąda od mieszkańca określonej kwoty, powinien wskazać podstawę prawną lub umowną roszczenia.
Regulamin porządku domowego może określać zasady korzystania z części wspólnych, ale nie daje zarządowi nieograniczonego prawa do nakładania dowolnych kar pieniężnych. Ewentualne koszty usunięcia rzeczy, naprawienia szkody czy przywrócenia porządku należy rozpatrywać odrębnie, z uwzględnieniem konkretnej sytuacji.
Kto może przeprowadzić kontrolę? Nie tylko administrator budynku
Nieprawidłowości mogą zostać wykryte podczas czynności administracji, przeglądów technicznych, kontroli związanych z ochroną przeciwpożarową albo interwencji właściwych służb. Państwowa Straż Pożarna posiada określone ustawowo kompetencje kontrolne dotyczące przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
Jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie, dalsze działania zależą od jego charakteru. Możliwe jest między innymi zobowiązanie do usunięcia nieprawidłowości, a w przypadku spełnienia przesłanek odpowiedniego wykroczenia także zastosowanie przewidzianych prawem sankcji.
Nie ma jednak podstaw, aby twierdzić, że w całej Polsce rozpoczęła się jedna nowa, powszechna akcja kontrolowania każdego mieszkania, piwnicy i garażu. Przepisy obowiązują niezależnie od tego, czy w konkretnym budynku zapowiedziano kontrolę.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź te miejsca, zanim pojawi się problem
Najlepiej zacząć od klatki schodowej i korytarza przed mieszkaniem. Jeżeli znajdują się tam rowery, wózki, szafki, kartony albo worki z odpadami, sprawdź, czy jest to droga ewakuacyjna i czy przechowywanie tych rzeczy nie narusza przepisów. W razie wątpliwości poproś administrację o wskazanie miejsca przeznaczonego do przechowywania sprzętu.
Następnie zajrzyj do piwnicy. Usuń z niej materiały niebezpieczne pożarowo, które nie powinny być przechowywane w takich pomieszczeniach, w szczególności łatwopalne ciecze i inne niebezpieczne substancje. Nie należy ich jednak wylewać do kanalizacji ani wyrzucać do zwykłego pojemnika na odpady. Odpowiednie odpady trzeba przekazać do punktu lub podmiotu uprawnionego do ich przyjęcia.
Jeżeli korzystasz z garażu podziemnego, sprawdź, czy nie przechowujesz na miejscu postojowym przedmiotów sprzecznych z przeznaczeniem tej przestrzeni. Szczególną uwagę zwróć na zapasowe opony, regały, kartony, kanistry z paliwem oraz pojemniki z chemikaliami.
Ważne jest również sprawdzenie aktualnego regulaminu wspólnoty albo spółdzielni mieszkaniowej. Może on określać szczegółowe zasady korzystania z garażu, komórek lokatorskich i części wspólnych. Nie zastępuje jednak ogólnopolskich przepisów przeciwpożarowych.
Jeżeli administrator zażąda usunięcia przedmiotu, warto ustalić, na jakiej podstawie to robi i jaki termin przewidział na wykonanie wezwania. W przypadku rzeczywiście niebezpiecznej sytuacji należy działać niezwłocznie, nie czekając na zakończenie sporu o interpretację regulaminu.
W Warszawie problem dotyczy tysięcy bloków i garaży podziemnych
Przepisy obowiązują w całej Polsce, ale mają szczególne znaczenie w dużych miastach, gdzie wiele osób mieszka w budynkach wielorodzinnych. W Warszawie dotyczy to zarówno starszych osiedli spółdzielczych, jak i nowych inwestycji z rozbudowanymi garażami podziemnymi.
Na starszych osiedlach problemem może być brak wydzielonych rowerowni i wózkowni. W nowych budynkach mieszkańcy często wykorzystują miejsca parkingowe jako dodatkowe schowki, szczególnie gdy lokal nie ma własnej komórki lokatorskiej.
Brak przestrzeni magazynowej nie znosi jednak wymagań przeciwpożarowych. W przypadku konfliktu warto poszukać rozwiązania organizacyjnego, na przykład wyznaczenia odpowiedniego pomieszczenia do przechowywania rowerów czy wózków, zamiast zajmowania dróg ewakuacyjnych.
Najważniejsze: za określone naruszenia przepisów przeciwpożarowych sąd może orzec grzywnę do 30 tys. zł, ale najwyższa sankcja nie jest automatyczną karą za każdy przedmiot pozostawiony w bloku. O odpowiedzialności decydują konkretne przepisy i okoliczności. Klatka schodowa nie powinna służyć jako magazyn, w piwnicy nie wolno przechowywać materiałów niebezpiecznych pożarowo, a garaż podziemny nie jest dowolną przestrzenią do składowania rzeczy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.