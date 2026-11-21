Kasjer może odmówić przyjęcia takiego banknotu. NBP wskazuje granicę, po której tracisz połowę pieniędzy
Masz w portfelu naddarty banknot 100 lub 200 zł? Sprzedawca może odmówić jego przyjęcia, jeśli pieniądz jest na tyle uszkodzony, że nie nadaje się do normalnego obiegu. Nie oznacza to jednak, że gotówka przepada. Narodowy Bank Polski określił dokładne zasady wymiany zniszczonych banknotów. W niektórych przypadkach można odzyskać całą wartość, w innych zaledwie połowę. Decyduje jeden szczegół: ile pierwotnej powierzchni banknotu udało się zachować.
Banknoty codziennie przechodzą z rąk do rąk. Trafiają do portfeli, kieszeni, kas sklepowych i bankomatów. Z czasem mogą się przecierać, rozrywać, brudzić albo tracić fragmenty papieru. Problem pojawia się szczególnie wtedy, gdy uszkodzenie zauważymy dopiero podczas zakupów, a kasjer nie chce przyjąć pieniędzy.
Wielu Polaków nie wie, że uszkodzony banknot można wymienić w banku, nawet jeśli został przerwany na kilka części. Co więcej, w określonych sytuacjach nie trzeba osobiście odwiedzać oddziału. Narodowy Bank Polski umożliwia również przesłanie uszkodzonych banknotów do wymiany pocztą lub kurierem.
Najważniejsze są jednak warunki zapisane w zarządzeniu nr 31/2013 Prezesa NBP, którego tekst jednolity ogłoszono w Dzienniku Urzędowym NBP w 2024 roku. Dokument precyzyjnie określa, kiedy właściciel uszkodzonych pieniędzy otrzyma 100 procent wartości nominalnej, kiedy tylko 50 procent, a kiedy banknot nie spełnia podstawowych warunków wymiany.
Kasjer nie chce przyjąć banknotu? Nie zawsze musi to robić
Polskie banknoty pozostające w obiegu są prawnym środkiem płatniczym. Nie oznacza to jednak, że każdy egzemplarz zachowuje ten status bez względu na stopień uszkodzenia. Przepisy NBP odnoszą się właśnie do znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub zniszczenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli banknot jest znacznie rozerwany, podklejony, ma brakujące fragmenty albo jego autentyczność budzi uzasadnione wątpliwości, sprzedawca może odmówić przyjęcia go jako zapłaty. Kasjer nie ma obowiązku samodzielnego ustalania, jaki procent powierzchni banknotu zachował się po uszkodzeniu, ani przeprowadzania procedury przewidzianej dla banków.
Trzeba jednak rozróżnić poważne uszkodzenie od zwykłego zużycia. Sam fakt, że banknot jest pognieciony albo nosi niewielkie ślady użytkowania, nie oznacza automatycznie, że przestał być ważnym środkiem płatniczym. Ocena zależy od rzeczywistego stanu pieniędzy.
Jeśli sprzedawca odmawia przyjęcia mocno zniszczonego banknotu, najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z innego środka płatniczego, a następnie przedstawienie uszkodzonej gotówki do wymiany w banku.
NBP wskazuje konkretną granicę. Ponad 75 procent oznacza pełną wartość
Najważniejsza zasada została zapisana w paragrafie 3 zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Banki wymieniają uszkodzone banknoty za 100 procent wartości nominalnej, jeżeli zachowało się ponad 75 procent pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie.
W praktyce oznacza to, że jeśli banknot o nominale 200 zł stracił niewielki fragment rogu, ale pozostała część stanowi więcej niż trzy czwarte pierwotnej powierzchni, można odzyskać pełne 200 zł. Oczywiście banknot musi być autentyczny, a jego wartość nominalna możliwa do ustalenia.
Ważne jest słowo „ponad”. Dokładnie 75 procent pierwotnej powierzchni nie wystarcza do zastosowania tej zasady wymiany za pełną wartość. Jeżeli banknot zachował dokładnie trzy czwarte powierzchni w jednym fragmencie, zasadniczo kwalifikuje się do wymiany za połowę wartości nominalnej.
Nie należy również zakładać, że wystarczy zachowanie dowolnych kawałków dających łącznie 76 czy 80 procent powierzchni. Zwykła zasada pełnej wymiany przy niekompletnym banknocie wymaga zachowania ponad 75 procent w jednym fragmencie. Odrębne rozwiązanie dotyczy banknotów rozerwanych na części, które łącznie stanowią całą pierwotną powierzchnię.
Masz tylko połowę banknotu? Nadal możesz odzyskać pieniądze
Paragraf 4 zarządzenia NBP przewiduje możliwość wymiany uszkodzonego banknotu za połowę jego wartości nominalnej. Warunkiem jest zachowanie od 45 do 75 procent pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie.
Przykładowo, jeżeli z banknotu 200-złotowego zachowało się 60 procent jego powierzchni, zasadniczo można otrzymać 100 zł. W przypadku banknotu 100-złotowego będzie to 50 zł, natomiast z banknotu 50-złotowego odzyskamy 25 zł.
Nie jest to uznaniowa decyzja pracownika banku. Progi procentowe wynikają bezpośrednio z przepisów i służą ustaleniu wartości wymiany.
Oznacza to również, że nie każdy niekompletny banknot zachowuje pełną wartość. Nawet jeśli jego nominał jest wyraźnie widoczny, zachowanie zbyt małej części powierzchni może skutkować obniżeniem kwoty wypłacanej podczas wymiany.
Mniej niż 45 procent banknotu. Można stracić całą kwotę
Jeszcze trudniejsza sytuacja występuje wtedy, gdy zachowało się mniej niż 45 procent pierwotnej powierzchni banknotu. Taki fragment co do zasady nie spełnia podstawowych warunków wymiany za połowę ani za całą wartość nominalną.
Przykładowo fragment banknotu 100-złotowego stanowiący 30 procent jego powierzchni nie daje automatycznego prawa do otrzymania 50 czy 100 zł. W takim przypadku pieniądze mogą nie zostać wymienione.
Jeżeli stan banknotu budzi wątpliwości, bank może jednak przyjąć go do dalszej oceny w Narodowym Banku Polskim. Szczególne procedury dotyczą również nietypowych uszkodzeń oraz sytuacji wymagających indywidualnej weryfikacji.
Dlatego przed wyrzuceniem zniszczonej gotówki warto sprawdzić, czy nie zachowały się inne fragmenty tego samego banknotu. Mogą one mieć kluczowe znaczenie dla wyniku wymiany.
Banknot rozerwany na kilka części? Możesz odzyskać 100 procent wartości
Przepisy przewidują istotny wyjątek dla banknotów, które zostały rozerwane, ale nie utraciły żadnego fragmentu pierwotnej powierzchni.
Jeżeli banknot został przerwany na nie więcej niż dziewięć części, a wszystkie kawałki pochodzą z tego samego egzemplarza, nie mają ubytków w miejscach przerwania i razem stanowią 100 procent pierwotnej powierzchni, podlega wymianie za całą wartość nominalną.
Dotyczy to zarówno banknotów sklejonych, jak i niesklejonych. Istotne jest zachowanie wszystkich fragmentów oraz możliwość potwierdzenia, że tworzą one jeden autentyczny banknot.
Przykładowo banknot 200-złotowy, który przypadkowo rozerwano na trzy części, może nadal zostać wymieniony za pełne 200 zł, jeśli wszystkie fragmenty spełniają wskazane warunki.
Przy wymianie pracownik banku stosuje określoną procedurę dotyczącą łączenia części banknotu i oznaczania jego wartości. Z tego powodu najlepiej zachować wszystkie fragmenty i przedstawić je razem, zamiast próbować samodzielnie rekonstruować mocno uszkodzony pieniądz.
Banknot sklejony taśmą. Czy nadal ma wartość?
Samo użycie taśmy klejącej nie oznacza, że banknot traci możliwość wymiany. Zarządzenie NBP wprost wymienia banknoty podklejone i przerwane jako znaki pieniężne, które mogą podlegać wymianie.
Najważniejsze jest ustalenie, czy wszystkie części pochodzą z tego samego banknotu, jaka powierzchnia została zachowana oraz czy można rozpoznać jego autentyczność i wartość nominalną.
Nie należy jednak sklejać ze sobą fragmentów pochodzących z różnych banknotów. Takie działanie nie pozwoli uzyskać pełnej wartości nominalnej i może wzbudzić dodatkowe wątpliwości podczas kontroli autentyczności.
Jeżeli pieniądze zostały poważnie uszkodzone, warto przechowywać wszystkie fragmenty w kopercie. Szczególnie delikatne lub kruszące się banknoty należy zabezpieczyć tak, aby podczas transportu nie straciły kolejnych części.
Banknot zalany, spalony lub zniszczony w pralce. Obowiązują szczególne procedury
Nie wszystkie uszkodzenia wynikają z rozerwania papieru. Banknot może zostać przypadkowo wyprany, zamoczony, nadpalony albo zanieczyszczony substancjami chemicznymi.
Zarządzenie NBP przewiduje specjalną procedurę dla banknotów zawilgoconych, zbutwiałych, nadpalonych, kruszących się oraz zanieczyszczonych, w szczególności biologicznie lub chemicznie. Takie pieniądze są przyjmowane do wymiany w trybie wymagającym dalszej oceny.
Nie oznacza to automatycznej utraty ich wartości. Ostateczny wynik zależy od stanu banknotu i możliwości ustalenia, czy spełnia on wymagania określone przez NBP.
Jeżeli pieniądze zostały zanieczyszczone niebezpieczną substancją, nie należy próbować ich samodzielnie czyścić agresywnymi środkami chemicznymi ani suszyć w sposób, który może spowodować kolejne uszkodzenia. Bank należy poinformować o znanych okolicznościach i rodzaju zanieczyszczenia.
Gdzie wymienić zniszczony banknot? Nie musisz jechać do Warszawy
Zgodnie z zarządzeniem NBP banki działające na terenie Polski mają obowiązek wymiany zużytych lub uszkodzonych polskich znaków pieniężnych, jeżeli spełnione są określone warunki. W przypadku prostych uszkodzeń wymiana może zostać przeprowadzona bezpośrednio w oddziale banku.
Jeżeli banknot budzi wątpliwości albo wymaga szczegółowej oceny, bank powinien przyjąć go w celu przekazania do Centrali Narodowego Banku Polskiego. Nie zawsze oznacza to więc natychmiastową wypłatę pieniędzy przy okienku.
Osoba posiadająca uszkodzony banknot może również skorzystać z odpowiedniej jednostki NBP. Warto jednak wcześniej sprawdzić zasady obsługi i godziny przyjmowania takich znaków pieniężnych.
Nie należy mylić obowiązku wymiany uszkodzonych banknotów w bankach z obowiązkami kasjerów w sklepach, supermarketach czy punktach usługowych. Sprzedawca nie jest instytucją prowadzącą formalną procedurę wymiany zniszczonej gotówki.
NBP pozwala wysłać banknoty pocztą. Obowiązuje limit 2000 zł
Przepisy przewidują również rozwiązanie dla osób, które nie chcą albo nie mogą osobiście udać się do banku. Osoba fizyczna może przesłać uszkodzone banknoty do Centrali NBP pocztą lub kurierem, jeżeli łączna wartość przedstawianych banknotów nie przekracza 2000 zł i spełnione są warunki wskazane w zarządzeniu.
Do przesyłki należy dołączyć odpowiedni wniosek, którego wzór udostępnia Narodowy Bank Polski. Formularz zawiera dane osoby przedstawiającej banknoty, informacje o uszkodzeniu oraz numer rachunku bankowego, na który ma trafić równowartość wymienionych pieniędzy.
Dokumentację wraz z banknotami należy skierować do Centrali NBP zgodnie z aktualnymi instrukcjami. Wniosek umożliwia również opisanie okoliczności zniszczenia gotówki, co może mieć znaczenie podczas oceny nietypowych uszkodzeń.
Warto pamiętać, że limit 2000 zł dotyczy tej uproszczonej możliwości przesyłania banknotów przez osoby fizyczne. Nie oznacza to ogólnego zakazu wymiany uszkodzonej gotówki o większej wartości.
Banknot 200 zł z oderwanym rogiem. Ile pieniędzy dostaniesz?
Załóżmy, że z banknotu o nominale 200 zł oderwał się niewielki róg. Jeśli pozostały fragment stanowi ponad 75 procent pierwotnej powierzchni i nie ma wątpliwości co do autentyczności, banknot zasadniczo podlega wymianie za pełne 200 zł.
Jeśli jednak banknot został poważnie uszkodzony i zachowała się tylko połowa jego powierzchni w jednym fragmencie, można odzyskać 100 zł.
W przypadku zachowania mniej niż 45 procent powierzchni banknot nie spełnia zwykłych warunków wymiany. Właściciel może więc stracić możliwość odzyskania jego wartości, chyba że zastosowanie znajdą szczególne procedury lub możliwe będzie odnalezienie pozostałych fragmentów.
Warto również pamiętać o zasadzie dotyczącej rozerwanych banknotów. Jeśli wszystkie części 200-złotówki zachowały się w całości, a ich liczba nie przekracza dziewięciu, pieniądz może podlegać wymianie za 100 procent wartości, nawet jeżeli żadna z części osobno nie ma ponad 75 procent powierzchni.
Bank odmówił wymiany? Sprawdź, co można zrobić
Jeżeli pracownik banku ma wątpliwości, czy uszkodzony banknot spełnia warunki wymiany w pełnej lub połowie wartości, przepisy przewidują obowiązek przyjęcia takiego znaku pieniężnego do dalszej procedury.
Oznacza to, że nie każda niepewność dotycząca procentu zachowanej powierzchni powinna kończyć się prostą odmową przyjęcia banknotu. W określonych przypadkach konieczne jest przekazanie go do oceny przez NBP.
Inaczej należy traktować pieniądze podejrzane co do autentyczności. W takim przypadku zastosowanie mają odrębne procedury, a bank może zatrzymać banknot do odpowiedniej weryfikacji.
Jeśli pojawia się spór o sposób postępowania, warto poprosić o wskazanie podstawy odmowy i wyjaśnienie, czy banknot może zostać przyjęty do dalszej oceny. W przypadku wątpliwości można również skontaktować się z Narodowym Bankiem Polskim.
Co to oznacza dla Ciebie? Tak nie stracisz pieniędzy
Jeżeli zauważysz w portfelu naddarty lub uszkodzony banknot, przede wszystkim sprawdź, czy zachowały się wszystkie jego fragmenty. Nawet niewielki kawałek oderwany od rogu może mieć znaczenie, jeżeli większa część banknotu została poważnie zniszczona.
Nie wyrzucaj oderwanych fragmentów i nie próbuj na siłę usuwać starej taśmy klejącej. Jeżeli pieniądz jest bardzo delikatny, najlepiej umieścić go w kopercie albo innym zabezpieczeniu chroniącym przed dalszym uszkodzeniem.
Następnie ustal, czy uszkodzenie jest na tyle poważne, że banknot powinien zostać wymieniony. Jeśli masz wątpliwości, nie próbuj wielokrotnie płacić nim w kolejnych sklepach. Lepiej udać się do banku, gdzie można przeprowadzić odpowiednią procedurę.
Przygotowując się do wymiany, pamiętaj o podstawowych progach. Ponad 75 procent pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie oznacza co do zasady wymianę za pełną wartość. Zachowanie od 45 do 75 procent pozwala odzyskać połowę kwoty. Natomiast banknot rozerwany na maksymalnie dziewięć części może zostać wymieniony za 100 procent wartości, jeżeli wszystkie fragmenty pochodzą z tego samego egzemplarza i razem tworzą kompletną powierzchnię bez ubytków.
Jeżeli nie możesz udać się do banku, sprawdź możliwość przesłania pieniędzy do Centrali NBP. W przypadku banknotów o łącznej wartości nieprzekraczającej 2000 zł przepisy przewidują odpowiednią procedurę pocztową lub kurierską.
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza również mogą skorzystać z wymiany
Regulacje Narodowego Banku Polskiego obowiązują w całym kraju, również w Warszawie i na Mazowszu. Osoby posiadające zużyte lub uszkodzone banknoty mogą zwrócić się do banku działającego na terenie Polski, a w odpowiednich przypadkach skorzystać z procedury prowadzonej przez NBP.
Nie trzeba więc zakładać, że naddarta 100-złotówka albo 200-złotówka jest bezwartościowa tylko dlatego, że kasjer odmówił jej przyjęcia. O możliwości wymiany decydują szczegółowe przepisy, a nie wyłącznie subiektywna ocena sprzedawcy.
Szczególną ostrożność warto zachować przy banknotach o wysokich nominałach. Jeśli zostały uszkodzone, lepiej nie pogarszać ich stanu podczas prób samodzielnej naprawy. Zachowanie wszystkich fragmentów może mieć bezpośredni wpływ na kwotę odzyskaną w banku.
Jeden procent może zadecydować o utracie połowy wartości banknotu
Najbardziej zaskakujący element zasad NBP dotyczy granicy 75 procent pierwotnej powierzchni. Banknot, którego zachowany fragment stanowi ponad trzy czwarte całości, zasadniczo podlega wymianie za pełną wartość. Jeżeli natomiast zachowało się dokładnie 75 procent, zastosowanie może mieć reguła wymiany za połowę wartości.
Przy banknocie 200-złotowym różnica może więc oznaczać odzyskanie 200 zł albo tylko 100 zł. Dlatego nie należy bagatelizować nawet pozornie drobnych szczegółów, szczególnie kiedy pieniądz został podarty lub utracił część powierzchni.
Najważniejsze: kasjer może odmówić przyjęcia banknotu, który wskutek uszkodzenia nie nadaje się już do normalnego obiegu. Nie oznacza to jednak automatycznej utraty pieniędzy. Narodowy Bank Polski przewiduje wymianę uszkodzonych banknotów za 100 lub 50 procent wartości nominalnej, zależnie od stopnia zniszczenia. W określonych przypadkach wymianie podlegają nawet banknoty rozerwane na kilka części.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.