Możesz stracić swoje mieszkanie własnościowe. Niewielu wie, że wspólnota lub spółdzielnia wciąż może je sprzedać. Jest warunek
Długotrwałe niepłacenie opłat albo szczególnie poważne naruszanie zasad współżycia w budynku może skończyć się pozwem o przymusową sprzedaż mieszkania. Takie uprawnienie daje wspólnocie art. 16 ustawy o własności lokali. O zasadności żądania rozstrzyga jednak sąd, a pojedyncza zaległość nie oznacza automatycznego skierowania lokalu na licytację.
Długotrwałe zaległości, rażące naruszenia porządku i uciążliwe zachowanie
Podstawą jest ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, której aktualny tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2026 r. poz. 232. Przewidziana w niej procedura ingeruje w samo prawo własności. Dlatego trzeba odróżnić ją od zwykłego wezwania do zapłaty, uchwały dotyczącej wysokości zaliczek czy sąsiedzkiej skargi. Wspólnota musi wskazać ustawową podstawę swojego żądania i przedstawić okoliczności uzasadniające tak daleko idące rozwiązanie.
Art. 16 ust. 1 przewiduje kilka podstaw wystąpienia z pozwem. Pierwszą są długotrwałe zaległości w należnych od właściciela opłatach. Kolejną jest wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu. Ustawa obejmuje też sytuację, w której właściciel przez niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali albo nieruchomości wspólnej uciążliwym. Są to odrębne przesłanki: wspólnota nie musi wykazywać jednocześnie zadłużenia i zakłócania życia sąsiadom.
Przepis nie podaje jednej kwoty długu ani sztywnej liczby miesięcy, po których wspólnota zyskuje automatyczną zgodę na sprzedaż. Długotrwałość wymaga oceny konkretnej sprawy, a wysokość zaległości powinna wynikać z rozliczeń. Znaczenie mają przebieg płatności, czas utrzymywania się zadłużenia i całokształt okoliczności. Właściciel nie powinien jednak wyciągać z braku ustawowego progu wniosku, że może bez konsekwencji ignorować wezwania. Rosnące zaległości obciążają również interesy pozostałych osób finansujących utrzymanie wspólnej nieruchomości.
Przy naruszeniach porządku istotne jest użyte w ustawie sformułowanie „rażący lub uporczywy”. Nie wymaga ono, by każde zarzucane zachowanie było jednocześnie rażące i powtarzalne. Zarazem sama irytacja sąsiada lub ogólne stwierdzenie, że ktoś jest konfliktowy, nie zastępują wykazania ustawowych przesłanek. W procesie trzeba przedstawić konkretne zdarzenia, ich charakter i wpływ na innych mieszkańców. Dowodami mogą być między innymi zeznania świadków, korespondencja, dokumentacja interwencji lub uszkodzeń. Każdy materiał podlega ocenie sądu.
Sądy traktują przymusową sprzedaż jako rozwiązanie ostateczne
Sąd Najwyższy w wyroku z 26 lutego 2013 roku, sygn. I CSK 480/12, wskazał, że art. 16 jest przykładem najdalej idącej ingerencji wspólnoty w prawo własności lokalu. Powinno to skłaniać do sięgania po ten środek w ostateczności, gdy perswazje i łagodniejsze środki prawne nie dają oczekiwanego rezultatu. Nie oznacza to jednak, że długotrwałe niepłacenie jest niewystarczające bez dodatkowego awanturowania się. W tym samym orzeczeniu SN uznał tę przesłankę za samodzielną podstawę żądania przymusowej sprzedaży.
W rozpoznawanej wówczas sprawie ustalono, że właściciel przez 6 lat nie ponosił opłat mimo możliwości finansowych. Na dzień wniesienia pozwu zaległości wynosiły około 35 tys. zł, a później przekroczyły 43 tys. zł. Niepłacenie miało być formą manifestowania niezadowolenia ze stanu lokalu i pracy zarządu. SN oddalił skargę kasacyjną. To opis konkretnej sprawy, nie ustawowy minimalny okres ani próg zadłużenia. Pokazuje natomiast, że przekonanie właściciela o racji w konflikcie z zarządem nie przesądza o dopuszczalności wieloletniego przerzucania kosztów na pozostałych mieszkańców.
Wspólnota zgadza się na pozew, a o żądaniu rozstrzyga sąd
Wytoczenie powództwa z art. 16 ustawa zalicza do czynności przekraczających zwykły zarząd. Wynika to z art. 22 ust. 3 pkt 7. W ustawowym modelu zarządu potrzebna jest zatem odpowiednia uchwała właścicieli, a nie samodzielna decyzja administratora, że mieszkanie ma zostać zlicytowane. Według art. 23 ust. 2 uchwały co do zasady zapadają większością głosów liczoną według wielkości udziałów, z przewidzianymi w ustawie wyjątkami. Trzeba sprawdzić treść uchwały, tryb głosowania i umocowanie do wystąpienia w imieniu wspólnoty.
Następnym etapem jest proces sądowy, w którym wspólnota przedstawia żądanie oraz uzasadniający je materiał. Dopiero rozstrzygnięcie dające podstawę do przymusowej sprzedaży otwiera drogę do dalszych czynności według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Sama uchwała ani groźba jej podjęcia nie przenoszą własności mieszkania. W piśmie otrzymanym ze wspólnoty warto zatem sprawdzić, czy chodzi o zaległość, projekt uchwały, podjętą uchwałę czy już wniesiony pozew. Od etapu sprawy zależą dostępne działania i terminy.
Konsekwencją skutecznie przeprowadzonej sprzedaży jest utrata własności lokalu. Art. 16 ust. 2 dodatkowo stanowi, że właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje lokal zamienny. To istotny element oceny ryzyka, ponieważ ustawa nie nakłada w tym przepisie obowiązku zapewnienia mu przez wspólnotę innego mieszkania. Procedura nie polega jednak na prostym ogłoszeniu przez zarząd, że przejmuje lokal za długi. Sprzedaż musi odbywać się w przewidzianym prawem trybie licytacyjnym.
Na zaskarżenie uchwały jest zasadniczo 6 tygodni
Art. 25 ust. 1 ustawy pozwala właścicielowi zaskarżyć uchwałę do sądu między innymi z powodu niezgodności z prawem, naruszenia zasad prawidłowego zarządzania albo jego interesów. Termin przewidziany w ust. 1a wynosi 6 tygodni. Przy uchwale podjętej na zebraniu biegnie od dnia jej podjęcia, a przy uchwale przyjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów – od powiadomienia właściciela o jej treści. W sprawach dotyczących głosowania mieszanego lub sporów o skuteczność zawiadomienia sposób ustalenia terminu wymaga szczególnej uwagi.
Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały nie wstrzymuje automatycznie jej wykonania. Zgodnie z art. 25 ust. 2 uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd postanowi inaczej do czasu zakończenia sprawy. Nie należy też utożsamiać zaskarżenia uchwały z obroną w procesie o przymusową sprzedaż: dotyczą one różnych przedmiotów rozstrzygnięcia. Przy doręczeniu pozwu trzeba przeczytać pouczenia i dochować terminu wskazanego przez sąd. Pismo do administratora nie zastąpi odpowiedzi wymaganej w postępowaniu sądowym.
W Warszawie sprawy mieszkaniowe można omówić w punkcie porad
Warszawa prowadzi system nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 informuje, że termin można ustalić telefonicznie pod numerem 19 115. Przed poradą wymagane jest oświadczenie o braku możliwości opłacenia pomocy. Sprawy mieszkaniowe mieszczą się w zakresie poradnictwa obywatelskiego. Na spotkanie warto zabrać również koperty i potwierdzenia doręczenia pism, bo data otrzymania dokumentu może mieć znaczenie dla dalszego działania.
Reagować trzeba na zaległości i uchwałę, zanim dojdzie do licytacji
Przy trudnościach z płatnościami należy wystąpić o szczegółowe saldo, sprawdzić naliczenia i wyjaśnić brakujące lub niewłaściwie zaksięgowane wpłaty. Jeżeli dług jest prawidłowy, można zaproponować realny harmonogram spłaty, z uwzględnieniem bieżących zaliczek. Wspólnota nie ma automatycznego obowiązku przyjęcia każdej propozycji rat, dlatego ustalenia trzeba potwierdzić i następnie wykonywać. Sama zapowiedź przyszłej spłaty nie usuwa zadłużenia. Wpłaty dokonane w czasie procesu trzeba udokumentować i przedstawić sądowi, zamiast zakładać, że zakończą sprawę bez dodatkowych czynności.
Gdy zarzuty dotyczą porządku domowego, warto ustalić dokładnie, jakie zachowania wskazano i jakie dowody przedstawiono. Należy odnieść się do dat, opisów interwencji i konkretnych skarg. Jeżeli uciążliwości rzeczywiście występują, ich usunięcie oraz próba porozumienia mają większe znaczenie niż dalsza wymiana ogólnych oskarżeń. Gdy właściciel kwestionuje zarzuty, powinien przygotować materiał potwierdzający własne stanowisko. Ocena sprawy zależy od okoliczności i dowodów, więc zapewnienie, że „to przecież moje mieszkanie”, nie stanowi samodzielnej odpowiedzi na pozew.
Po otrzymaniu uchwały albo korespondencji z sądu trzeba od razu zanotować właściwe terminy i ustalić, jakiego działania wymaga dokument. Rozmowy z zarządem można prowadzić równolegle, ale nie należy zakładać, że zatrzymują bieg terminów sądowych. Wspólnota przygotowująca pozew powinna natomiast uporządkować dokumentację, sprawdzić uchwałę i rozważyć proporcjonalność żądania do rzeczywistych naruszeń. Art. 16 pozwala sięgnąć po przymusową sprzedaż w poważnych sytuacjach, a o wyniku decyduje ocena konkretnej sprawy przez sąd.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.