Palenie na balkonie i niedopałki w bloku. Kiedy sąsiad może wezwać straż miejską albo policję
Samo zapalenie papierosa na prywatnym balkonie nie jest dziś w Polsce automatycznie wykroczeniem. To jednak nie oznacza pełnej dowolności. Jeśli dym regularnie przedostaje się do sąsiednich mieszkań, niedopałki spadają na niższe balkony albo pojawia się ryzyko pożaru, sąsiad może mieć podstawy do zgłoszenia sprawy administratorowi, straży miejskiej, policji, a w określonych sytuacjach także do dochodzenia swoich praw przed sądem.
Najważniejsze jest rozróżnienie kilku różnych sytuacji. Inaczej prawo traktuje samo palenie na własnym balkonie, inaczej uporczywe zadymianie sąsiadów, a jeszcze inaczej wyrzucanie żarzących się niedopałków z wysokości.
Czy w Polsce wolno palić na balkonie?
Co do zasady tak. Ogólnopolska ustawa ograniczająca palenie wyrobów tytoniowych wskazuje konkretne miejsca, w których obowiązuje zakaz. Są to m.in. placówki medyczne, szkoły, uczelnie, lokale gastronomiczne, środki transportu publicznego, przystanki czy ogólnodostępne place zabaw.
Prywatny balkon w budynku mieszkalnym nie znajduje się na tej liście.
Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na petycje dotyczące wprowadzenia zakazu palenia na balkonach wyjaśniało, że budynki mieszkalne, w tym wielorodzinne, nie są traktowane jako miejsca dostępne do użytku publicznego w rozumieniu tych przepisów.
Nie istnieje więc jedna ogólnopolska zasada mówiąca: „na balkonie w bloku palić nie wolno”.
To jednak dopiero początek.
Dym może naruszać prawa sąsiada
Kluczowy może być art. 144 Kodeksu cywilnego.
Przepis mówi, że właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócają korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę.
W praktyce dotyczy to tzw. immisji.
Mogą nimi być między innymi:
- dym,
- zapach,
- hałas,
- pył,
- inne uciążliwości przenikające do sąsiedniego lokalu.
Jeżeli ktoś pali okazjonalnie i dym sporadycznie pojawia się w pobliżu sąsiedniego balkonu, nie oznacza to automatycznie naruszenia prawa.
Inaczej może wyglądać sytuacja, gdy palenie odbywa się wielokrotnie każdego dnia, dym regularnie wpada przez okno sąsiada, uniemożliwia wietrzenie mieszkania albo korzystanie z balkonu.
Wtedy można już mówić o ocenie, czy uciążliwość przekracza „przeciętną miarę”.
Co może zrobić sąsiad?
W takich sprawach pierwszym krokiem często jest zgłoszenie problemu właścicielowi lokalu, administracji, wspólnocie albo spółdzielni.
Jeżeli problem się powtarza, warto dokumentować zdarzenia.
Można zapisywać:
- daty i godziny,
- częstotliwość palenia,
- sytuacje, gdy dym dostaje się do mieszkania,
- przypadki spadania niedopałków lub popiołu,
- zgłoszenia kierowane wcześniej do administracji.
Przy sporze cywilnym znaczenie może mieć właśnie wykazanie, że problem nie jest jednostkowy, ale regularny i realnie utrudnia korzystanie z mieszkania.
Czy wspólnota może zakazać palenia na balkonach?
Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę, że obok przepisów ustawowych mogą obowiązywać także regulaminy lub uchwały wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Mogą one przewidywać ograniczenia dotyczące palenia, szczególnie jeśli chodzi o uciążliwość dla innych mieszkańców albo bezpieczeństwo pożarowe.
Nie oznacza to jednak, że każdy zapis w regulaminie automatycznie daje straży miejskiej możliwość wystawienia mandatu.
Regulamin wspólnoty lub spółdzielni działa przede wszystkim w ramach stosunków między mieszkańcami a zarządcą.
Jeżeli jednak konkretne zachowanie jednocześnie narusza przepisy Kodeksu wykroczeń, wtedy może pojawić się także interwencja służb.
Wyrzucanie niedopałków to zupełnie inna sprawa
Największy problem prawny zaczyna się wtedy, gdy papieros nie kończy w popielniczce, tylko leci z balkonu.
W zależności od miejsca i okoliczności mogą mieć zastosowanie różne przepisy.
Jeżeli niedopałek trafia na chodnik, trawnik, ulicę, plac albo inne miejsce dostępne dla publiczności, może wejść w grę art. 145 Kodeksu wykroczeń.
Przepis dotyczy zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc dostępnych dla publiczności.
Za takie wykroczenie grozi grzywna nie niższa niż 500 zł.
Nie ma więc znaczenia, że niedopałek jest mały.
Jeśli trafia na teren publiczny, nadal jest odpadem.
A jeśli niedopałek spada na niższy balkon?
Tu sytuacja jest bardziej złożona.
Jeżeli ktoś zrzuca z balkonu przedmiot albo nieczystości i robi to bez zachowania ostrożności, może mieć zastosowanie art. 75 Kodeksu wykroczeń.
Przepis obejmuje między innymi rzucanie przedmiotami, wyrzucanie nieczystości oraz doprowadzanie do ich wypadania.
W podstawowym przypadku grozi za to grzywna do 500 zł albo nagana.
Jeżeli zachowanie ma charakter złośliwy lub jest wykonywane dla zabawy czy swawoli, odpowiedzialność może być surowsza.
W praktyce znaczenie ma sposób działania i to, gdzie dokładnie spada niedopałek.
Żarzący się papieros może oznaczać jeszcze poważniejszy problem
Wyrzucenie niedopałka nie musi być wyłącznie kwestią porządku.
Może również stworzyć zagrożenie pożarowe.
Na niższych balkonach często znajdują się:
- meble ogrodowe,
- tekstylia,
- kartony,
- doniczki z suchymi roślinami,
- drewniane elementy,
- osłony balkonowe.
Żarzący się niedopałek może zainicjować zapłon.
Kodeks wykroczeń przewiduje odpowiedzialność za nieostrożne obchodzenie się z ogniem oraz palenie tytoniu w sposób mogący doprowadzić do pożaru.
W takiej sytuacji sprawa przestaje być zwykłym konfliktem sąsiedzkim.
Jeśli istnieje realne zagrożenie pożarem, można wezwać służby.
Czy straż miejska może przyjechać do palacza na balkonie?
Może przyjechać do zgłoszenia, ale samo stwierdzenie, że ktoś pali papierosa na własnym balkonie, nie oznacza automatycznie mandatu.
Strażnicy muszą ustalić, czy doszło do konkretnego wykroczenia.
Podstawą interwencji może być np.:
- wyrzucanie niedopałków na teren publiczny,
- stwarzanie zagrożenia pożarowego,
- zakłócanie porządku,
- inne zachowanie objęte Kodeksem wykroczeń.
Jeżeli problem dotyczy wyłącznie dymu przedostającego się do sąsiedniego mieszkania, sprawa często ma bardziej cywilny niż mandatowy charakter.
Kiedy sąsiedzi wzywają policję?
Policja może zostać wezwana, jeśli zachowanie wykracza poza zwykły spór o dym.
Może chodzić np. o:
- regularne wyrzucanie przedmiotów z balkonu,
- ryzyko pożaru,
- celowe zrzucanie niedopałków na sąsiadów,
- agresywne zachowanie,
- zakłócanie spokoju lub porządku.
Nie oznacza to jednak, że każdy telefon zakończy się mandatem.
Funkcjonariusze oceniają konkretną sytuację i muszą mieć podstawę prawną do podjęcia dalszych czynności.
A co z paleniem na klatce schodowej?
To inna sytuacja niż balkon.
Klatka schodowa jest częścią wspólną budynku.
W wielu budynkach palenie w częściach wspólnych jest wyraźnie zabronione przez regulamin wspólnoty lub spółdzielni.
Dochodzi do tego kwestia bezpieczeństwa pożarowego.
Klatka schodowa jest drogą komunikacyjną i często drogą ewakuacyjną, dlatego zachowania zwiększające ryzyko pożaru mogą być oceniane znacznie surowiej niż palenie na prywatnym balkonie.
Czy można dostać mandat za sam dym?
Nie istnieje prosty przepis: „dym z balkonu – mandat X zł”.
To bardzo ważne.
Jeśli sąsiad pali na własnym balkonie, a dym przedostaje się do innego mieszkania, podstawowym narzędziem prawnym jest zazwyczaj ochrona cywilna przed nadmiernymi immisjami.
Mandat pojawia się wtedy, gdy zachowanie można zakwalifikować jako konkretne wykroczenie.
Dlatego w internecie często pojawiają się uproszczenia w stylu „500 zł mandatu za palenie na balkonie”.
Takie stwierdzenie jest nieprecyzyjne.
Samo palenie nie oznacza automatycznie kary 500 zł.
Niedopałek może trafić na samochód albo człowieka
Jeszcze inaczej należy oceniać sytuację, gdy zrzucany papieros uszkodzi czyjąś rzecz.
Jeżeli żarzący się niedopałek wypali dziurę w markizie, meblu balkonowym, ubraniu albo lakierze samochodu, może pojawić się obowiązek naprawienia szkody.
Jeżeli zagrozi człowiekowi albo wywoła pożar, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze niż zwykły mandat za zaśmiecanie.
Dlatego zrzucanie niedopałków z wysokości nie powinno być traktowane jako drobnostka.
Palisz na balkonie albo masz sąsiada, który pali? Tak najlepiej działać krok po kroku
Jeśli palisz na balkonie, samo to nie oznacza złamania ogólnopolskiego zakazu.
Warto jednak zadbać o kilka rzeczy.
Po pierwsze, używaj stabilnej popielniczki i nigdy nie wyrzucaj niedopałków przez balustradę.
Po drugie, zwróć uwagę, czy dym regularnie nie wpada do otwartego okna sąsiada.
Po trzecie, sprawdź regulamin swojej wspólnoty lub spółdzielni.
Po czwarte, nie pal w miejscu, w którym znajdują się materiały mogące łatwo się zapalić.
Jeżeli natomiast jesteś osobą, której przeszkadza dym z sąsiedniego balkonu, zacznij od rozmowy i zgłoszenia problemu administratorowi.
Jeśli sytuacja powtarza się, dokumentuj zdarzenia.
Gdy problem dotyczy wyłącznie uporczywego zadymiania, podstawą może być art. 144 Kodeksu cywilnego.
Jeżeli jednak z góry spadają niedopałki, zwłaszcza żarzące się, albo istnieje ryzyko pożaru, sytuacja jest znacznie poważniejsza i można zgłosić ją straży miejskiej, policji, a przy bezpośrednim zagrożeniu także straży pożarnej.
Najważniejsze jest więc nie samo pytanie „czy wolno palić na balkonie?”, lecz jak to palenie wpływa na innych mieszkańców i czy nie powoduje dodatkowego zagrożenia.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.