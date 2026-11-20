Tej rzeczy nie wolno robić w zimę w bloku. Sąsiedzi wzywają straż miejską
Wystarczy kilka ruchów łopatą, żeby odśnieżanie balkonu zakończyło się interwencją straży miejskiej. Problem dotyczy także mieszkańców Warszawy, gdzie wiele balkonów znajduje się bezpośrednio nad chodnikami, parkingami i ogródkami sąsiadów. Zimą łatwo popełnić błąd, za który można zapłacić znacznie więcej niż tylko mandat.
Po intensywnych opadach śniegu mieszkańcy bloków często chcą jak najszybciej oczyścić swoje balkony. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się wyrzucenie zalegającego śniegu przez balustradę. Kilka minut pracy i problem znika. Tyle że śnieg musi gdzieś spaść, a znajdujący się kilka pięter niżej sąsiad może mieć zupełnie inne zdanie na temat takiego sposobu sprzątania.
Zrzucane z wysokości bryły śniegu i lodu mogą uszkodzić samochody, meble ogrodowe, zadaszenia balkonów lub zranić przechodniów. Problemem bywa również woda powstająca podczas roztopów. Jeżeli nie jest prawidłowo odprowadzana, może spływać po elewacji, powodować zacieki albo przedostawać się na balkon i do mieszkania na niższym piętrze.
Za zrzucanie śniegu z balkonu można dostać mandat. Przepisy przewidują grzywnę
Polskie prawo nie zawiera jednego przepisu, który dosłownie zabraniałby wyrzucania każdej ilości śniegu z balkonu. Nie oznacza to jednak, że można bez żadnych konsekwencji zrzucać go na chodnik, parking albo balkon sąsiada. Znaczenie ma sposób działania, zagrożenie dla innych osób i ewentualne szkody.
Jedną z podstaw odpowiedzialności może być art. 75 § 1 Kodeksu wykroczeń. Dotyczy on między innymi rzucania ciężkimi przedmiotami i wylewania płynów bez zachowania należytej ostrożności. Przewiduje grzywnę do 500 zł albo naganę. Przepis może mieć zastosowanie na przykład wtedy, gdy mieszkaniec zrzuca z wysokości ciężkie, zlodowaciałe bryły śniegu, stwarzając zagrożenie dla osób znajdujących się poniżej.
Odrębną podstawą może być art. 145 Kodeksu wykroczeń, dotyczący zanieczyszczania lub zaśmiecania miejsc dostępnych publicznie. Przewiduje on grzywnę nie niższą niż 500 zł. Nie należy jednak zakładać, że samo przemieszczenie czystego śniegu automatycznie oznacza popełnienie tego wykroczenia. Konieczne jest ustalenie, czy rzeczywiście doszło do zanieczyszczenia lub zaśmiecenia miejsca objętego przepisem.
Najpoważniejszy problem pojawia się wtedy, gdy spadający śnieg lub lód uszkodzi cudzą własność albo spowoduje obrażenia. W takim przypadku sprawa może wykraczać daleko poza zwykłą interwencję straży miejskiej. Poszkodowany może domagać się naprawienia szkody, a w razie poważnego zagrożenia dla zdrowia lub życia w grę mogą wchodzić również przepisy prawa karnego.
Śnieg spada na balkon sąsiada. Zacieki i zalania też mogą kosztować
Nie każda szkoda powstaje w wyniku uderzenia bryłą lodu. Czasami wystarczy woda, która po odwilży zaczyna spływać po ścianie budynku. Jeżeli przedostaje się do mieszkania poniżej, może uszkodzić farbę, tynki, meble lub inne wyposażenie. Zimą problem jest szczególnie dokuczliwy, ponieważ temperatury przechodzące przez 0 stopni powodują naprzemienne zamarzanie i topnienie zgromadzonej wilgoci.
Właściciele mieszkań powinni zwracać uwagę nie tylko na sam śnieg, ale również na stan odpływów, fug, uszczelnień i izolacji balkonowej. Zatkany odpływ może doprowadzić do gromadzenia się wody na posadzce. Jeżeli balkon ma uszkodzoną hydroizolację, skutki mogą być widoczne również wewnątrz budynku.
Odpowiedzialność za zalanie nie zawsze jest jednak oczywista. Jeżeli szkodę spowodowało nieostrożne działanie sąsiada, na przykład celowe wylewanie wody przez balustradę, można rozważać dochodzenie od niego odszkodowania. Podstawą może być art. 415 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym osoba, która ze swojej winy wyrządziła drugiemu szkodę, jest zobowiązana do jej naprawienia.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy przyczyną jest niesprawny odpływ, wada konstrukcyjna lub uszkodzenie elementu należącego do części wspólnych nieruchomości. Wówczas konieczne może być ustalenie odpowiedzialności wspólnoty, spółdzielni albo zarządcy. Sam fakt, że woda pojawiła się na balkonie sąsiada, nie przesądza jeszcze, kto powinien zapłacić za naprawę.
Duże znaczenie mają dowody. Zdjęcia zacieków, nagranie spływającej wody, dokumentacja szkód i protokół sporządzony przez administrację mogą pomóc w ustaleniu przyczyny problemu. Jeżeli doszło do zalania, zgłoszenie powinno nastąpić możliwie szybko, zanim ślady wyschną lub zostaną usunięte podczas remontu.
Warszawa. Straż miejska przypomina o zagrożeniu ze strony śniegu i sopli
W Warszawie problem jest szczególnie istotny na osiedlach, gdzie balkony znajdują się bezpośrednio nad wejściami do budynków, ciągami pieszymi i parkingami. Dotyczy to zarówno starszej zabudowy na Woli, Mokotowie czy Pradze-Południe, jak i nowych osiedli z wielopoziomowymi balkonami oraz tarasami. W takich miejscach nieostrożne usuwanie śniegu może zagrozić osobom, których mieszkaniec stojący na wyższym piętrze nawet nie widzi.
Warszawska straż miejska regularnie zwraca uwagę na obowiązek usuwania niebezpiecznych nawisów śnieżnych i sopli z budynków. Funkcjonariusze wskazują, że zalegający śnieg może być niebezpieczny dla przechodniów, a za utrzymanie obiektu w bezpiecznym stanie odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości.
Przykładem zagrożenia była interwencja na Bródnie, gdzie strażnicy miejscy zauważyli nawis śnieżny nad wejściem do lokalu gastronomicznego i automatem paczkowym. Miejsce zostało zabezpieczone, a do usunięcia zagrożenia wezwano straż pożarną. Interwencja dotyczyła śniegu zalegającego na budynku, a nie śniegu wyrzucanego przez lokatora z balkonu. Pokazuje jednak, jak poważnie służby traktują zagrożenie spadającymi z wysokości masami śniegu i lodu.
Mieszkańcy stolicy mogą zgłaszać sytuacje wymagające interwencji strażników pod całodobowym numerem 986. Dotyczy to również zauważonych zagrożeń dla bezpieczeństwa przechodniów. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, wymagającego pilnej pomocy służb ratunkowych, należy korzystać z numeru 112.
Nie każda sąsiedzka skarga oznacza jednak automatyczne wystawienie mandatu. Strażnicy muszą ustalić okoliczności zdarzenia i ocenić, czy doszło do naruszenia konkretnego przepisu. Inaczej należy traktować przypadkowo zsuwający się z balustrady niewielki fragment śniegu, a inaczej świadome zrzucanie ciężkich brył lodu na teren, po którym poruszają się ludzie.
Czy właściciel mieszkania musi odśnieżać balkon? Nie ma jednego przepisu dla wszystkich
Przepisy nie wprowadzają powszechnego, wyrażonego wprost obowiązku odśnieżania każdego prywatnego balkonu po każdych opadach. Nie można więc stwierdzić, że sama obecność śniegu na posadzce automatycznie oznacza wykroczenie. Znaczenie mają stan techniczny balkonu, ilość zalegającego śniegu, zagrożenie dla innych osób oraz obowiązki wynikające z zasad użytkowania nieruchomości.
Odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie całego budynku reguluje art. 61 Prawa budowlanego. Właściciel lub zarządca obiektu powinien reagować między innymi na intensywne opady atmosferyczne, które mogą spowodować uszkodzenia lub zagrożenie dla ludzi i mienia. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomniał o tych zasadach w komunikacie z 16 października 2026 roku, zwracając uwagę również na konieczność kontroli odpływów i usuwania niebezpiecznych sopli oraz nawisów.
W budynkach wielorodzinnych rozgraniczenie obowiązków może być skomplikowane. Lokator korzysta z balkonu, ale niektóre jego elementy konstrukcyjne mogą należeć do nieruchomości wspólnej. Dlatego w przypadku niebezpiecznych sopli zwisających z zewnętrznej części budynku, problemów z izolacją albo nadmiernego obciążenia konstrukcji najbezpieczniej powiadomić administrację i uzgodnić sposób usunięcia zagrożenia.
Wspólnoty i spółdzielnie mogą również określać zasady korzystania z balkonów w swoich regulaminach. Mieszkaniec powinien sprawdzić, czy dokumenty obowiązujące w jego budynku zawierają zalecenia dotyczące odśnieżania, zabezpieczania odpływów i usuwania lodu. Takie zapisy nie zastępują przepisów ustawowych, ale mogą określać sposób właściwego użytkowania nieruchomości.
Jak bezpiecznie odśnieżyć balkon i uniknąć konfliktu z sąsiadem?
Najważniejsze jest niedopuszczenie do sytuacji, w której śnieg albo lód spadają z wysokości w niekontrolowany sposób. Przy niewielkiej ilości świeżego, lekkiego śniegu można zebrać go miękką szczotką lub plastikową łopatką do pojemnika, a następnie usunąć bezpiecznie bez wyrzucania przez balustradę. Nie należy stosować narzędzi, które mogłyby uszkodzić posadzkę, izolację lub odpływy.
- Nie zrzucaj śniegu przez balustradę. Nawet gdy na dole nikogo nie widać, przechodzień może pojawić się w każdej chwili. Problem dotyczy również ogródków i balkonów sąsiadów znajdujących się poniżej.
- Nie strącaj samodzielnie dużych sopli. Jeżeli lód zwisa po zewnętrznej stronie balustrady albo elewacji, nie wychylaj się, żeby go usunąć. Powiadom administrację budynku, która powinna ocenić zagrożenie i zorganizować bezpieczne prace.
- Zwróć uwagę na odpływy. Sprawdź, czy widoczne i dostępne elementy odprowadzające wodę nie są zablokowane przez liście lub zanieczyszczenia. Problemy z odpływem i pojawiające się zacieki zgłoś zarządcy. Nie próbuj samodzielnie rozbijać zamarzniętych elementów instalacji.
- Udokumentuj szkody. Jeżeli woda lub śnieg z balkonu sąsiada uszkodziły twoje mieszkanie, samochód albo wyposażenie tarasu, wykonaj zdjęcia i zgłoś sprawę administracji. W razie potrzeby zabezpiecz rachunki za naprawę i ustal, czy szkoda może zostać zgłoszona do ubezpieczyciela.
- Reaguj na bezpośrednie zagrożenie. Jeżeli ktoś regularnie zrzuca z wysokości śnieg lub lód w miejsce, gdzie przechodzą ludzie, można powiadomić straż miejską. W Warszawie zgłoszenia interwencyjne przyjmowane są pod numerem 986.
Zimowe porządki na balkonie mogą zająć zaledwie kilka minut, ale skutki nieostrożnego odśnieżania bywają znacznie poważniejsze. Szczególnie w wysokich blokach, gdzie pod balkonami znajdują się chodniki, samochody i ogródki innych mieszkańców, usuwanie śniegu wymaga zachowania ostrożności. W razie sporu sąsiedzkiego o odpowiedzialności nie decyduje sam fakt zalegania śniegu, lecz okoliczności zdarzenia, sposób postępowania i skutki, jakie ono spowodowało.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.