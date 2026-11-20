Premier Ukrainy był w Polsce podczas rosyjskiego ataku. Ujawniono szczegóły
Premier Ukrainy Serhij Korecki miał przebywać na lotnisku Rzeszów-Jasionka w czasie, gdy rosyjskie rakiety i dron naruszyły polską przestrzeń powietrzną jak informuje TVN24. Na płycie portu znajdował się wówczas ukraiński samolot o statusie HEAD. Tego samego ranka, ze względu na zagrożenie z powietrza, po raz pierwszy w historii ewakuowano wieżę kontroli lotów w Jasionce.
Do zdarzeń doszło w nocy z 19 na 20 listopada podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.
Według ustaleń TVN24 premier Ukrainy Serhij Korecki przyjechał w nocy z Kijowa na lotnisko Rzeszów-Jasionka.
Rano miał stamtąd wylecieć do Berlina na spotkanie z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.
Premier Ukrainy miał być na Jasionce podczas alarmu
Według dwóch niezależnych źródeł, na które powołała się stacja TVN24, Serhij Korecki przebywał w Jasionce właśnie w czasie, gdy trwało zagrożenie związane z rosyjskim atakiem.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej potwierdziła, że w trakcie alarmu na płycie lotniska znajdował się ukraiński samolot posiadający status HEAD.
Taki status stosuje się wobec lotów wykonywanych przez najważniejsze osoby w państwie podczas oficjalnych podróży.
Nie potwierdzono jednak oficjalnie, kto dokładnie znajdował się wówczas na pokładzie maszyny.
Nie wiadomo również, czy w momencie ewakuacji lotniska premier Ukrainy przebywał już w samolocie, czy nadal znajdował się w budynku portu.
Samolot wyleciał przed godz. 8
Według medialnych ustaleń ukraińska maszyna wystartowała z Jasionki około godz. 7:57.
Było to już po odwołaniu pierwszego alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczącego zagrożenia z powietrza.
Premier Ukrainy udał się następnie do Berlina.
Jego obecność w Niemczech została później potwierdzona – Serhij Korecki publikował materiały ze spotkania z kanclerzem Friedrichem Merzem.
W tym samym czasie rosyjskie obiekty spadły w Polsce
Obecność ukraińskiego premiera w Jasionce zbiegła się z jednym z najpoważniejszych incydentów związanych z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.
20 listopada trzy rosyjskie obiekty spadły na terytorium Polski.
Miejsca ich upadku zlokalizowano w:
- Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim,
- Rudniku nad Sanem w powiecie niżańskim,
- Mołodyczu w powiecie jarosławskim.
W Nowym Lipowcu zidentyfikowano rosyjską rakietę manewrującą Ch-101.
W Rudniku nad Sanem według wstępnych ustaleń również spadła rakieta.
W Mołodyczu odnaleziono natomiast elementy najprawdopodobniej drona odrzutowego.
Po raz pierwszy ewakuowano wieżę w Jasionce
Ze względu na zagrożenie z powietrza podjęto także bezprecedensową decyzję dotyczącą lotniska Rzeszów-Jasionka.
Personel wieży kontroli ruchu lotniczego został ewakuowany do doraźnego miejsca schronienia.
Była to pierwsza taka sytuacja w historii tego portu.
Według przekazywanych informacji w schronieniu znalazło się 9 osób, w tym 6 pracowników personelu operacyjnego.
Decyzja miała charakter prewencyjny i została podjęta z powodu realnego zagrożenia związanego z obiektami znajdującymi się w polskiej przestrzeni powietrznej.
Jasionka ma strategiczne znaczenie
Port lotniczy Rzeszów-Jasionka od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie ma szczególne znaczenie.
To jeden z najważniejszych punktów logistycznych wykorzystywanych przy transporcie pomocy dla Ukrainy.
Przez lotnisko regularnie podróżują również zagraniczni politycy oraz przedstawiciele władz ukraińskich.
Obiekt jest chroniony przez rozbudowane systemy obrony powietrznej.
20 listopada MON informowało, że aktywowane zostały między innymi systemy Patriot znajdujące się w rejonie lotniska.
Rosyjskie rakiety podczas podróży ukraińskiego premiera
Nie ma obecnie oficjalnych informacji wskazujących, że rosyjski atak był wymierzony bezpośrednio w samolot lub premiera Ukrainy.
Nie należy więc łączyć tych dwóch faktów jako potwierdzonego celu rosyjskich działań.
Wiadomo jednak, że rosyjskie obiekty naruszyły polską przestrzeń właśnie w czasie, gdy na lotnisku znajdowała się maszyna o statusie HEAD.
Polskie władze określiły nocne wydarzenia jako kolejną odsłonę rosyjskiej eskalacji.
Premier Donald Tusk podkreślił, że obiekty, które spadły na terytorium Polski, pochodziły z Rosji.
Serhij Korecki premierem od lipca
Serhij Korecki objął stanowisko premiera Ukrainy w lipcu 2026 roku.
Jego kandydaturę poparło 289 deputowanych Rady Najwyższej.
Wśród priorytetów jego rządu znalazły się między innymi wsparcie ukraińskich sił zbrojnych, rozwój przemysłu obronnego, integracja europejska oraz współpraca z zagranicznymi partnerami.
Piątkowa podróż do Berlina była elementem tej aktywności dyplomatycznej.
Nadal pozostaje jedno kluczowe pytanie
Nie wiadomo dokładnie, gdzie Serhij Korecki znajdował się w momencie najpoważniejszego zagrożenia – w samolocie czy w budynku lotniska.
Potwierdzono natomiast, że na płycie portu znajdowała się wówczas ukraińska maszyna o statusie HEAD.
Kilka godzin później premier Ukrainy był już w drodze do Niemiec.
Cała sytuacja pokazuje jednak, jak blisko ważnego punktu transportowego i w czasie oficjalnej podróży jednego z najważniejszych ukraińskich polityków doszło do realnego zagrożenia związanego z rosyjskim atakiem.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.