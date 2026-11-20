Rosyjskie rakiety spadły w Polsce. Mieszkańcy mieli tylko kilka minut
Rosyjskie obiekty naruszyły w nocy polską przestrzeń powietrzną. Służby zabezpieczyły miejsca upadku w Nowym Lipowcu, Rudniku nad Sanem i Mołodyczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pozostawało w kontakcie z wojskiem już przed godz. 2:00, a mieszkańcy zagrożonych terenów otrzymywali alerty i ostrzeżenia.
Noc z 19 na 20 listopada była wyjątkowo niespokojna na wschodzie Polski.
Rosja przeprowadziła jeden z największych w ostatnim czasie zmasowanych ataków na Ukrainę. Wykorzystywano rakiety dalekiego zasięgu oraz różne typy dronów.
Część obiektów naruszyła polską przestrzeń powietrzną.
Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu rozpoczęły się działania wojska, policji, straży pożarnej, Żandarmerii Wojskowej oraz służb specjalnych.
RCB było w kontakcie z wojskiem od 1:58
Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka poinformowała, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pozostawało w bezpośrednim kontakcie z wojskiem już od godz. 1:58.
Pierwsze alerty dotyczące potencjalnego zagrożenia zostały wysłane o godz. 2:31.
W kolejnych godzinach, wraz ze zmianą sytuacji, mieszkańcy najbardziej zagrożonych terenów otrzymywali następne komunikaty.
Uruchamiano również syreny alarmowe.
Rakieta Ch-101 spadła w Nowym Lipowcu
Najwięcej wiadomo obecnie o zdarzeniu w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim.
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zabezpieczony tam obiekt został zidentyfikowany jako rosyjska rakieta Ch-101.
To pocisk manewrujący dalekiego zasięgu wykorzystywany przez rosyjskie lotnictwo podczas ataków na Ukrainę.
Obiekt spadł na pole w pobliżu lasu i zapalił się.
Na miejscu pracowali policjanci, strażacy, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz inne wyspecjalizowane formacje.
Nikt nie został ranny.
Alert na kilka minut przed uderzeniem
Według informacji przekazanych przez MSWiA w przypadku Nowego Lipowca alert o realnym zagrożeniu został wysłany o godz. 6:30.
Minutę później uruchomiono syreny.
Obiekt miał uderzyć w ziemię około godz. 6:36.
Oznacza to, że od wysłania komunikatu ostrzegawczego do upadku rakiety minęło zaledwie kilka minut.
To pokazuje, jak krótki może być czas na reakcję w przypadku takiego zagrożenia.
Obiekt także w Rudniku nad Sanem
Kolejne miejsce upadku zostało zabezpieczone w Rudniku nad Sanem w powiecie niżańskim.
Według przekazywanych przez służby informacji również tam odnaleziono obiekt mogący być rakietą.
Alert o realnym zagrożeniu został wysłany około godz. 6:33.
Dwie minuty później uruchomiono syreny alarmowe.
Uderzenie miało nastąpić około godz. 6:38.
Miejsce upadku znajduje się na terenie niezabudowanym i leśnym.
W Mołodyczu prawdopodobnie spadł dron
Trzecie miejsce znajduje się w Mołodyczu w powiecie jarosławskim.
Tam służby zabezpieczyły fragmenty obiektu, który według wstępnych informacji może być dronem odrzutowym.
Obiekt spadł na teren niezabudowany, około 280 metrów od najbliższych budynków.
Alert o realnym zagrożeniu został wysłany o godz. 6:33, a syreny uruchomiono kilka minut później.
Według MSWiA obiekt najprawdopodobniej uderzył w ziemię po godz. 7:00.
Na miejscu pracują między innymi policja, straż pożarna, Żandarmeria Wojskowa oraz specjalistyczne zespoły.
Nikt nie został ranny
Najważniejsza informacja przekazana przez MON dotyczy skutków zdarzeń.
Pomimo naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie ma informacji o osobach rannych.
Nie zgłoszono również zniszczeń infrastruktury krytycznej.
Miejsca upadku znajdowały się głównie na terenach niezabudowanych.
Służby zabezpieczają szczątki i prowadzą szczegółowe analizy, które mają pozwolić dokładnie ustalić rodzaj i pochodzenie każdego obiektu.
Polskie F-16 i szwedzkie Gripeny były w powietrzu
Wojsko pozostawało w gotowości przez całą noc.
Minister obrony poinformował, że operowały polskie samoloty F-16 oraz szwedzkie Gripeny.
W działaniach uczestniczył również holenderski samolot do tankowania w powietrzu.
Uruchomiony został także samolot wczesnego ostrzegania i rozpoznania Saab.
Maszyna operowała w rejonie województw podkarpackiego i lubelskiego.
Ewakuowano wieżę kontroli lotów w Jasionce
Na Podkarpaciu podjęto również działania prewencyjne na lotnisku Rzeszów-Jasionka.
Personel wieży kontroli lotów został skierowany do miejsca schronienia.
Decyzja miała charakter zapobiegawczy.
Służby monitorowały także sytuację w szkołach, przedszkolach i żłobkach na terenie województwa.
Szef MON: „ten atak nie był przypadkowy”
Do wydarzeń odniósł się Władysław Kosiniak-Kamysz.
Minister ocenił, że nocne działania Rosji nie były przypadkowe.
Zwrócił uwagę, że do naruszenia polskiej przestrzeni doszło tego samego dnia, w którym w Nowej Dębie odbywają się ćwiczenia KOALICJA 26.2 z udziałem wojsk państw Koalicji Chętnych.
Według szefa MON rosyjskie działania mają również wymiar psychologiczny i mogą służyć osłabianiu poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa oraz współpracy państw NATO i Unii Europejskiej.
Jest to ocena przedstawiona przez ministra obrony. Szczegółowe ustalenia dotyczące torów lotu poszczególnych obiektów i okoliczności ich znalezienia są nadal analizowane przez służby.
Nie wolno dotykać znalezionych szczątków
Służby ponownie apelują do mieszkańców wschodniej Polski.
Każdy przedmiot, który może przypominać fragment rakiety, drona lub innego statku powietrznego, należy pozostawić w miejscu znalezienia.
Nie wolno:
- zbliżać się do szczątków,
- dotykać ich,
- przenosić,
- próbować samodzielnie zabezpieczać,
- zabierać elementów jako pamiątki.
O takim znalezisku należy natychmiast powiadomić służby pod numerem 112.
Pozostałości obiektów mogą zawierać materiały wybuchowe, paliwo lub inne niebezpieczne substancje.
Służby nadal pracują
Na terenach, na których odnaleziono szczątki, prowadzone są oględziny i zabezpieczanie materiału dowodowego.
W Nowym Lipowcu postępowanie prowadzi również Prokuratura Okręgowa w Lublinie przy współpracy z Żandarmerią Wojskową, policją i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.
Nocne wydarzenia pokazały również, jak szybko może zmienić się poziom zagrożenia.
Od pierwszego kontaktu RCB z wojskiem do uruchomienia alertów minęło kilkadziesiąt minut, natomiast w przypadku bezpośredniego zagrożenia poszczególnych miejscowości mieszkańcy mieli już tylko kilka minut między otrzymaniem ostrzeżenia a upadkiem obiektów.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.