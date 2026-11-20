Niezidentyfikowane obiekty spadły w Polsce. Żandarmeria Wojskowa pracuje w 3 miejscach
Żandarmeria Wojskowa wraz z innymi służbami zabezpiecza 3 miejsca odnalezienia niezidentyfikowanych obiektów latających na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Według jej wstępnych ustaleń do zdarzeń doszło nad ranem 20 listopada 2026 roku. Nikt nie doznał obrażeń, a na miejscu pracują wyspecjalizowane służby.
W komunikacie opublikowanym na profilu Żandarmerii Wojskowej wskazano miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim, Mołodycz w powiecie jarosławskim oraz Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim w województwie podkarpackim. Informację podpisał ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Służba zapowiedziała przekazywanie kolejnych ustaleń na bieżąco. W opublikowanym wpisie nie określono typu ani pochodzenia znalezionych obiektów.
Żandarmeria potwierdza działania w 2 województwach
„Od pierwszych sygnałów o zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę Wojsko Polskie monitorowało sytuację. Pierwsze alerty uruchomiono już o godz. 1:40. Następnie aktywowano naziemne systemy obrony powietrznej i poderwano dyżurne pary myśliwców. W działaniach uczestniczyły polskie F-16, szwedzkie Gripeny, samolot rozpoznawczy Saab oraz holenderski samolot tankowania powietrznego MRTT. W trakcie ataku doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty. Służby zabezpieczyły szczątki w trzech miejscowościach: Mołodycz, Rudnik nad Sanem i Nowy Lipowiec” – pisze na portalu X, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
„Żandarmeria Wojskowa wraz z innymi służbami zabezpiecza 3 miejsca odnalezienia upadku niezidentyfikowanych obiektów latających” – przekazała formacja w wydanym komunikacie. W tym samym wpisie poinformowała, że do zdarzeń doszło we wczesnych godzinach porannych. Przedstawione ustalenia mają charakter wstępny. Na razie nie podano wyników identyfikacji, informacji o wyposażeniu obiektów ani szczegółowego przebiegu ich lotu. Odpowiedź na pytanie, co dokładnie znaleziono, wymaga dalszych czynności specjalistów.
Ważną informacją dla mieszkańców jest brak osób poszkodowanych. „W wyniku upadku obiektów nikt nie doznał obrażeń ciała” – czytamy w komunkacie Żandarmerii. Nie oznacza to jednak, że można zbliżać się do zabezpieczanych miejsc lub samodzielnie oglądać szczątki. Teren pozostaje miejscem pracy służb, a określenie charakteru znalezionych przedmiotów należy do ich zadań. Osoby przebywające w pobliżu powinny stosować się do wydawanych poleceń.
W Nowym Lipowcu obiekt spadł na pole i zapalił się
Osobny komunikat dotyczący Nowego Lipowca wydała lubelska policja. Z informacji podpisanej przez nadkom. Annę Kamolę, rzeczniczkę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, wynika, że niezidentyfikowany obiekt latający spadł na polu przy lesie i zapalił się. Na miejscu pracowali policjanci oraz strażacy. Policja informowała również o skierowaniu tam kontrterrorystów i funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Lublinie. Także w tym komunikacie zaznaczono, że według wstępnych informacji nie było rannych.
O zdarzeniu powiadomiono Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Komunikat policji opisuje miejsce odnalezienia obiektu i podjęte działania, ale nie przesądza jego pochodzenia. Nie zawiera też ustalenia, że był to konkretny model drona lub pocisku. Na tym etapie takie określenia wykraczałyby poza informacje przedstawione przez funkcjonariuszy.
„Myślę, że w tym konkretnym przypadku nikt nie będzie próbował udawać, że upadek rosyjskich obiektów w Polsce to był kolejny 'wypadek przy pracy’. My będziemy bardzo rzetelnie informowali o tym, jak było naprawdę, a nie tak, jak komu pasuje” – powiedział Premier Donald Tusk na konferencji prasowej.
Prokuratorzy zabezpieczają ślady i ustalają pochodzenie obiektu
Działania w powiecie biłgorajskim potwierdziła także Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Na miejsce w Nowym Lipowcu udał się zespół prokuratorów z jej Wydziału do Spraw Wojskowych. Według komunikatu rzecznika prok. Marcina Kozaka prowadzone są oględziny oraz zabezpieczanie śladów. Mają one umożliwić ustalenie dokładnego charakteru i pochodzenia odnalezionego obiektu. Prokuratura współpracuje przy tych czynnościach z Żandarmerią Wojskową, policją i SKW.
Lubelska prokuratura poinformowała ponadto, że służby weryfikują zgłoszenia dotyczące ewentualnego upadku innych obiektów na terenie regionu. Ten fragment odnosi się do sprawdzanych doniesień i nie daje podstaw do dopisywania kolejnych potwierdzonych lokalizacji. Żandarmeria w przedstawionym komunikacie wymienia 3 miejsca w 2 województwach. Szersze informacje o wstępnych ustaleniach prokuratura zapowiedziała po zakończeniu najpilniejszych czynności na miejscu zdarzenia.
Podejrzanych szczątków nie należy dotykać. Zgłoszenie pod numer 112
W przypadku natrafienia na podejrzany obiekt lub jego fragmenty trzeba przede wszystkim oddalić się i zadbać o własne bezpieczeństwo. Opublikowane przez administrację publiczną instrukcje dotyczące znalezienia szczątków drona zalecają, aby nie podchodzić, nie dotykać, nie przenosić i nie badać przedmiotu samodzielnie. Należy również ostrzec osoby znajdujące się w pobliżu, żeby nie zbliżały się do znaleziska. Oględziny z bliska czy podnoszenie elementu w celu sprawdzenia oznaczeń trzeba pozostawić specjalistom.
Z bezpiecznego miejsca należy zadzwonić pod numer 112, podać lokalizację i opisać to, co już udało się zauważyć. Nie trzeba wracać do przedmiotu, żeby uzupełnić zgłoszenie o dodatkowe szczegóły. Podczas rozmowy należy odpowiadać na pytania operatora i pozostać na linii do czasu, aż pozwoli ją zakończyć. Instrukcje zalecają oczekiwanie na służby w bezpiecznym oddaleniu i niewracanie do miejsca znaleziska. Te zasady dotyczą również mieszkańców Warszawy i Mazowsza, którzy natrafią na podejrzany przedmiot w swojej okolicy lub podczas wyjazdu.
Informacje o dalszym rozwoju sytuacji najlepiej sprawdzać w komunikatach Żandarmerii Wojskowej, policji, prokuratury i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przy przekazywaniu wiadomości rodzinie lub znajomym znaczenie ma data publikacji oraz to, czy dana informacja jest potwierdzonym ustaleniem, czy dopiero weryfikowanym zgłoszeniem. W obecnym komunikacie Żandarmerii potwierdzono zabezpieczanie wskazanych miejsc i brak obrażeń u ludzi. Ustalenia dotyczące samych obiektów mają zostać przekazane przez służby.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.