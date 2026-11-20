Rząd zaleca zapasy na minimum 72 godziny. Co 8. Polak nie ma w domu jedzenia nawet na 3 dni
Polski rząd zaleca, by każde gospodarstwo domowe było w stanie przetrwać co najmniej 72 godziny bez pomocy z zewnątrz, czyli bez sklepu, prądu i bieżącej wody. Badania pokazują, że w wielu domach brakuje do tego podstawowych rzeczy. Według sondażu Ariadny dla WP 12 proc. Polaków ma jedzenie na mniej niż 3 dni, a europejskie badanie z tego tygodnia pokazuje, że w miastach północnej i wschodniej Europy najczęściej brakuje wody, gotówki i radia. Sprawdziliśmy, co zalecają MSWiA i Komisja Europejska, ile to kosztuje i co przyda się w Warszawie.
Dlaczego 72 godziny
Zalecenie pochodzi z rządowego „Poradnika bezpieczeństwa”, przygotowanego przez MSWiA, MON i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi o pierwsze godziny i dni po poważnej awarii, katastrofie lub innym zagrożeniu. Wtedy służby mogą nie dotrzeć do wszystkich od razu, a sklepy, bankomaty czy wodociągi mogą nie działać.
Ten sam termin promuje Unia Europejska. Komisja Europejska opublikowała wytyczne, które zachęcają obywateli, by przez pierwsze 72 godziny kryzysu byli samowystarczalni. Wytyczne nie są wiążące. Za przygotowanie mieszkańców odpowiadają poszczególne państwa.
Zapasy to zalecenie, a nie obowiązek. Nie ma przepisu, który nakazywałby je mieć, ani kary za ich brak.
Co powinno być w domu. Lista z poradnika
|Co
|Ile lub jakie
|Woda pitna
|Co najmniej 3 litry na osobę dziennie. Na 72 godziny: 9 l dla 1 osoby, 18 l dla 2, 36 l dla 4
|Jedzenie
|Trwałe, łatwe w przygotowaniu, najlepiej niewymagające gotowania, np. konserwy, sucharki, kasze, orzechy
|Leki
|Zapas leków przyjmowanych na stałe
|Apteczka
|Leki przeciwbólowe, środki na żołądek, gaza, bandaże, środek do dezynfekcji, rękawiczki, termometr, nożyczki, folia NRC
|Światło i informacje
|Latarka i radio na baterie, zapasowe baterie, naładowany powerbank
|Gotówka
|W różnych nominałach. Poradnik nie podaje kwoty
|Ciepło i higiena
|Koce, śpiwory, ciepłe ubrania, środki higieniczne
Poradnik zaleca też spakowanie plecaka ewakuacyjnego i ustalenie planu rodzinnego: numerów kontaktowych oraz 2 miejsc spotkań, jednego blisko domu, drugiego poza miejscowością. Plecak nie oznacza, że państwo planuje ewakuację. Ma pozwolić szybko wyjść z domu np. podczas pożaru lub powodzi.
Co 8. Polak nie ma jedzenia nawet na 3 dni
Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna zapytał na zlecenie Wirtualnej Polski, na ile dni wystarczyłoby jedzenia w domu, gdyby jutro zamknięto sklepy. Wyniki opublikowano 7 listopada:
- 12 proc. – mniej niż 3 dni,
- 37 proc. – od 3 do 7 dni,
- 24 proc. – od 8 do 14 dni,
- 10 proc. – od 15 do 30 dni,
- 6 proc. – ponad miesiąc.
Ok. 10 proc. badanych nie umiało odpowiedzieć. Tylko 15 proc. osób, które kupują więcej jedzenia na zapas, robi to z myślą o nieprzewidzianych sytuacjach. Częściej chodzi o promocje i oszczędności.
Europejskie badanie: najczęściej brakuje wody
Jedzenie to nie wszystko. Z Bałtyckiego Barometru Indywidualnego Przygotowania Kryzysowego 2026 Uniwersytetu Łotwy, opisanego 19 listopada przez Euronews, wynika, że:
- tylko 31 proc. mieszkańców ma w domu wodę pitną na co najmniej 72 godziny,
- 50 proc. ma wystarczająco dużo gotówki,
- 38 proc. ma radio na baterie,
- 71 proc. ma wystarczająco dużo jedzenia,
- zaledwie 8 proc. czuje się dobrze przygotowanych.
Badanie objęło mieszkańców 10 miast w krajach północnej i wschodniej Europy. Euronews nie podał osobnych wyników dla Polski. Pokazuje ono jednak, czego najczęściej brakuje: wody, gotówki i radia. Ok. 30 proc. badanych przyznało, że potrzebowałoby wsparcia finansowego, by się przygotować.
Ile to kosztuje
Według Euronews podstawowy zestaw na 3 dni dla 4-osobowej rodziny kosztuje w stolicach bałtyckich ok. 100-150 euro. Obejmuje 36 litrów wody, jedzenie, radio na baterie, apteczkę, leki i gotówkę. Pełny pakiet ze śpiworami i namiotem może przekroczyć 300 euro. Przygotowanie nie musi być kosztowne – mówiła unijna komisarz ds. gotowości i zarządzania kryzysowego Hadja Lahbib.
Zapasy nie muszą powstać od razu. Można je budować stopniowo, np. dokupując przy każdych zakupach zgrzewkę wody czy kilka konserw.
Warszawa: dodatkowe ujęcia wody, beczkowozy i sieć kryzysowa
W stolicy miasto w ramach programu „Warszawa chroni” planuje m.in. dodatkowe ujęcia wody niezależne od sieci wodociągowej, zakup beczkowozów i organizację miejsc schronienia. Działa też Społeczna Sieć Kryzysowa, do której w pierwszym naborze w 2025 r. zgłosiło się 38 organizacji, m.in. harcerskie, psychologiczne i ratownicze.
Warszawiacy mogą już dziś sprawdzić najbliższe ujęcie wody oligoceńskiej na mapie miasta (mapa.um.warszawa.pl). Takie studnie działają w wielu dzielnicach. Warto wiedzieć, gdzie jest najbliższa, zanim będzie potrzebna. W blokach bez prądu nie działają windy i domofony, a w wysokich budynkach także pompy podnoszące ciśnienie wody na wyższe piętra. Zapas wody w mieszkaniu jest więc w mieście szczególnie ważny.
Zapasy na 72 godziny. Co warto wiedzieć
- Policz wodę: 3 litry na osobę dziennie. Dla 4-osobowej rodziny to 36 litrów na 3 dni, czyli 6 zgrzewek po 6 butelek 1-litrowych.
- Wybieraj jedzenie, które nie wymaga gotowania ani lodówki, i sprawdzaj daty ważności co kilka miesięcy.
- Miej zapas leków przyjmowanych na stałe i podstawową apteczkę.
- Kup radio na baterie lub na korbkę. Bez prądu i internetu to może być jedyne źródło komunikatów.
- Trzymaj niewielką ilość gotówki w drobnych nominałach.
- Ustal z rodziną 2 miejsca spotkań i zapisz najważniejsze numery na kartce, nie tylko w telefonie.
- Pamiętaj o zwierzętach: karma i woda także dla nich.
- Oficjalne komunikaty w kryzysie sprawdzisz w Alertach RCB i na stronach gov.pl.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.