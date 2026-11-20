Pilna narada u premiera po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej
Premier Donald Tusk zwołał w piątek rano naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego i szefów służb. Powodem jest naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej podczas nocnego, zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W powiecie biłgorajskim odnaleziono niezidentyfikowany obiekt powietrzny. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Sytuacja rozpoczęła się w nocy z 19 na 20 listopada. Rosja przeprowadziła intensywny atak na Ukrainę, wykorzystując drony i pociski rakietowe.
Nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podejrzeniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty.
Wkrótce potem służby rozpoczęły działania w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim.
Donald Tusk zwołał naradę
Premier Donald Tusk przekazał, że w związku z sytuacją zwołał specjalne spotkanie.
W naradzie uczestniczą między innymi przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojska Polskiego oraz służb specjalnych.
Wśród obecnych znaleźli się między innymi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneusz Nowak.
Premier wcześniej informował, że otrzymał meldunek dotyczący sytuacji w powiecie biłgorajskim.
Podkreślił jednocześnie, że obecnie nie ma zagrożenia z powietrza.
Niezidentyfikowany obiekt spadł pod Biłgorajem
Służby odnalazły niezidentyfikowany obiekt w rejonie miejscowości Lipowiec w powiecie biłgorajskim.
Mieszkańcy mieli wcześniej słyszeć eksplozję i widzieć dym.
Obiekt spadł na polu w pobliżu lasu, kilkaset metrów od zabudowań.
Na miejscu pracują między innymi policjanci, strażacy oraz przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
Teren został zabezpieczony.
Według informacji przekazywanych przez służby nikt nie został ranny i nie doszło do strat materialnych.
Nadal nie wiadomo, co dokładnie spadło
Na tym etapie służby nie podały jeszcze, czym dokładnie jest odnaleziony obiekt.
Pierwsze informacje wskazywały, że może przypominać fragment kadłuba statku powietrznego.
Nie ma jednak jeszcze oficjalnego potwierdzenia jego rodzaju, pochodzenia ani tego, w jaki sposób znalazł się nad terytorium Polski.
Dowództwo Operacyjne prowadzi analizę danych z systemów radiolokacyjnych.
To właśnie jej wyniki mają pozwolić dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia.
Terytorialsi skierowali dodatkowe zespoły
W związku z sytuacją uruchomiono kolejne Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze.
Ich zadaniem jest wsparcie służb w sprawdzaniu zgłoszeń oraz poszukiwaniu potencjalnych pozostałości innych obiektów.
Mieszkańcy zostali zaapelowani, aby nie zbliżać się do znalezionych fragmentów.
Jeżeli ktoś zauważy przedmiot, który może być szczątkiem drona, rakiety lub innego obiektu powietrznego, nie powinien go dotykać, przenosić ani próbować samodzielnie zabezpieczać.
Należy zadzwonić pod numer 112.
Alerty dla mieszkańców wschodniej Polski
W związku z nocnym atakiem na Ukrainę oraz informacjami o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej uruchomiono również system ostrzegania ludności.
Komunikaty otrzymywali mieszkańcy między innymi województw lubelskiego i podkarpackiego.
Służby apelowały o śledzenie oficjalnych komunikatów i stosowanie się do wydawanych poleceń.
Dowództwo Operacyjne zaznaczyło, że informacje będą publikowane po ich pełnym zweryfikowaniu.
Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę
Incydent w Polsce wydarzył się podczas szeroko zakrojonego rosyjskiego ataku.
W nocy atakowany był między innymi Kijów.
Według informacji przekazywanych przez ukraińskie władze działania trwały wiele godzin i obejmowały zarówno bezzałogowe statki powietrzne, jak i pociski rakietowe.
Nad ranem ataki objęły także zachodnią część Ukrainy, w tym regiony położone blisko polskiej granicy.
Wybuchy odnotowano między innymi we Lwowie.
Służby weryfikują każdy sygnał
Najważniejsze pytanie dotyczy obecnie tego, czym był obiekt odnaleziony w powiecie biłgorajskim i czy do Polski przedostały się również inne elementy.
Służby pozostają na miejscu, a wojsko analizuje zapisy systemów radiolokacyjnych.
Do czasu zakończenia tych działań nie ma podstaw, aby przesądzać, czy odnaleziony obiekt był dronem, pociskiem lub jego fragmentem.
Premier zapewnia, że sytuacja jest monitorowana, a obecnie nie występuje bezpośrednie zagrożenie z powietrza.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.