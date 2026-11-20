Rząd radzi przygotować gotówkę. Jest ważny szczegół dotyczący banknotów. Wielu Polaków o nim zapomina
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca, by w domu mieć zapas gotówki w różnych nominałach. To ważny szczegół. Gdy podczas blackoutu nie działają terminale i bankomaty, sklepy mogą przyjmować tylko gotówkę, a sprzedawcy mogą nie mieć z czego wydać reszty. Banknot 200 zł może wtedy okazać się kłopotem. Wyjaśniamy, co dokładnie mówi poradnik, ile gotówki radzą trzymać inne kraje i jak skompletować zapas, także w Warszawie.
Co dokładnie mówi rządowy poradnik
„Poradnik bezpieczeństwa” przygotowały MSWiA, MON i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. O gotówce wspomina w 3 miejscach:
- na liście zapasów domowych: Gotówka w różnych nominałach,
- w spisie rzeczy do plecaka ewakuacyjnego: Dokumenty, kopie na pendrivie i gotówka w różnych nominałach,
- w części o blackoucie: Miej przy sobie zapas gotówki w różnych nominałach.
W części o długotrwałym braku prądu poradnik ostrzega, że stracimy wtedy dostęp do wody, ogrzewania, internetu, telefonu oraz możliwość płacenia kartą. Poradnik RCB na czas kryzysu i wojny radzi spakować do plecaka gotówkę w niewielkich nominałach.
MSWiA nie podaje konkretnej kwoty. Według ministerstwa kwota powinna być dopasowana do potrzeb danej rodziny. Poradnik nie wspomina wprost o monetach. To praktyczna rada ekspertów, o której piszemy niżej.
Dlaczego drobne nominały: problem z resztą
W normalnych warunkach większość zakupów płacimy kartą, telefonem lub BLIK-iem. Przy awarii systemów płatniczych sklepy, apteki i stacje paliw z zasilaniem awaryjnym mogą przyjmować wyłącznie gotówkę. Wtedy w kasach szybko może zabraknąć drobnych.
Ekonomista Piotr Kuczyński zwracał uwagę w RMF FM, że problemem może być nawet zapłacenie banknotem 200 zł w sklepie, gdy wszyscy klienci przyjdą z gotówką. Duże banknoty są wygodne do przechowywania, ale w kryzysie trudniej nimi zapłacić za drobne zakupy, np. chleb, wodę czy leki.
Ile gotówki radzą inne kraje i banki centralne
|Kto
|Zalecenie
|W złotych (ok.)
|Polska (MSWiA, MON, RCB)
|Gotówka w różnych nominałach, kwota według potrzeb rodziny
|brak kwoty
|Europejski Bank Centralny
|70-100 euro na osobę, by przetrwać kilka dni
|300-430 zł na osobę
|Holandia (bank centralny)
|70 euro na dorosłego i 30 euro na dziecko
|ok. 300 zł na dorosłego i 130 zł na dziecko
|Szwecja (bank centralny)
|1000 koron na dorosłego
|ok. 380 zł
Przeliczenia na złote są orientacyjne, przy kursie ok. 4,25 zł za euro i ok. 0,38 zł za koronę szwedzką. Dla 4-osobowej rodziny (2 dorosłych i 2 dzieci) holenderskie zalecenie oznacza ok. 200 euro, czyli ok. 850 zł.
Jak skompletować zapas. Przykład na ok. 850 zł
Rząd nie podaje struktury nominałów, ale łatwo to rozplanować. Przykładowy zapas dla 4-osobowej rodziny:
|Nominał
|Liczba
|Kwota
|100 zł
|3
|300 zł
|50 zł
|5
|250 zł
|20 zł
|10
|200 zł
|10 zł
|5
|50 zł
|Monety 5, 2 i 1 zł
|różne
|ok. 50 zł
|Razem
|ok. 850 zł
To tylko przykład. Kwotę warto policzyć samemu, np. na podstawie tego, ile rodzina wydaje w 3 dni na jedzenie, leki i paliwo. Część gotówki dobrze trzymać w plecaku ewakuacyjnym, a część w domu, najlepiej w kilku miejscach.
Warszawa: gdy nie działają karty i bankomaty
W dużym mieście skutki braku płatności elektronicznych byłyby szczególnie odczuwalne. Większość warszawiaków na co dzień płaci kartą lub telefonem, także za bilety komunikacji miejskiej. Miasto w swoich informacjach dla mieszkańców wskazuje, że przy dużej awarii utrudnienia mogą dotyczyć sklepów, aptek, stacji paliw, bankomatów i terminali płatniczych. To scenariusz przygotowań, a nie zapowiedź konkretnej awarii.
Dlatego zapas warto przygotować wcześniej. W czasie awarii bankomaty mogą po prostu nie działać.
Gotówka na kryzys. Co warto wiedzieć?
- Rząd zaleca gotówkę w różnych nominałach, ale nie podaje kwoty. Inne kraje radzą ok. 70-100 euro na osobę, czyli ok. 300-430 zł.
- Postaw na banknoty 10, 20 i 50 zł oraz trochę monet. Ogranicz banknoty 200 i 500 zł w zapasie na kryzys.
- Wypłacając gotówkę, wybierz mniejsze nominały, jeśli bankomat na to pozwala, albo poproś o nie w oddziale banku.
- Trzymaj zapas w bezpiecznym, suchym miejscu, podzielony na kilka części. Część włóż do plecaka ewakuacyjnego.
- Nie trzymaj w domu dużych oszczędności. Zapas ma wystarczyć na kilka dni, a resztę lepiej mieć w banku.
- Nie wydawaj zapasu na co dzień. Jeśli z niego skorzystasz, uzupełnij go przy najbliższej okazji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.