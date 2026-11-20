Masz mieszkanie na parterze lub ostatnim piętrze? Możesz mieć problem, którego inni mieszkańcy nie znają
Grzejnik pracuje, a podłoga nadal jest zimna. W mieszkaniu pod dachem na suficie pojawia się zaciek, podczas gdy sąsiedzi z niższych kondygnacji nie widzą żadnych uszkodzeń. Lokale na skrajnych kondygnacjach mogą mieć trudniejsze warunki cieplne, ale ustalenie przyczyny problemu i sprawdzenie rozliczenia ogrzewania wymagają przyjrzenia się konkretnemu budynkowi.
Sam parter albo ostatnie piętro nie przesądzają, że mieszkanie będzie zimne, wilgotne czy droższe w utrzymaniu. Dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja może ograniczyć różnice między lokalami. Znaczenie ma jednak to, co znajduje się pod podłogą i nad sufitem, ile przegród oddziela mieszkanie od chłodnego otoczenia oraz w jakim stanie są dach, instalacja ogrzewania i wentylacja. Podobne trudności mogą dotyczyć również lokali narożnych. Dlatego porównanie własnego rachunku z rachunkiem sąsiada o podobnym metrażu nie wystarcza do oceny, czy oboje mają takie same warunki.
Na parterze ciepło może uciekać przez podłogę, na górze przez dach
Mieszkanie nad nieogrzewaną piwnicą, garażem lub przejazdem ma pod sobą przestrzeń chłodniejszą niż ogrzewany lokal sąsiada. Przy niewystarczającej izolacji stropu oznacza to większy przepływ ciepła w tym kierunku i niższą temperaturę powierzchni podłogi. Podobny problem może wystąpić przy podłodze na gruncie, choć jej konstrukcja i sposób zabezpieczenia są inne. Podniesienie temperatury grzejnika może poprawić komfort, ale nie usuwa brakującej izolacji ani jej uszkodzenia. Przed planowaniem remontu trzeba ustalić, którędy powstają straty i czy dotyczą elementu wspólnego budynku.
Na ostatniej kondygnacji dodatkową przegrodą wymagającą sprawdzenia jest dach lub stropodach, ewentualnie strop pod nieogrzewanym poddaszem. Istotne są ciągłość ocieplenia i wykonanie połączeń ze ścianami. W ministerialnym serwisie Budowlane ABC opisano, że mostki cieplne zwiększają straty energii i mogą powodować miejscowe wychłodzenie przegród. Takie miejsca występują między innymi przy wieńcach, nadprożach czy połączeniach balkonów ze stropem. Sama wymiana okien nie rozwiąże więc problemu, jeżeli główna przyczyna leży w konstrukcji lub ociepleniu innej części budynku.
Wilgoć może pochodzić z przecieku albo skraplania pary
Zaciek pojawiający się po deszczu lub roztopach jest ważną wskazówką dla osoby prowadzącej oględziny. W mieszkaniu pod dachem trzeba wtedy sprawdzić między innymi pokrycie, obróbki i odprowadzanie wody. Na parterze konieczna może być ocena zabezpieczenia części budynku stykających się z gruntem, stanu piwnic lub instalacji. Jednak sam wygląd plamy nie pozwala bezpiecznie rozstrzygnąć, skąd pochodzi wilgoć. Woda może przemieszczać się wewnątrz przegrody, a podobne ślady mogą mieć różne przyczyny. Zgłoszenie powinno więc opisywać objawy i moment ich występowania, zamiast od razu zastępować diagnozę.
Inny mechanizm to wykraplanie pary wodnej na dostatecznie zimnej powierzchni. Rozwojowi problemu mogą sprzyjać mostki cieplne, wysoka wilgotność w pomieszczeniu i niewystarczająca wymiana powietrza. W takim przypadku trzeba ocenić łącznie stan przegród, ogrzewanie i wentylację. Powracający nalot po odmalowaniu ściany świadczy o tym, że należy dalej szukać przyczyny. Osuszanie, czyszczenie czy remont wykończenia mogą być potrzebne, ale ich zakres powinien wynikać z rozpoznania źródła zawilgocenia. Nie można z góry przypisać każdej plamy ani wyłącznie lokatorowi, ani wyłącznie zarządcy.
Położenie mieszkania powinno być uwzględnione w rozliczeniu ciepła
Przy wspólnym zaopatrzeniu budynku w ciepło znaczenie ma regulamin rozliczeń. Zgodnie z art. 45a ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wyboru metody dokonuje właściciel lub zarządca budynku, a metoda jest wprowadzana w wewnętrznym regulaminie. Natomiast § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r., opublikowanego w Dz.U. z 2021 r. poz. 2273, wymaga uwzględniania współczynników wyrównawczych wynikających z położenia lokalu w bryle budynku. Przepisy przewidują więc uwzględnienie tego, że poszczególne mieszkania mogą mieć różne warunki cieplne.
Nie ma jednej ustawowej wartości współczynnika, która przysługiwałaby każdemu mieszkaniu na parterze albo pod dachem. Trzeba sprawdzić wartość przyjętą dla własnego lokalu, podstawę jej ustalenia i sposób zastosowania w obliczeniach. Ważne jest też odróżnienie współczynnika dotyczącego położenia mieszkania od innych parametrów używanych przy rozliczaniu grzejników. Po termomodernizacji uzasadnione jest pytanie, czy zastosowane wartości odpowiadają obecnemu stanowi budynku. Korekta rozliczenia nie zastępuje przy tym naprawy przeciekającego dachu czy usunięcia wady izolacji, które wymagają osobnych działań technicznych.
Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnia, że podzielnik kosztów nie jest ciepłomierzem: jego wskazania służą do podziału kosztów i nie wyrażają samodzielnie zużycia w gigadżulach. Rachunku nie da się więc sprawdzić przez samo porównanie liczby widocznej na urządzeniu z kwotą do zapłaty. Znaczenie mają zastosowane przeliczenia oraz części opłat rozliczane niezależnie od wskazań w lokalu. Przykładowo, jeżeli dana metoda mnoży określone wskazanie przez 0,8, zmniejszenie tej podstawy o 20 proc. nie oznacza automatycznie obniżenia całego rachunku o 20 proc. To przykład rachunkowy, a nie współczynnik należny z przepisów.
Dach jest częścią wspólną. W Warszawie stan budynku można zgłosić do PINB
We wspólnocie mieszkaniowej dach chroniący budynek co do zasady należy do nieruchomości wspólnej. Podstawę stanowi art. 3 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, a art. 14 pkt 1 zalicza remonty i bieżącą konserwację do kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Oznacza to, że naprawa wspólnego dachu nie staje się wyłącznie sprawą właściciela ostatniego piętra tylko dlatego, że u niego widać zaciek. Ustalenia wymaga jednak konkretny uszkodzony element, szczególnie przy tarasach lub przebudowach. Koszty usunięcia uszkodzeń wewnątrz mieszkania i ewentualne roszczenia należy rozpatrywać z uwzględnieniem przyczyny zdarzenia oraz dokumentacji.
Obowiązek utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym wynika z art. 61 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. GUNB przypomina, że kontrole obejmują między innymi pokrycia dachowe, obróbki, odwodnienie i instalacje. W Warszawie właściciel lub najemca powinien zgłosić usterkę podmiotowi zarządzającemu jego budynkiem: wspólnocie, spółdzielni albo administracji zasobu. Jeżeli istnieje podejrzenie nieodpowiedniego stanu technicznego, sprawę można skierować do PINB dla m.st. Warszawy, którego siedziba mieści się przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11. W zawiadomieniu należy opisać stan budynku, dotychczasowe zgłoszenia i odpowiedzi zarządcy.
Stołeczna Państwowa Straż Pożarna zwraca także uwagę, aby nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i po wymianie okien sprawdzić poprawność działania wentylacji. To istotne również w mieszkaniu, w którym mieszkańcy próbują ograniczyć uczucie chłodu przez zamykanie każdego dopływu powietrza. Uszczelnianie niekontrolowanych nieszczelności i zapewnienie wymaganej wentylacji trzeba rozpatrywać razem. Zaklejenie kratki nie jest sposobem naprawy zimnej ściany. Przy urządzeniach spalających paliwo sprawność wentylacji ma dodatkowo znaczenie dla bezpieczeństwa domowników.
Zdjęcia, pomiary i dokumenty ułatwią zgłoszenie problemu
Przed zgłoszeniem warto przygotować dokumentację objawów: zdjęcia z datą, opis miejsca, informację, od kiedy problem występuje i czy nasila się po opadach, mrozie lub silnym wietrze. Pomocne są powtarzane w porównywalnych warunkach odczyty temperatury i wilgotności, zapisane wraz z miejscem pomiaru. Domowy termometr i higrometr nie zastąpią ekspertyzy, ale mogą ułatwić rozmowę podczas oględzin. W piśmie do zarządcy należy poprosić o ustalenie przyczyny, sporządzenie protokołu oraz wskazanie dalszych działań. Trzeba zachować potwierdzenie doręczenia i kolejne odpowiedzi.
Osobno można wystąpić o wyjaśnienie rozliczenia ogrzewania. Wniosek powinien dotyczyć regulaminu, odczytów, zastosowanych współczynników, podziału kosztów i uwzględnienia wpłaconych zaliczek. Przepisy § 9 wskazanego rozporządzenia określają zakres informacji w indywidualnych rozliczeniach, a art. 45c ust. 1 Prawa energetycznego przewiduje nieodpłatne przekazywanie informacji o rozliczeniach co najmniej raz w roku. Zastrzeżenia najlepiej odnieść do konkretnych pozycji i złożyć zgodnie z procedurą reklamacyjną. Sam fakt mieszkania na ostatnim piętrze nie pozwala jeszcze wyliczyć należnej korekty.
Przy planowanym remoncie budynku warto zapytać, czy ocena obejmuje również strop nad piwnicą, dach, połączenia przegród i stan zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Zakres prac powinien odpowiadać rozpoznanym wadom. Do czasu oględzin nie należy samodzielnie ingerować we wspólną instalację ogrzewania ani wchodzić na dach w poszukiwaniu przecieku. Aktywny wyciek lub szybko postępujące uszkodzenie trzeba zgłosić administracji niezwłocznie, opisując pilność sytuacji. Po wykonaniu napraw dobrze zachować protokół i sprawdzić, czy przy warunkach, w których wcześniej problem powracał, objawy rzeczywiście ustąpiły.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.