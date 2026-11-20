Mieszkasz w bloku? Możesz płacić za sąsiada. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy
W bloku rachunek za ogrzewanie nie wynika tylko z tego, jak mocno odkręcasz kaloryfery. Spora część kosztów to opłaty stałe, dzielone po metrach kwadratowych. Ciepło przenika też przez ściany, więc sąsiad, który zakręca grzejniki, ogrzewa się częściowo na koszt innych. Wyjaśniamy, jak według przepisów rozlicza się ciepło w budynkach wielorodzinnych, także w Warszawie, co oznacza minimalna opłata i co zmieni się od 1 stycznia 2027 r.
Rachunek za ciepło składa się z 2 części
W budynku wielolokalowym spółdzielnia lub wspólnota kupuje ciepło dla całego budynku, a potem rozlicza je między mieszkańców. Zasady określa art. 45a Prawa energetycznego oraz regulamin rozliczeń, który przyjmuje zarządca.
|Część rachunku
|Co obejmuje
|Jak jest dzielona
|Koszty stałe
|Opłata za moc zamówioną u dostawcy, przesył, utrzymanie węzła cieplnego, ogrzewanie klatek schodowych i innych części wspólnych
|Według powierzchni lub kubatury mieszkania, niezależnie od zużycia
|Koszty zmienne
|Ciepło faktycznie zużyte do ogrzania mieszkań
|Według wskazań ciepłomierzy lub podzielników, z uwzględnieniem współczynników
Koszty stałe płacą wszyscy, także ci, którzy zakręcili kaloryfery albo wyjechali na całą zimę. To pierwszy powód, dla którego rachunek nie spada do zera.
Ciepło przenika przez ściany. Dlatego jest minimalna opłata
W bloku mieszkania sąsiadują ze sobą ścianami, sufitami i podłogami. Przez przegrody i piony grzewcze ciepło przechodzi z ogrzewanych mieszkań do zimniejszych. Mieszkanie z zakręconymi kaloryferami jest więc częściowo ogrzewane przez sąsiadów. Zjawisko to nazywa się potocznie „pasożytnictwem cieplnym”.
Przed takimi sytuacjami chroni rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2273). Według § 8 przy rozliczaniu podzielnikami trzeba wyznaczyć dla każdego mieszkania:
- minimalny koszt zmienny – odpowiadający ciepłu potrzebnemu do utrzymania w mieszkaniu temperatur projektowych, np. 20 st. C w pokojach i 24 st. C w łazience,
- maksymalny koszt zmienny – odpowiadający technicznym możliwościom dostarczenia ciepła do mieszkania.
Obie wartości ustala się na każdy sezon i wyraża w złotych za m². Według przykładu podanego przez portal Murator, jeśli minimum wynosi 8 zł za m² na sezon, mieszkanie o powierzchni 50 m² zapłaci w części zmiennej co najmniej 400 zł, nawet przy zakręconych grzejnikach. Do tego dochodzą koszty stałe. Minimalna opłata nie jest nowością, bo obowiązuje od grudnia 2021 r.
Współczynniki: mieszkanie narożne płaci mniej, a reszta trochę więcej
Mieszkanie na najwyższym piętrze, w narożniku lub przy ścianie szczytowej traci więcej ciepła niż mieszkanie w środku bloku. Dlatego przepisy wymagają, by metoda rozliczania uwzględniała współczynniki wyrównawcze, związane z położeniem lokalu w bryle budynku (§ 7 rozporządzenia).
W praktyce lokatorzy mieszkań w trudniejszym położeniu płacą za część zużycia mniej, a koszt rozkłada się na pozostałych. To kolejna sytuacja, w której mieszkańcy dzielą się kosztami ogrzewania. Współczynniki zastosowane dla twojego mieszkania muszą być podane w rozliczeniu.
Czy można zakręcić kaloryfery? Można, ale rachunek nie spadnie do zera
Żaden przepis nie zakazuje zakręcania grzejników we własnym mieszkaniu. Nie ma też mandatu za chłodne mieszkanie. Zakręcenie kaloryferów nie zwalnia jednak z kosztów stałych ani z minimalnego kosztu zmiennego. Zbyt niska temperatura może też sprzyjać wilgoci i pleśni na ścianach.
Od 1 stycznia 2027 r. podzielniki ze zdalnym odczytem
Do 1 stycznia 2027 r. właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych mają wymienić starsze ciepłomierze, podzielniki i wodomierze ciepłej wody na urządzenia z funkcją zdalnego odczytu. Wynika to m.in. z ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej. Obowiązek dotyczy urządzeń tam, gdzie jest to technicznie możliwe i opłacalne, co ocenia się w 5-letniej analizie kosztów i oszczędności. Nie oznacza więc automatycznej wymiany wszystkiego w każdym budynku.
Mieszkańcy z urządzeniami zdalnego odczytu mają otrzymywać bezpłatne informacje o zużyciu w ciągu sezonu. Technik nie będzie już musiał wchodzić do mieszkania, żeby spisać podzielniki. Zdalne odczyty nie rozwiążą jednak problemu przenikania ciepła przez ściany. Podzielnik mierzy ciepło oddawane przez grzejnik, a nie temperaturę w całym mieszkaniu.
Warszawa: sprawdź regulamin swojej spółdzielni lub wspólnoty
W Warszawie większość bloków jest ogrzewana z miejskiej sieci ciepłowniczej. Szczegóły podziału kosztów, czyli proporcje kosztów stałych i zmiennych, współczynniki oraz minimum i maksimum, zależą od regulaminu konkretnej spółdzielni lub wspólnoty. Dlatego sąsiedzi z podobnych mieszkań w różnych blokach mogą płacić bardzo różne kwoty.
Rozliczenie musi zawierać m.in. koszty stałe i zmienne całego budynku, średni koszt ogrzewania za m², wskazania podzielników przed i po przeliczeniu współczynnikami, minimalny i maksymalny koszt zmienny dla mieszkania oraz porównanie z poprzednim sezonem (§ 9 rozporządzenia). Jeśli czegoś brakuje, warto poprosić zarządcę o wyjaśnienia.
Rozliczenie ciepła w bloku. Co warto wiedzieć
- Rachunek składa się z kosztów stałych, płaconych od metrażu, i zmiennych, liczonych z podzielników lub ciepłomierzy.
- Nawet przy zakręconych kaloryferach zapłacisz koszty stałe i minimalny koszt zmienny.
- Poproś zarządcę o regulamin rozliczania ciepła. Sprawdź, jakie współczynniki przyjęto dla twojego mieszkania i ile wynosi minimum.
- Rozliczenie powinno zawierać porównanie z poprzednim sezonem. Duży skok zużycia to powód, by zapytać o przyczynę.
- Nie zasłaniaj grzejników meblami ani zasłonami. Może to wpływać na odczyt podzielnika, a w pokoju będzie zimniej.
- Jeśli twój blok nie ma jeszcze zdalnego odczytu, zapytaj zarządcę, czy planuje wymianę urządzeń przed 1 stycznia 2027 r.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.