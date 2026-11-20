Bankomat zatrzymał Twoją kartę? Nie odchodź, zanim nie zrobisz jednej rzeczy. Chodzi o bezpieczeństwo pieniędzy
Wkładasz kartę do bankomatu, wybierasz kwotę, a po chwili urządzenie nie oddaje plastikowej karty. Na ekranie pojawia się komunikat o błędzie albo bankomat po prostu kończy operację. Taka sytuacja potrafi wywołać ogromny stres, zwłaszcza gdy potrzebujesz gotówki natychmiast. Najważniejsze jest jednak nie samo odzyskanie karty, lecz szybkie zabezpieczenie dostępu do pieniędzy. Jeden telefon lub kilka czynności w aplikacji bankowej może uchronić przed poważnymi problemami.
Bankomat zatrzymał kartę. Dlaczego tak się dzieje?
Zatrzymanie karty przez bankomat może mieć różne przyczyny. Czasami odpowiada za to awaria czytnika, usterka oprogramowania lub problem z połączeniem urządzenia z systemem bankowym. W innych przypadkach zatrzymanie może nastąpić ze względów bezpieczeństwa, na przykład w związku ze statusem karty. Nie można więc automatycznie zakładać, że bankomat został przejęty przez oszustów albo że doszło do kradzieży środków.
Problem polega na tym, że użytkownik nie zawsze wie, czy karta została bezpiecznie zatrzymana wewnątrz urządzenia, czy jedynie zakleszczyła się w czytniku. Dlatego należy potraktować ją jako potencjalnie niedostępną i niepozostającą pod własną kontrolą.
Najpierw zabezpiecz kartę. Nie czekaj na serwis
Jeżeli bankomat nie oddał karty, najważniejszą czynnością jest niezwłoczny kontakt z bankiem, który ją wydał. W aplikacji mobilnej może być dostępna funkcja czasowego zablokowania lub trwałego zastrzeżenia karty. W przypadku zatrzymania jej przez urządzenie najlepiej zapytać bank, jaka procedura obowiązuje i czy konieczne jest trwałe zastrzeżenie. Nie należy zakładać, że karta pozostanie bezpieczna tylko dlatego, że nie widać jej w szczelinie bankomatu.
Warto pamiętać, że blokada czasowa i zastrzeżenie to nie zawsze ta sama operacja. Blokada często może zostać cofnięta, natomiast zastrzeżenie jest zasadniczo nieodwracalne i wymaga wydania nowej karty. Jeśli istnieje ryzyko przejęcia karty przez osobę nieuprawnioną, trwałe zastrzeżenie może być właściwszym rozwiązaniem.
Sprawdź, czy pieniądze nie zniknęły z konta
Po zabezpieczeniu karty trzeba sprawdzić historię rachunku bankowego. Zdarza się, że bankomat nie wypłaca gotówki, ale na koncie pojawia się blokada lub obciążenie związane z niedokończoną transakcją. Nie każda taka operacja oznacza ostateczną utratę pieniędzy. Czasami rozliczenie zostaje automatycznie skorygowane, a w innych przypadkach konieczne jest zgłoszenie reklamacji.
W reklamacji warto podać datę i przybliżoną godzinę zdarzenia, lokalizację bankomatu, nazwę operatora urządzenia i kwotę wypłaty. Przydatny może być również numer identyfikacyjny bankomatu. Jeżeli na ekranie wyświetla się komunikat o awarii, można go sfotografować, o ile nie pokazuje danych poufnych. Nie fotografuj PIN-u ani innych informacji umożliwiających dostęp do rachunku.
Uważaj na naklejki z numerami telefonów
Nie należy bezkrytycznie korzystać z numerów telefonów umieszczonych na przypadkowych naklejkach przyklejonych do bankomatu. Oszuści mogą próbować wykorzystywać stres osób mających problem z wypłatą. Najbezpieczniej skontaktować się z bankiem przez oficjalną aplikację lub numer podany na jego stronie internetowej, a z operatorem bankomatu przez zweryfikowane kanały kontaktu.
Nie wolno również przekazywać nikomu PIN-u, hasła do bankowości elektronicznej ani kodów autoryzacyjnych. Pracownik banku nie potrzebuje tych danych, aby zastrzec kartę lub przyjąć reklamację.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli bankomat zatrzymał Twoją kartę w Warszawie, na Mazowszu lub w dowolnej innej części kraju, nie musisz czekać przy urządzeniu na przyjazd technika. W pierwszej kolejności zabezpiecz kartę i rachunek, a następnie zgłoś awarię. Po wykonaniu tych czynności możesz odejść, chyba że operator lub służby przekazały szczególne instrukcje dotyczące zdarzenia.
Sprawdź również, czy masz alternatywną metodę płatności. W części banków dostępna jest wirtualna karta w telefonie, możliwość wypłaty BLIK lub zamówienie nowej karty. Dostępność tych rozwiązań zależy od banku i rodzaju rachunku. Najważniejsze jest jednak szybkie zgłoszenie problemu i zachowanie kontroli nad finansami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.