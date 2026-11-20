Rusza Warszawski Jarmark Świąteczny pod PKiN. 200 wystawców, karuzele i labirynt. Wstęp bezpłatny
W piątek 20 listopada pod Pałac Kultury i Nauki wraca Jarmark Warszawski. Druga edycja przyniesie ponad 200 wystawców, nowe karuzele i większą przestrzeń na świąteczny spacer, a wejście na teren wydarzenia będzie bezpłatne. Zmieni się również jedna z najbardziej charakterystycznych atrakcji: ubiegłoroczne koło widokowe zastąpi karuzela w formie wieży widokowej.
Jarmark potrwa do 6 stycznia 2027 roku, obejmując końcówkę listopada, grudzień i pierwsze dni nowego roku. Stoiska oraz atrakcje zajmą plac Defilad przy PKiN i część placu Centralnego. Dla odwiedzających oznacza to możliwość połączenia zakupów, jedzenia i rodzinnej rozrywki podczas jednej wizyty w centrum. Przed wyjściem warto jednak sprawdzić godziny konkretnej atrakcji, bo choć teren jarmarku będzie dostępny już przed południem, spotkania z Mikołajem w dni powszednie zaczną się później.
Ponad 200 wystawców i większy teren pod Pałacem Kultury
Jak zapowiada PKiN, tegoroczny układ wydarzenia ma zapewnić szersze alejki oraz więcej miejsca w strefach gastronomicznych i rozrywkowych. Wśród ponad 200 wystawców znajdą się przedstawiciele rzemiosła, rękodzieła, branży spożywczej i gastronomii. Oferta obejmie świąteczne dekoracje, regionalne produkty i pomysły na prezenty, więc spacer między stoiskami można potraktować także jako okazję do rozpoczęcia grudniowych zakupów. Przy tak zróżnicowanej ofercie warto najpierw obejrzeć kilka punktów, a dopiero potem zdecydować, co zabrać do domu.
Osobną częścią wydarzenia będzie jedzenie. Obok świątecznych przysmaków i grzanych napojów zapowiedziano kuchnie z różnych stron świata oraz warszawskie koncepty gastronomiczne. Wśród nowości znalazła się przedpremierowa prezentacja projektu przygotowanego przez dwóch restauratorów nagrodzonych gwiazdkami Michelin. Dla osób, które pamiętają poprzednią edycję, będzie to jeden z powodów, by ponownie przyjrzeć się ofercie kulinarnej. Konkretnych dań i cen najlepiej szukać w menu poszczególnych stoisk, zanim złoży się zamówienie.
Nowa atrakcja widokowa, karuzele i labirynt elfów
Wśród najważniejszych zmian organizatorzy wymieniają zastąpienie ubiegłorocznego koła widokowego karuzelą w formie wieży widokowej. To ona ma umożliwić oglądanie jarmarkowej scenerii z innej perspektywy. W programie są również karuzela wenecka, choinka i filiżanki oraz świąteczny labirynt psotnych elfów. Atrakcje zostaną rozmieszczone w różnych częściach terenu, dlatego rodzinny spacer nie musi ograniczać się do jednej strefy. Osoby wracające tu po roku powinny więc przygotować się na zmieniony układ wydarzenia.
Świątecznej oprawy dopełnią iluminacje, a w kolejne weekendy mają odbywać się animacje dla rodzin, spotkania z postaciami z bajek i dodatkowe aktywności dla dzieci. Zapowiedziano także projekt artystyczny rozwijany na oczach odwiedzających przez następne tygodnie. Dzięki temu część wystroju będzie się zmieniała w trakcie trwania jarmarku. Przy wyborze terminu warto rozróżnić zwykły spacer między stoiskami od wizyty nastawionej na konkretne wydarzenie: szczegółowy program danego weekendu pozwoli lepiej zaplanować przyjazd.
Jarmark do 22:00, ale w święta będą wyjątki
Standardowe godziny otwarcia to 11:00-22:00. W kalendarzu przewidziano jednak kilka zmian, szczególnie istotnych dla osób planujących wyjście podczas świątecznych spotkań z rodziną. W Wigilię, 24 grudnia, jarmark będzie zamknięty. W pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia, 25 i 26 grudnia, odwiedzających przyjmie od 12:00 do 22:00. W sylwestra działalność zakończy wcześniej: zaplanowano godziny 11:00-18:00. Z kolei 1 stycznia spacer między stoiskami będzie możliwy od 14:00 do 22:00.
Dodatkową informację dla rodziców podało Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Domek św. Mikołaja ma działać w godzinach otwarcia jarmarku, ale sam Mikołaj będzie czekał na dzieci od poniedziałku do piątku od 15:00, a w soboty i niedziele od 11:00. Jeśli głównym celem wyjścia jest właśnie to spotkanie, przyjazd w dzień powszedni tuż po otwarciu stoisk będzie zbyt wczesny. W piątek rozpoczynający tegoroczną edycję najlepiej więc zaplanować taką wizytę na popołudnie.
Dojazd pod PKiN. Kierowcy muszą uwzględnić ograniczenia
Na teren jarmarku można dojść od Marszałkowskiej, od strony ronda Dmowskiego, od ulicy Złotej oraz od Emilii Plater przez teren PKiN. W pobliżu jest stacja metra Centrum, a także przystanki tramwajowe i autobusowe. Miasto wskazuje komunikację miejską jako najwygodniejszy sposób dotarcia na miejsce. Przed podróżą warto sprawdzić połączenie w Warszawskim Transporcie Publicznym i wybrać dojście odpowiadające przystankowi, na którym wysiadamy. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego obchodzenia rozległego terenu przy Pałacu.
Osoby przyjeżdżające samochodem powinny uwzględnić komunikat PKiN: część parkingu od strony Marszałkowskiej jest wyłączona od 5 listopada 2026 roku do 16 stycznia 2027 roku. Wjazd na zajęty teren zablokowano na wysokości południowej iglicy. Ten termin obejmuje również montaż i demontaż, dlatego ograniczenia potrwają dłużej niż sam jarmark. Utrudnienia dotyczą także pieszych: duże dekoracje zajmują część placu Centralnego, a przejścia w parku przy Pasażu Szymborskiej pozostają zamknięte z powodu remontu. PKiN zaleca osobom zmierzającym do budynku dojście od Świętokrzyskiej i pozostawienie sobie dodatkowego czasu, co ma znaczenie zwłaszcza przy ograniczonej mobilności.
Jak zaplanować wizytę z rodziną?
Bezpłatny wstęp pozwala przyjść na spacer, obejrzeć dekoracje i rozejrzeć się wśród wystawców bez kupowania biletu wejściowego. Budżet na jedzenie, zakupy i korzystanie z wybranych atrakcji najlepiej jednak ustalić osobno. Przed przejazdem karuzelą warto sprawdzić cenę oraz zasady korzystania z konkretnego urządzenia, zwłaszcza gdy towarzyszą nam młodsze dzieci. Uzgodnienie wcześniej, na co przeznaczamy pieniądze, ułatwi spokojne przejście przez teren z wieloma punktami rozrywki i stoiskami.
Termin wizyty dobrze dopasować do tego, co najbardziej interesuje domowników. Spotkanie z Mikołajem wymaga uwzględnienia jego godzin, a weekendowe animacje sprawdzenia programu na wybrany dzień. Na dłuższy spacer przydadzą się ciepłe ubrania i wygodne buty, ponieważ wydarzenie odbywa się na zewnątrz. Przy wyjściu z dziećmi warto też umówić czytelny punkt spotkania na wypadek rozdzielenia się między stoiskami. Pozostawienie czasu na dojście i powrót pozwoli zakończyć wizytę zgodnie z planem, szczególnie w dni, gdy jarmark zamyka się wcześniej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.